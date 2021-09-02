Noves victòries: Eliud Kipchoge
Atletes*
Fer una marató en un temps històric d'1:59:40 només va ser el principi. Ara, Eliud Kipchoge fa servir les seves fites sobrehumanes per inspirar persones de tot arreu a reconsiderar el seu potencial.
Sempre dorm a la llitera de dalt als campaments d'entrenament, li encanta la música de Kelly Clarkson i està posant en marxa un moviment mundial que va més enllà de l'esport. L'estatus de llegenda d'Eliud Kipchoge es va consolidar quan va trencar la barrera de les dues hores en una marató. Ara, les persones que el coneixen ens ofereixen un retrat íntim d'aquesta icona que està redefinint el concepte de l'èxit.
Un heroi humil
Quan la Gloria Kosgei, advocada a Eldoret (Kènia), la ciutat natal d'Eliud Kipchoge, va conèixer per primera vegada aquest corredor de marató llegendari, l'atleta va fer una cosa que la va sorprendre: presentar-se.
"Quan ens vam conèixer, va ser molt amable amb mi. Em va dir: 'Gloria, em dic Eliud'. Va sentir la necessitat de presentar-se. Tothom sap qui és l'Eliud", diu mentre riu.
Ara que ja és molt amiga d'Eliud, la Gloria gaudeix amb la natura modesta del corredor. Aquesta qualitat ha fet que les persones l'adorin i el respectin tant al seu país com a la resta del món.
"Tothom es fixa en la seva humilitat", comenta la Gloria. "A Kènia, tenim molts atletes increïbles, però trobar-ne un de la seva classe que sigui tan humil és molt inusual. Ell no vol rebre un tracte especial, vol que el tractin com a la resta de persones. L'Eliu és un atleta molt destacat, però no es considera superior. Ell et diu: 'Soc l'Eliud. I punt'".
"L''Eliu és un atleta molt destacat, però no es considera superior. Ell et diu: 'Soc l'Eliud. I punt'".
El Richard Cheruiyot ha sigut l'advocat d'Eliud durant molt de temps, per això coneix l'atleta millor que la majoria. El Richard també viu a Eldoret i ja fa més de 20 anys que és amic d'Eliud. L'advocat afirma que, malgrat el seu èxit, la personalitat de l'atleta no ha canviat gens (ni tampoc les seves preferències a l'hora de dormir).
"Abans, quan encara no era conegut, sempre anava al campament d'atletisme de Kaptagat, a Kènia. Ara és un campió mundial, però hi continua anant i segueix dormint a la llitera de dalt, sense cap problema", comenta el Richard, amb un to de perplexitat, sobre el seu client i amic.
"Quan surt del campament, la seva popularitat el converteix en un imant. Tothom se li apropa per fer-li preguntes o demanar-li fotos, i jo mai l'he vist dir que no a ningú".
La constància és la clau
Una altra característica de Kipchoge que inspira les persones que el coneixen és la seva disciplina fèrria. L'Emilie Mullier Charrier és agent immobiliària a Berlín i corredora de marató. Va conèixer l'atleta a la marató de 2018 de Berlín i afirma que, després de parlar amb Kipchoge, es va sentir més motivada per entrenar-se més seriosament. Així va aconseguir reduir una hora la seva millor marca personal en una marató. A més, aquesta mentalitat també l'ajuda fora de la pista.
"L'Eliud m'ha influenciat molt", ens diu. "Quan veus la disciplina, la constància i la dedicació que posa al running, t'anima a fer el mateix. També aplico el seu tarannà en l'àmbit professional. Sempre intento tenir un pla i una estratègia, i esforçar-me al màxim cada dia, fins i tot quan em costa fer alguna cosa. El meu objectiu és donar-ho tot i ser millor que ahir, igual que ell".
Una altra deixebla de Kipchoge és l'Usila Koech, prestadora a Las Vegas (EUA). La família de l'Usila ha tingut molta relació amb l'entrenador de Kipchoge, el Patrick Sang, durant més de 30 anys. Els dos fills de l'Usila són corredors i, com l'Emilie, han adoptat l'ètica de treball de Kipchoge.
"L'any 2019, tota la família vam anar a Las Vegas i vam demanar si era possible conèixer-lo, tot i que sabíem que estava entrenant-se per trencar la barrera de les dues hores en la marató de Viena. Va arribar a l'hora i ens va dedicar tota la seva atenció. Va abraçar els meus fills amb un somriure gegant a la cara i va ser molt proper amb nosaltres. Ens va explicar la seva història, va preguntar als nens quins eren els seus somnis i els va dir: 'Aconseguireu tot allò que vulgueu. Només heu de tenir disciplina, ser constants i treballar molt'".
Ens va explicar la seva història, va preguntar als nens quins eren els seus somnis i els va dir: "Aconseguireu tot allò que vulgueu. Només heu de tenir disciplina i ser constants".
Aquest dia, la família Koech es va fer una foto amb Kipchoge. Uns quants mesos després, eren entre la multitud d'aficionats quan Kipchoge va fer el seu temps històric a la marató de Viena. Tant aquesta experiència com la conversa que van tenir amb Kipchoge abans la cursa van marcar molt els fills de l'Usila.
"Conèixer l'Eliud va canviar la seva visió de la vida", afirma l'Usila. "A la nostra família, tenim una broma molt recurrent que consisteix a dir 'què faria l'Eliud?' en comptes de 'què faria Jesús?', que és el que diuen la majoria de persones. Aquest és el nostre lema, perquè l'èxit no s'aconsegueix fent coses mediocres. Per triomfar, has de tenir molta disciplina i ser constant".
Un model a seguir
La idea que Kipchoge té de l'èxit és inspiradora, perquè fa que qualsevol objectiu sembli possible. La Madhvi Dalal, farmacèutica nascuda a Gal·les i fundadora d'una organització sense ànim de lucre que lluita contra la pobresa menstrual a Nairobi, va ser testimoni de la màgia de Kipchoge quan l'atleta va ser voluntari a la seva organització, al comptat kenià de Samburu.
"Els matrimonis infantils i els embarassos prematurs són habituals en aquesta part del país", afirma la Madhvi. "Jo ensenyo les nenes a mantenir una bona salut menstrual i els parlo sobre drets sexuals. Però Kipchoge els va ensenyar moltes coses més. Els va explicar: 'La vitamina N és el dret a dir no, i és més important que cap altra vitamina. Teniu dret a dir no'. També va dir: 'El millor company és un llibre'. Moltes nenes recorden aquestes lliçons. Dos mesos després, quan els van preguntar què volien ser quan fossin grans, van respondre que volien ser enginyeres, pilots, etc. L'Eliud els va donar esperança".
Kipchoge va fer que les nenes a les quals ajuda la Madhvi s'imaginessin les seves carreres en el futur. Per la seva banda, l'Elijah “Eljay” Mutua, artista de grafits a Nairobi (Kènia), parla de l'atleta com una inspiració que l'ajuda a innovar la seva obra.
"Kipchoge m'ha ajudat a sentir-me imparable", comenta l'Eljay. "La lliçó més important que he après ha sigut que he de mantenir-me fidel a mi mateix passi el que passi. La personalitat d'un artista sempre queda reflectida en la seva obra, és una mena de senya d'identitat. Per això, si et trobes a tu mateix, la resta de problemes estan solucionats".
"Kipchoge m'ha ajudat a sentir-me imparable".
El llegat autèntic
Des d'Eldoret fins a Las Vegas, Eliud fa servir el seu talent no només per batre rècords, sinó també per inspirar i ajudar la resta de persones a aconseguir els seus objectius. Kipchoge ha canviat la vida d'aquestes persones ajudant-les a superar els obstacles que s'imposaven elles mateixes i fent realitat els seus somnis, tant si es tractava de millorar una marca personal com d'aconseguir una nova fita o de crear un futur millor.
Aquesta comunitat global de persones que se senten imparables és l'autèntic llegat de Kipchoge, un llegat que va més enllà de les medalles d'or, la velocitat sobrehumana i els moments de glòria damunt del podi. Cap al final de l'entrevista, l'Usila Koech, la dona amb la família que viu segons el lema "què faria l'Eliud?", resumeix l'essència del llegat de l'atleta.
"Crec de tot cor que la seva missió és deixar el món molt millor de com l'ha trobat".
Muralista: Elijah "Eljay" Mutua
Fotògrafs: Kyle Weeks i Chris Anderson