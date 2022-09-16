Els millors bodis d'entrenament Nike per a dona

Els millors bodis Nike per entrenar-se
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Simplifica el teu conjunt per al gimnàs amb un bodi d'entrenament d'una sola peça de Nike.
Sigui per córrer, aixecar pesos o fer una seqüència de ioga, tenir un conjunt d'entrenament preferit pot ajudar-te a tenir l'actitud adequada. Vols canviar una mica o no tens gaire lloc a la bossa del gimnàs? Dona un cop d'ull als bodis Nike per a dona.
Aquestes peces de compressió lleugera que envolten el cos ofereixen subjecció i un ajust cenyit per mantenir la comoditat i evitar les distraccions durant l'entrenament. A més, amb els bodis aconsegueixes un look complet amb una sola peça. Només cal posar-se'l i començar!
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Els millors bodis Nike per a dona
1.Bodi de running Nike per a dona
Aquest bodi de teixit Knit elàstic s'ha dissenyat per al running. Porta una combinació de polièster, nylon i elastà reciclats que va genial per entrenar-se, tant si fas esprints en un pendent com si corres distàncies llargues.
És un bodi funcional i estructurat que t'ofereix un disseny elegant i una esquena oberta per a més ventilació. I per acabar, el panell de malla lleugera fa que sigui molt transpirable.
2.Bodi Engineered de running Nike Dri-FIT ADV Run Division per a dona
Aquest bodi també s'ha dissenyat per a runners i té una ventilació extra a les zones on s'acumula més escalfor per mantenir la circulació de l'aire mentre et mous. També incorpora elements de disseny reflector a la part frontal i a la posterior per donar-te visibilitat quan corres amb poca llum.
Com que alguns dels bodis són una mica difícils de posar i treure, aquest model incorpora una cremallera plana a la part del darrere que et permet treure-te'l còmodament. I, si vols, pots combinar-lo amb un pantaló curt d'entrenament o amb uns leggings.
3.Granota Color Block 7/8 Nike Yoga Dri-FIT Luxe per a dona
Si prefereixes un bodi amb més protecció per a les cames, tens aquesta granota que gestiona la humitat i és ideal per a les entusiastes del ioga. Està confeccionat amb el teixit Infinalon, que porta una combinació lleugera, fina i resistent d'elastà, polièster i nylon. Així pots mantenir la transpirabilitat i la frescor durant les seqüències.
D'altra banda, porta uns sostenidors incorporats per donar-te una mica més de subjecció i uns tirants a l'esquena per tenir més sensació d'obertura i transpirabilitat.
Text: Emily Shiffer