Sis maneres de desinfectar les sabatilles

Encara que mai no hagis tingut la sorpresa desagradable de trepitjar un "regalet" del gos del veí, els bacteris poden enganxar-se a la part inferior de les sabatilles o deixar una mala olor a l'interior. A més, si tens una infecció causada per fongs, com ara el peu d'atleta, caldrà que desinfectis les sabatilles per evitar la reinfecció.

Per aquests motius, tothom hauria de desinfectar les sabatilles de tant en tant. La desinfecció va més enllà de la neteja convencional i es fan servir productes químics per eliminar els gèrmens. Hi ha diversos mètodes que pots seguir per desinfectar sabatilles, però alguns són més eficaços amb els materials delicats.

Abans de començar, treu-te les sabatilles fora de casa o al rebedor i retira la brutícia superficial amb un raspall sec. Aplica una solució d'aigua i sabó suau a la part inferior de les sabatilles i deixa que s'assequin durant 1 minut. A continuació, en funció de les sabatilles i de la quantitat de brutícia, pots fer servir un dels mètodes de desinfecció següents: