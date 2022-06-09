Tres maneres de prevenir el fregament quan t'entrenes

Tres maneres d'evitar el fregament quan t'entrenes
Esports i activitat
Tots els atletes poden patir fregament independentment de la seva talla i el seu cos, però tenir les tècniques correctes ho pot evitar. Amb la roba i els productes antifregament adequats, et podràs moure amb llibertat sense por d'irritar-te la pell.
La sensació de suar i superar els exercicis un darrere l'altre durant l'entrenament és increïble, fins i tot quan l'esforç es comença a fer feixuc. Tanmateix, hi ha moviments que poden provocar irritació i fer que acabis deixant l'exercici (i perdent-te'n els avantatges). El fregament es pot produir en qualsevol situació en què es combinin la humitat i la fricció. Provoca dolor i una sensació de cremor, i et deixa la pell vermella i encetada. La bona notícia és que és un problema habitual i es pot evitar.
El fregament se sol produir en parts del cos que tenen tendència a entrar en contacte, com ara les cuixes, les aixelles i els engonals. Tot i que és més habitual en gent amb sobrepès, en poden patir persones de totes les talles i tipus de cossos, sobretot quan fa calor i mentre fan exercici. Tenim alguns consells per reduir el fregament i fins i tot eliminar-lo perquè puguis tornar a córrer, anar amb bicicleta i fer senderisme, i portar un estil de vida més sa.
Els tres millors consells per evitar el fregament
1.Tria la roba i l'equipament adequats
Tria peces que tinguin costures suaus i que se t'ajustin correctament perquè no et freguin el cos. L'ideal és dur un ajust cenyit, sobretot per evitar el fregament a la part interior de les cuixes. També et recomanem que et decantis per teixits amb capil·larització de la suor. Evita el cotó, que absorbeix la humitat i empitjora el fregament. Opta per teixits Nike Dri-FIT, que estan dissenyats per distribuir la humitat al llarg de la superfície de la peça i afavorir-ne una evaporació ràpida. Alguns productes que et poden ser útils són:
- Uns leggings o uns pantalons curts amb folre de compressió. Les malles de compressió, els leggings i els pantalons curts amb folre de compressió eviten que les cuixes entrin en contacte i ajuden a prevenir el fregament. Mantén la pell sempre seca amb teixits que capil·laritzin la suor, pólvores i desodorants.
- Roba interior amb capil·larització de la suor. Els engonals són una zona on se sol produir fregament, però la majoria de la gent no pensa a portar equipament de rendiment en aquesta zona. Si la roba interior de cotó et provoca fregament als engonals, posa-te'n d'una mescla de teixit sintètic que capil·laritzi la suor.
- Uns sostenidors esportius amb l'ajust perfecte. Trobar l'ajust adequat és essencial per prevenir el fregament a les aixelles, sobretot si tens uns sostenidors esportius amb subjecció, com ara uns amb cèrcols. Assegura't que pots ficar dos dits amb comoditat entre els tirants i les espatlles, i que el contorn dels sostenidors es manté a lloc quan aixeques els braços. Evita els sostenidors esportius amb costures que se't claven i opta per teixits suaus i duradors. Si no saps quina és la teva talla de sostenidors, pren-te les mides abans de fer una comanda online.
- Unes sabatilles amb l'ajust perfecte: és habitual que les sabatilles provoquin fregaments a la planta del peu, cosa que pot causar butllofes doloroses. Per evitar-ho, posa't unes sabatilles que se t'ajustin correctament des del principi. Emprova-te-les al vespre, que és quan tens els peus més grans, i posa't els mateixos mitjons amb capil·larització de la suor que faràs servir per entrenar-te. Després, posa-te-les per fer una mica de fúting o una carrera de prova i assegurar-te que no sents fricció a cap part del peu.
2.Lubrica't la pell
Les cremes, els olis i altres lubricants de la pell et poden servir com a capa de protecció per a les zones amb tendència al fregament. Per exemple, els productes com la vaselina poden crear una superfície suau que redueix la fricció. També hi ha productes en barra específics i cremes antifregament que pots portar a sobre fàcilment per posar-te'ls durant el dia. Això sí, evita els productes amb fragàncies i ingredients actius, que et poden irritar la pell.
3.Mantén la transpirabilitat i la frescor
Fer exercici en espais interiors amb aire condicionat et pot ajudar a prevenir el fregament, així com canviar-te de roba a mig entrenament. També pots provar els antitranspirants i les pólvores per mantenir la pell seca a les zones on normalment es produeix el fregament.
Recuperar-te del fregament
No intentis fer exercici si tens la pell irritada i et fa mal. El problema només empitjorarà amb el temps. En comptes d'això, canvia la roba que fas servir per reduir la fricció o posa't roba eixuta. Si el fregament és greu, també hi ha alguns tractaments casolans que et poden ajudar:
- Posa't pomada antifregament, àloe, oli de coco, mantega de karité o petrolat a la part afectada abans d'anar a dormir.
- Si et pica la pell en una zona concreta, prova d'aplicar-t'hi midó de blat de moro, que et pot ajudar a prevenir fregaments en el futur.
- Aplica't aire fred o una bossa de gel a la zona afectada.
- Evita tocar la zona i posa't roba suau i amb un ajust ample fins que se't curi.
- No facis servir sabons ni cremes amb fragàncies ni ingredients actius que et puguin causar irritació.
- Evita activitats que provoquin fricció fins que se te'n vagi l'enrogiment.
Consulta un especialista
El fregament, que els dermatòlegs i dermatòlogues anomenen intertrigen, és una condició cutània que es pot tornar greu si no es tracta, i et pot provocar llagues i sagnat. En la majoria de casos, els tractaments casolans seran útils per a la inflamació, però si la irritació persisteix, es pot arribar a crear un ambient ideal per a la proliferació de bacteris i fongs. Si la infecció et fa molt de mal o et preocupa, consulta el teu metge o metgessa de capçalera o un especialista en dermatologia. Amb la prescripció d'un antibiòtic oral o tòpic o un tractament antifúngic n'hi hauria d'haver prou.
Preguntes freqüents
Com poden evitar el fregament els corredors?
Sovint els runners porten peces cenyides per evitar la fricció, com ara malles de compressió o cuixeres antifregament. D'altres també fan servir lubricants o pólvores com a mesura preventiva. Portar la roba adequada és clau, així que mira de triar teixits que mantinguin la frescor, la transpirabilitat i la comoditat per córrer sense fregaments.
El desodorant pot evitar el fregament?
Fer servir un desodorant antitranspirant et pot ajudar a mantenir la pell seca, cosa que reduirà el fregament. També pots provar d'aplicar-te antitranspirant a zones diferents de les aixelles, com ara la part interior de les cuixes. Si et va bé, et sortirà més barat que comprar-te un producte antifregament.