Les millors jaquetes Nike per a la pluja

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Entre les millors jaquetes Nike per a la pluja hi ha productes plegables, lleugers i transpirables, tant per als dies tranquils en què plou una mica com per fer senderisme quan cau un xàfec.

Última actualització: 19 d’abril del 2024
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Les millors jaquetes Nike per a la pluja

No deixis que les inclemències del temps t'espatllin les aventures. Les millors jaquetes per a la pluja poden resistir tant els plugims com els xàfecs perquè mantinguis la comoditat sense mullar-te, fins i tot si ets fora durant hores seguides. Les jaquetes impermeables o resistents a l'aigua són imprescindibles per al dia a dia, per anar a la feina, fer senderisme o simplement treure a passejar el gos. Tant si busques una jaqueta per a la pluja plegable ideal per anar d'acampada com una de lleugera ideal per córrer, Nike ofereix models per a home i dona que tothom pot portar.

La millor jaqueta per a la pluja

La jaqueta per a la pluja ideal ha de ser pràctica. Per molt maca que sigui, si no et protegeix de la pluja i no és còmoda, no serveix de res. La jaqueta Nike Trail Cosmic Peaks és resistent a l'aigua i al vent, i està confeccionada amb teixit GORE-TEX Infinium, de manera que et protegirà quan t'enfrontis a les inclemències del temps. També és estilitzada i plegable perquè te la puguis endur en cas d'emergència. És la jaqueta per a la pluja ideal per a home, però també és pràctica per a dona. Només cal que la fiquis en una bossa quan surtis de casa i la treguis quan vegis que es gira pluja.

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Ideal per a ús diari

Nike Sportswear Everything Wovens és la jaqueta per a la pluja ideal per a dones que busquen una opció amb prou estil per incorporar-la als seus looks per al dia a dia. Presenta una cintura cenyida i un teixit mat únic de nylon amb aspecte arrugat que li dona un toc avantguardista. A més, amb les butxaques amples amb solapa no et caldrà portar cap bossa per desar-hi els objectes bàsics. Està disponible en tres colors, perquè triïs el que més s'adapti al teu estil.

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Les millors jaquetes Nike per a la pluja

Ideal per a senderisme

Quan surts de ruta, vols un impermeable que pugui resistir tot el que la natura et posi al davant. L'impermeable ideal per fer senderisme és el Nike ACG Storm-FIT ADV GORE-TEX "Misery Ridge", dissenyat amb una cremallera completa, una caputxa incorporada amb visera i butxaques amb cremallera per evitar que se't mullin els objectes bàsics, com ara els snacks. Aquesta jaqueta per a home és ampla i està confeccionada amb un teixit impermeable amb una membrana GORE-TEX que et permet afegir peces de roba càlides a sota.

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Ideal per a la transpirabilitat

Una cosa que cal tenir en compte amb el teixit impermeable és que, a banda de repel·lir l'aigua, també ha de deixar sortir la suor. La Nike Trail GORE-TEX Infinium és una jaqueta de trail running que té en compte la transpirabilitat i incorpora una obertura de malla a la part posterior central per afavorir la circulació de l'aire, fins i tot enmig d'un xàfec. És una jaqueta lleugera per a la pluja ideal per als moments en què la ventilació és fonamental. A més, es pot plegar perquè puguis tenir-la desada fins que la necessitis. Aquest model està dissenyat específicament per a dona, però tothom el pot portar.

Compra Nike Trail GORE-TEX Infinium

Ideal per al rendiment

No deixis que una mica de pluja t'impedeixi entrenar-te. La jaqueta de running Nike Windrunner Repel per a home és la jaqueta per a la pluja lleugera ideal en els moments més intensos. El teixit ultralleuger de nylon i polièster és repel·lent a l'aigua i bloqueja la radiació ultraviolada. La jaqueta es pot plegar en una butxaca oculta i l'obertura transpirable manté la suor a ratlla mentre et mous.

Compra la jaqueta de running Nike Windrunner Repel per a home

Ideal per a la lleugeresa

La jaqueta lleugera per a la pluja ideal per al dia a dia és la Nike Sportswear Essential Repel, confeccionada amb fibres de polièster 100 % reciclat. Està dissenyada amb detalls pràctics com ara canelleres elàstiques, cordons a la caputxa i obertures per proporcionar més transpirabilitat. El teixit durador i resistent ofereix un ajust còmode i ample, i una sensació general de lleugeresa, perquè sigui fàcil de posar quan surtis de casa en un dia rúfol.

Compra la jaqueta de teixit Woven Nike Sportswear Essential Repel per a dona

Ideal per a la versatilitat

Hi ha molts llocs on pots fer exercici, des del gimnàs fins al parc o la sala de ioga. Estigues a punt vagis on vagis. La jaqueta amb caputxa versàtil i repel·lent a l'aigua Nike Unlimited és elàstica, transpirable i plegable, ideal per als dies en què no et vols arriscar que t'enganxi un ruixat inesperat.

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Text: Aemilia Madden

Publicat originalment el: 19 d’abril del 2024

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