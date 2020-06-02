El secret per no perdre la motivació
Actitud
de Nike Training
Mantén la passió i la perseverança definint el teu veritable motiu per entrenar-te.
Quin és el veritable motiu darrere dels teus objectius de salut i d'esport? En aquest article, aprendràs a definir les teves raons per mantenir la motivació.
Els entrenaments et cansen o t'avorreixen? És hora de definir la teva motivació, el motiu pel qual t'entrenes i la veritable raó (o raons) que t'impulsa a fer esport. Segons el Nike Master Trainer Branden Collinsworth, recordar aquest motiu quan t'has cansat d'entrenar-te o tens ganes de deixar-ho et pot inspirar per tornar-t'hi a posar.
Així doncs, per què t'entrenes? La resposta no és tan senzilla com "Vull tenir un bon cos" o "Vull desestressar-me". Aquestes poden ser les teves primeres respostes instantànies, però no deixen de raons superficials. Si no hi aprofundeixes per veure què hi ha darrere, la motivació que et donin durarà poc i el teu impuls per entrenar-te s'esgotarà.
"Recordar el teu motiu quan t'has cansat d'entrenar-te o tens ganes de deixar-ho et pot inspirar per tornar-t'hi a posar".
Nike Master Trainer Branden Collinsworth
Collinsworth diu que el teu veritable motiu ha de ser molt personal i ha d'estar lligat a les teves emocions íntimes per motivar-te. Per descobrir-lo, només necessitaràs cinc minuts per seguir aquests tres passos senzills:
- Busca un lloc tranquil i silenciós per pensar.
No necessites dedicar-hi hores ni tenir un espai zen; només et cal un lloc on puguis pensar sobre aquesta pregunta sense que t'interrompin. Tingues paper i bolígraf o un telèfon a mà per apuntar el que se t'acudeixi, que t'ajudarà a definir les respostes.
- Pregunta't què vols aconseguir amb l'entrenament.
Aixecar més pes? Córrer més ràpid? Pensa en els teus objectius físics i també mentals. Escriu totes les respostes inicials.
- Ara, mira d'aprofundir-hi més: què hi ha darrere d'aquestes respostes?
Repassa la teva llista de motius per entrenar-te i analitza'ls fins que descobreixis l'emoció veritable amb què estan vinculats. Per exemple, si has dit que volies millorar com a atleta en general, pensa per què ho vols. Potser perquè et fa sentir més fort i més en forma; potser, tenir més força i estar en forma augmenta la teva confiança i la teva felicitat i, això, al seu torn, et permet tenir una vida més divertida i agradable. Aquest és el teu motiu. Pensa-hi quan necessitis més energia per entrenar-te.