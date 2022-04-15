Sis maneres de desinfectar les sabatilles

6 maneres de desinfectar les sabatilles
Cura dels productes
Elimina els virus i bacteris que podrien entrar a casa teva amb la brutícia de les sabatilles. Segueix aquests consells per desinfectar-les de manera fàcil i segura.
Material
- Esprai o tovalloletes desinfectants
- Peròxid d'hidrogen
- Alcohol de neteja
- Lleixiu
- Bicarbonat
- Vinagre
Utensilis
- Sistemes de desinfecció amb llum ultraviolada
- Ampolla d'esprai
- Drap
- Raspall
Encara que mai no hagis tingut la sorpresa desagradable de trepitjar un "regalet" del gos del veí, els bacteris poden enganxar-se a la part inferior de les sabatilles o deixar una mala olor a l'interior. A més, si tens una infecció causada per fongs, com ara el peu d'atleta, caldrà que desinfectis les sabatilles per evitar la reinfecció.
Per aquests motius, tothom hauria de desinfectar les sabatilles de tant en tant. La desinfecció va més enllà de la neteja convencional i es fan servir productes químics per eliminar els gèrmens. Hi ha diversos mètodes que pots seguir per desinfectar sabatilles, però alguns són més eficaços amb els materials delicats.
Abans de començar, treu-te les sabatilles fora de casa o al rebedor i retira la brutícia superficial amb un raspall sec. Aplica una solució d'aigua i sabó suau a la part inferior de les sabatilles i deixa que s'assequin durant 1 minut. A continuació, en funció de les sabatilles i de la quantitat de brutícia, pots fer servir un dels mètodes de desinfecció següents:
Com desinfectar les sabatilles
1.Esprai o tovalloletes desinfectants
Ideal per a: eliminar virus.
Si bé pots fer servir un esprai o una tovalloleta antibacterians d'ús domèstic, hi ha productes que estan dissenyats específicament per a les sabatilles. Si optes per les tovalloletes, fes-ne servir una de nova per a cada sabatilla. Després de netejar les soles de les sabatilles, deixa que es mantinguin humitejades amb el producte entre 3 i 5 minuts o segueix les instruccions de l'etiqueta.
També pots utilitzar un esprai antibacterià a l'interior de les sabatilles per evitar l'aparició de fongs.
O una estoreta amb una solució desinfectant per netejar la part inferior de les sabatilles. Submergeix-les en la solució durant almenys 1 minut o el temps recomanat pel fabricant.
2.Peròxid d'hidrogen
Ideal per a: sabatilles tacades.
Una solució amb un 3 % de peròxid d'hidrogen pot servir per a desinfectar les sabatilles i fer desaparèixer les taques visibles. Normalment, és una solució segura per mantenir els colors. Ruixa la solució per la part inferior de les sabatilles i deixa que reposi durant 5 minuts abans d'eixugar-les.
També pots mesclar una part de peròxid d'hidrogen amb dues parts de bicarbonat per crear una pasta desinfectant per a la part superior de les sabatilles. Aplica dues capes de la pasta i, després, esbandeix-la o deixa-la que s'assequi amb el sol. Quan s'hagi assecat, neteja-les amb una drap.
3.Sistemes de desinfecció amb llum ultraviolada
Ideal per a: la neteja completa de sabatilles de manera automàtica.
Els sistemes de desinfecció amb llum ultraviolada poden destruir fins al 99,9 % dels bacteris que habiten a la superfície de les sabatilles. L'Associació de Podòlegs dels Estats Units ha guardonat amb el seu segell d'aprovació els productes SteriShoe, que eliminen els bacteris que provoquen problemes com el peu d'atleta i les berrugues.
No cal fregar ni utilitzar esprais. Només has d'inserir un dispositiu en cada sabatilla, connectar-lo i esperar 45 minuts fins que es desconnecti automàticament. Malgrat que aquests productes són la manera més senzilla de desinfectar les sabatilles, també són força cars.
4.Alcohol de neteja
Ideal per a: sabatilles de pell, ant o nubuc.
La pell és un material durador, però és delicat i requereix una cura especial. Si les sabatilles tenen una part superior de pell, fes servir alcohol de neteja, ja que és menys potent que altres productes desinfectants i prou efectiu per matar diversos tipus de gèrmens.
Elabora una solució amb tres parts d'alcohol de neteja i una part d'aigua. Mulla un drap net amb la barreja. Neteja tota la part exterior de les sabatilles amb la solució i deixa que les sabatilles s'assequin durant 15 minuts.
5.Lleixiu
Ideal per a: sabatilles blanques de lona.
El lleixiu és un desinfectant molt potent, però pot arruïnar els colors de les sabatilles. No obstant això, si tens un parell de sabatilles blanques de lona, les deixaràs com noves.
Elabora una solució amb una part de lleixiu i cinc parts d'aigua. Mulla un drap amb la barreja i neteja la superfície de les sabatilles. Et recomanem que treguis els cordons per netejar-los per separat. Quan hagis acabat, deixa que s'assequin a l'aire en una zona ventilada abans de portar-les.
6.Bicarbonat i vinagre
Ideal per a: la supressió del creixement de fongs dins de les sabatilles.
El vinagre no mata tots els virus, però retarda el creixement dels fongs. El bicarbonat també redueix l'activitat de les espores i pot ajudar-te a eliminar les olors.
Per combinar aquests productes, escampa el bicarbonat per les sabatilles (per dins i per fora). A continuació, ruixa-les amb vinagre de vi blanc o de poma diluït amb aigua. Neteja tota la superfície de les sabatilles fent cercles amb un drap blanc net. Deixa reposar les sabatilles durant 12 hores abans de passar-hi un drap humit.
Preguntes freqüents
Com cal desinfectar les sabatilles usades
Aplica l'esprai desinfectant, el peròxid d'hidrogen, l'alcohol de neteja o el lleixiu per eliminar les malalties infeccioses de les sabatilles brutes o de segona mà. Assegura't que les sabatilles estiguin almenys 5 minuts mullades amb el producte o segueix les indicacions de l'etiqueta. Deixa que les sabatilles s'assequin completament abans de posar-te-les.
Com cal desinfectar les sabatilles si has tingut peu d'atleta
La millor manera de desinfectar unes sabatilles que s'hagi posat una persona amb peu d'atleta és fer servir un dispositiu de desinfecció amb llum ultraviolada. També pots utilitzar peròxid d'hidrogen i bicarbonat per eliminar els fongs del peu d'atleta. El vinagre també és efectiu per retardar el creixement dels fongs dins de les sabatilles.