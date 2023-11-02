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Última actualització: 2 de novembre del 2023
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Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

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Eliud Kipchoge

La saviesa d'Eliud

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    La paciència et farà arribar més ràpidament.

    El running necessita paciència. La constància és difícil i pot semblar que el progrés no és prou ràpid. Per aconseguir triomfar a llarg termini, la comunitat runner ha de canviar la manera de veure el seu progrés per alegrar-se de cada victòria, per petita que sigui.

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    Mira més enllà dels quilòmetres.

    Confiar en tu mateix/a és bàsic per triomfar. És la manera d'afrontar els reptes de running: confiar en tu, en les teves decisions i en la teva disciplina. Això és la clau per travessar la línia de meta.

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    Descansa igual que corres: al màxim.

    La majoria de runners no es prenen el descans seriosament. No pensen que sigui una part del seu entrenament. El descans et permet fer molt més, mantenir-te saludable i aconseguir la velocitat i la satisfacció que necessites el dia de la carrera.

Col·lecció exclusiva d'Eliud

Eliud Kipchoge, 20 ANYS DE DESENVOLUPAMENT

Col·lecció exclusiva d'Eliud

20 ANYS DE DESENVOLUPAMENT

Una col·lecció per a tots els runners inspirada en la filosofia d'Eliud Kipchoge.

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    Noves victòries

Publicat originalment el: 2 de novembre del 2023