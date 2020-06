El secret per no perdre la motivació

Mantén la passió i la perseverança definint el teu veritable motiu per entrenar-te.

Quin és el veritable motiu darrere dels teus objectius de salut i d'esport? En aquest article, aprendràs a definir les teves raons per mantenir la motivació.



Els entrenaments et cansen o t'avorreixen? És hora de definir la teva motivació, el motiu pel qual t'entrenes i la veritable raó (o raons) que t'impulsa a fer esport. Segons el Nike Master Trainer Branden Collinsworth, recordar aquest motiu quan t'has cansat d'entrenar-te o tens ganes de deixar-ho et pot inspirar per tornar-t'hi a posar.



Així doncs, per què t'entrenes? La resposta no és tan senzilla com "Vull tenir un bon cos" o "Vull desestressar-me". Aquestes poden ser les teves primeres respostes instantànies, però no deixen de raons superficials. Si no hi aprofundeixes per veure què hi ha darrere, la motivació que et donin durarà poc i el teu impuls per entrenar-te s'esgotarà.