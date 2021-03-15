Com pots evitar fallar i encistellar sota pressió

Consulta el teu coach: per què fallo als partits?
Consells
Avui tenim un jugador de bàsquet jove que vol convertir els seus entrenaments en victòries. Per això, Kara Lawson, l'entrenadora de l'equip de bàsquet de la Universitat Duke, l'ajuda a fer un canvi de perspectiva.
"Consulta el teu coach" és un article amb consells que t'ajudaran a centrar-te en l'esport.
P:
Hola, coach:
Jugo a bàsquet a l'institut i als entrenaments va tot rodat: encerto cada tir, em moc ràpid als dos extrems de la pista i gaudeixo de cada moment. Però quan arriba el moment de jugar un partit, fallo. És com si de sobte estigués tan paralitzat per la por al fracàs que els meus músculs no recordessin com tirar a cistella. Em passa especialment amb els tirs lliures, que sempre clavo als entrenaments. A més, sembla que l'ansietat empitjora amb cada partit. Sé que en el fons jugo molt bé, però no sé com canalitzar les meves habilitats quan em toca demostrar-les. Per què em passa això i què puc fer per evitar-ho?
Falla als Partits
Jugador de bàsquet de 18 anys
R:
Per començar, t'entenc perfectament.
En molts partits, jo pensava que jugava fatal, però quan veia les gravacions, m'adonava que no ho feia tan malament. No menystinc la sensació terrible que tens en aquells moments, però tenim la tendència a considerar els nostres fracassos com a més importants del que són en realitat.
Una de les millors lliçons que he après sobre això me la va donar precisament el meu entrenador de futbol de l'institut. Quan acabava un partit i em sentia frustrada per la meva manera de jugar, em deia: "No faràs mai un partit perfecte. L'objectiu als partits és tocar la perfecció tantes vegades com sigui possible". Dit d'una altra manera, mai no arribaràs a la perfecció, però sí que pots fer una passada, un tir o una jugada defensiva perfectes.
Si fos tu, jo buscaria algú de confiança perquè em donés una opinió real. Reuneix-te amb el teu entrenador i repasseu les teves estadístiques per veure si coincideixen amb la teva percepció. La majoria de vegades, quan la gent parla de tenir un mal dia, volen dir que no han encertat els tirs, però has de mirar tots els teus números. Si les dades positives tenen una tendència a l'alça, vol dir que estàs millorant (i això vol dir més possibilitats de tocar la perfecció).
Mai no arribaràs a la perfecció, però sí que pots fer una passada, un tir o una jugada defensiva perfectes.
Pel que fa al fet que et costa reproduir als partits allò que fas bé a l'entrenament... així és la vida. No és que faci broma del problema, és que traslladar una habilitat d'un entrenament amb poca pressió a l'acció d'un partit amb molta pressió és extremament difícil. He tingut jugadors que volien millorar com a tiradors i s'entrenaven una setmana amb aquest objectiu. Però quan no aconseguien els tirs al partit em deien: "Però si ho vaig estar practicant la setmana passada!". Jo els responc: "Primer heu de practicar durant un parell d'anys i, després, ja en podem parlar". Molts joves tenen una visió distorsionada del creixement i del que es tarda. No som màquines.
Mai no es tracta només de com tires, sinó de tot allò amb què contribueixes.
Per millorar realment, has de fer allò que vaig fer jo com a jugadora: agafa la pilota i treballa en les teves habilitats cada dia. Cada. Dia. Pot ser al pati de casa o en un parc que tinguis a prop. Troba la manera de crear el teu espai d'entrenament perfecte. Et sorprendrà veure com has millorat al cap d'un mes. I en dos o tres mesos, ja no t'ho podràs creure.
La repetició és el que fa possible que ho puguis fer.
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Kara Lawson és l'entrenadora en cap de l'equip de bàsquet femení de la Universitat Duke. Abans va ser entrenadora adjunta dels Boston Celtics i una analista de bàsquet molt respectada. A més, va ser jugadora destacada a la WNBA durant 13 temporades i va aconseguir que les Monarch guanyessin un campionat. També va ser membre de l'equip dels EUA que va guanyar la medalla d'or a les Olimpíades del 2008 a Pequín. Com a jugadora dominant a Tennessee, va portar les Lady Vols a tres Final Fours de l'NCAA.
Envia un correu electrònic a askthecoach@nike.com amb una pregunta sobre com millorar la teva actitud de cara a l'esport o la forma física.
Il·lustració: Harrison Freeman
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