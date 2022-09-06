Com el mindfulness ens ajuda a adquirir i eliminar hàbits, segons el Dr. Jud Brewer

Trained Podcast: elimina els hàbits dolents amb el doctor Jud Brewer
Consells
Per canviar un comportament, primer has de treballar amb la ment. Aprèn a eliminar els hàbits dolents amb els consells de mindfulness d'aquest psiquiatra especialitzat en addiccions.
Trained és un pòdcast que explora les últimes novetats en fitnes integral.
Tot el món sap com pot ser de difícil eliminar un hàbit dolent, ja sigui reduir el temps que passes davant d'una pantalla o no menjar tant de sucre. Segons Judson Brewer, doctor en medicina i autor del llibre supervendes The Craving Mind (la ment ansiosa), aquesta és una qüestió de mindfulness més que de força de voluntat. En aquest episodi, el doctor en medicina i director d'investigació i innovació al Mindfulness Center de la Universitat de Brown s'uneix a la presentadora Jaclyn Byrer i ens explica què passa al cervell quan creem i eliminem hàbits. A més, parla sobre les eines per crear hàbits, les tècniques d'acrònims i els replantejaments que ens ajuden a controlar millor els nostres comportaments (i que funcionen de veritat).
"No es tracta de fer el que 'hem de fer', sinó d'escoltar la saviesa del nostre cos. Quan aprenem a escoltar la saviesa del nostre cos, els hàbits dolents ens deixen de semblar atractius".
Judson Brewer
Doctor en medicina, psiquiatra especialitzat en addiccions i neurocientífic
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