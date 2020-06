Tothom sap que els més petits gaudeixen jugant. Però coneixem un joc que farà que els adults també s'ho passin bé. Aquest entrenament és perfecte per fer que tota la família participi. Inventa una història per explicar a la teva família que el terra està fet de lava. Pots començar l’entrenament amb normalitat i fer gambades i esquats al "terra normal". No obstant això, tan aviat com algú cridi "El terra és lava!", tothom ha de parar i saltar al sofà (o a qualsevol altra cosa que tingui a prop) per evitar que els peus estiguin en contacte amb la superfície ardent del terra.



A mesura que es dissipa l'efecte de la "lava", fes que tothom baixi a terra per fer flexions i salts amb els braços enlaire. Però no per molt de temps! En qualsevol moment, el terra pot tornar-se lava (tan aviat com algú ho digui). Assegura't que la resta de la família està atenta i preparada per saltar.