Consulta el teu coach: com puc deixar de jutjar-me?
Consells
Nikki Fargas, l'entrenadora de bàsquet de la Universitat Estatal de Louisiana (EUA), explica el valor de l'equilibri a un atleta de CrossFit molt exigent.
"Consulta el teu coach" és un article amb consells que t'ajudaran a centrar-te en l'esport.
P:
Hola, coach,
És el meu primer any a la universitat i he començat a jugar a futbol aquí. Per molt que m'agradi, últimament no he trobat la motivació. Tenia una posició important al meu equip de l'institut, però, des que vaig començar la universitat, s'han interposat algunes coses. Fa poc vaig faltar dues vegades a l'entrenament del matí, una d'elles per una bona raó (vaig estar tota la nit estudiant) i l'altra vegada... perquè vaig sortir amb els amics tota la nit. També vaig faltar a una sessió d'aixecament de pesos. Vaig dir que em trobava malament, quan el que realment em passava era que havia discutit amb el meu xicot. Em segueix apassionant el futbol i, un cop soc al camp, no vull ser en cap altre lloc. Però estic arribant a un punt en què em sento molt culpable i no vull anar-hi. Com puc tornar a centrar-me? O hauria d'abandonar el futbol?
Absentista
Futbolista de 19 anys
R:
Saps què, absentista? Per a mi també va ser difícil el primer any.
Vinc d'una família gran i molt unida i em trobava a punt de ser la primera membre a graduar-me a la universitat. La meva àvia no va tenir l'oportunitat de seguir estudiant a l'institut a causa de les lleis de segregació. La meva mare va treballar a diferents llocs alhora per poder-se pagar la universitat; després es va quedar embarassada i va haver de deixar els estudis. Així que la meva família tenia els ulls posats en mi. Tenia molta pressió a sobre.
Però la meva família també em proporcionava afecte, suport i valors importants. Tot i que de vegades em pressionaven, sabia que estaven al meu costat.
Tu també pots trobar suport, absentista. Vas tenir una posició important a l'institut, així que ja saps què significa esforçar-se al màxim i què és el coratge. Quan t'uneixes a un equip, has d'acceptar el seu codi i està a les teves mans prendre-t'ho seriosament. Per això, és un bon moment per fer-te preguntes difícils com ara: "qui soc jo com a persona?" i "què és innegociable per a mi?".
Trobar les respostes a preguntes com aquestes et pot ajudar a descobrir el que et passa més enllà del futbol. Si abans eres una persona honesta i compromesa amb l'esport i ara ja no compleixes les teves promeses, és hora d'analitzar-se i esbrinar l'origen del problema.
És un bon moment per fer-te preguntes difícils com ara: "qui soc jo com a persona?" i "què és innegociable per a mi?".
T'entenc, de debò. A vegades jo també volia sortir tota la nit. Però aviat vaig aprendre que em ficaria en un bon fangar. I aquest no era el camí que volia seguir, perquè sabia la increïble oportunitat que tenia de poder jugar a bàsquet a la universitat.
Vaig trobar la motivació per animar-me i esforçar-me al màxim cada dia per raons més importants que jo: la meva família, que em donava suport i creia en mi, i totes les persones que van lluitar i van morir pel meu dret a anar a la universitat i competir. Tot el que he aconseguit fins ara ha sigut gràcies a aquestes persones, i encara m’esforço molt per viure una vida que els rendeixi homenatge. Per aquesta raó no dono res per descomptat.
Pots pensar que la mentida en si mateixa no té importància, però forma part d'un problema més gran. Per tant, aquí tens una altra pregunta: "per quins valors em vull guiar?".
La teva mentida em diu que és possible que no estiguis valorant la teva pròpia situació. Pots pensar que la mentida en si mateixa no té importància, però forma part d'un problema més gran. Per tant, aquí tens una altra pregunta: "per quins valors em vull guiar?". Dit d'una altra manera, estableix alguns límits que no has de creuar. Límits com no mentir, no faltar als entrenaments i no abandonar, perquè aquestes coses no solucionen el problema. Només serveixen per aïllar-se.
Aquests valors els vaig aprendre a casa i la Pat Summitt, la meva entrenadora a Tennessee, els va reforçar. No tolerava les mentides i no hi havia res que se li escapés. Es va assegurar que tothom ho sabés. Aquest tipus de compromís és molt important.
Va ser per això que vaig deixar de sortir a les nits, però fins i tot així m'era difícil. Sentia molta nostàlgia. Enyorava la meva família. Trobava a faltar les reunions dels diumenges a casa de la meva àvia, on fèiem àpats magnífics que alimentaven l'esperit, jugàvem a cartes i rèiem molt. Tota aquesta soledat va fer aflorar algunes qüestions pendents sobre el meu pare.
Tots tenim impulsos que ens porten cap a camins diferents, alguns positius i altres negatius. I, amb la pràctica, podem triar quins volem seguir.
El meu pare mai no va formar part de la meva vida. Quan estava sola a la universitat, el rebuig i l'abandonament que vaig sentir durant la meva infància van tornar a prendre el control. Vaig començar a entrenar en excés per amagar-me d'aquests sentiments i, ben aviat, vaig tenir una fractura per sobrecàrrega al peu que ja no em deixava ni entrenar. Després vaig tenir una fractura òssia. I, més tard, vaig desenvolupar un problema cardíac.
Va ser una època molt dolenta.
Per sort, la meva entrenadora sabia què fer. Amb la seva ajuda, vaig rebre atenció psicològica esportiva que em va ensenyar com afrontar la situació. Vaig aprendre que tots tenim impulsos que ens porten cap a camins diferents, alguns positius i altres negatius. I, amb la pràctica, podem triar quins volem seguir. Podem adoptar una actitud bona i treballar de valent.
Crec que la psicologia esportiva també et pot ajudar. Potser el fet de no tenir a prop les persones que et donen suport fa aflorar alguns problemes que és possible que estiguis evitant.
Alguna cosa t'impedeix practicar l'esport que més t’agrada. I has d'esbrinar de què es tracta. Un cop ho facis, podràs aprendre a estimar-te i lluitar per millorar en tot el que fas.
Tinc la sensació que en el fons agraeixes ser a la universitat i formar part de l'equip. Escolta el teu impuls interior i deixa que et guiï.
Entrenadora Fargas
Nikki Fargas és l'entrenadora en cap de bàsquet femení de la Universitat Estatal de Louisiana (EUA). Anteriorment va ser una entrenadora en cap revolucionària a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles i entrenadora assistent destacada a Tennessee i a la Universitat de Virgínia. Amb el cognom de Caldwell, va ser una jugadora excepcional a Tennessee, va portar les Lady Vols a guanyar el títol de l'NCAA i dos campionats de la temporada regular de la Conferència Sud-est. Fargas, coneguda pel seu compromís amb les causes solidàries i la seva participació en la comunitat, va cofundar l'organització sense ànim de lucre Champions for a Cause, dedicada a la conscienciació sobre el càncer de mama.
Envia un correu electrònic a askthecoach@nike.com amb una pregunta sobre com millorar la teva actitud de cara a l'esport o la forma física.
Il·lustració: Harrison Freeman
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