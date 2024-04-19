Les millors jaquetes Nike per a la pluja
Guia de compra
Entre les millors jaquetes Nike per a la pluja hi ha productes plegables, lleugers i transpirables, tant per als dies tranquils en què plou una mica com per fer senderisme quan cau un xàfec.
No deixis que les inclemències del temps t'espatllin les aventures. Les millors jaquetes per a la pluja poden resistir tant els plugims com els xàfecs perquè mantinguis la comoditat sense mullar-te, fins i tot si ets fora durant hores seguides. Les jaquetes impermeables o resistents a l'aigua són imprescindibles per al dia a dia, per anar a la feina, fer senderisme o simplement treure a passejar el gos. Tant si busques una jaqueta per a la pluja plegable ideal per anar d'acampada com una de lleugera ideal per córrer, Nike ofereix models per a home i dona que tothom pot portar.
La millor jaqueta per a la pluja
La jaqueta per a la pluja ideal ha de ser pràctica. Per molt maca que sigui, si no et protegeix de la pluja i no és còmoda, no serveix de res. La jaqueta Nike Trail Cosmic Peaks és resistent a l'aigua i al vent, i està confeccionada amb teixit GORE-TEX Infinium, de manera que et protegirà quan t'enfrontis a les inclemències del temps. També és estilitzada i plegable perquè te la puguis endur en cas d'emergència. És la jaqueta per a la pluja ideal per a home, però també és pràctica per a dona. Només cal que la fiquis en una bossa quan surtis de casa i la treguis quan vegis que es gira pluja.
Ideal per a ús diari
Nike Sportswear Everything Wovens és la jaqueta per a la pluja ideal per a dones que busquen una opció amb prou estil per incorporar-la als seus looks per al dia a dia. Presenta una cintura cenyida i un teixit mat únic de nylon amb aspecte arrugat que li dona un toc avantguardista. A més, amb les butxaques amples amb solapa no et caldrà portar cap bossa per desar-hi els objectes bàsics. Està disponible en tres colors, perquè triïs el que més s'adapti al teu estil.
Ideal per a senderisme
Quan surts de ruta, vols un impermeable que pugui resistir tot el que la natura et posi al davant. L'impermeable ideal per fer senderisme és el Nike ACG Storm-FIT ADV GORE-TEX "Misery Ridge", dissenyat amb una cremallera completa, una caputxa incorporada amb visera i butxaques amb cremallera per evitar que se't mullin els objectes bàsics, com ara els snacks. Aquesta jaqueta per a home és ampla i està confeccionada amb un teixit impermeable amb una membrana GORE-TEX que et permet afegir peces de roba càlides a sota.
Ideal per a la transpirabilitat
Una cosa que cal tenir en compte amb el teixit impermeable és que, a banda de repel·lir l'aigua, també ha de deixar sortir la suor. La Nike Trail GORE-TEX Infinium és una jaqueta de trail running que té en compte la transpirabilitat i incorpora una obertura de malla a la part posterior central per afavorir la circulació de l'aire, fins i tot enmig d'un xàfec. És una jaqueta lleugera per a la pluja ideal per als moments en què la ventilació és fonamental. A més, es pot plegar perquè puguis tenir-la desada fins que la necessitis. Aquest model està dissenyat específicament per a dona, però tothom el pot portar.
Ideal per al rendiment
No deixis que una mica de pluja t'impedeixi entrenar-te. La jaqueta de running Nike Windrunner Repel per a home és la jaqueta per a la pluja lleugera ideal en els moments més intensos. El teixit ultralleuger de nylon i polièster és repel·lent a l'aigua i bloqueja la radiació ultraviolada. La jaqueta es pot plegar en una butxaca oculta i l'obertura transpirable manté la suor a ratlla mentre et mous.
Ideal per a la lleugeresa
La jaqueta lleugera per a la pluja ideal per al dia a dia és la Nike Sportswear Essential Repel, confeccionada amb fibres de polièster 100 % reciclat. Està dissenyada amb detalls pràctics com ara canelleres elàstiques, cordons a la caputxa i obertures per proporcionar més transpirabilitat. El teixit durador i resistent ofereix un ajust còmode i ample, i una sensació general de lleugeresa, perquè sigui fàcil de posar quan surtis de casa en un dia rúfol.
Ideal per a la versatilitat
Hi ha molts llocs on pots fer exercici, des del gimnàs fins al parc o la sala de ioga. Estigues a punt vagis on vagis. La jaqueta amb caputxa versàtil i repel·lent a l'aigua Nike Unlimited és elàstica, transpirable i plegable, ideal per als dies en què no et vols arriscar que t'enganxi un ruixat inesperat.
Text: Aemilia Madden