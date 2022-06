Tres maneres de prevenir el fregament quan t'entrenes

Tria peces que tinguin costures suaus i que se t'ajustin correctament perquè no et freguin el cos. L'ideal és dur un ajust cenyit, sobretot per evitar el fregament a la part interior de les cuixes. També et recomanem que et decantis per teixits amb capil·larització de la suor. Evita el cotó, que absorbeix la humitat i empitjora el fregament. Opta per teixits Nike Dri-FIT, que estan dissenyats per distribuir la humitat al llarg de la superfície de la peça i afavorir-ne una evaporació ràpida. Alguns productes que et poden ser útils són:

Uns leggings o uns pantalons curts amb folre de compressió. Les malles de compressió, els leggings i els pantalons curts amb folre de compressió eviten que les cuixes entrin en contacte i ajuden a prevenir el fregament. Mantén la pell sempre seca amb teixits que capil·laritzin la suor, pólvores i desodorants.

Roba interior amb capil·larització de la suor. Els engonals són una zona on se sol produir fregament, però la majoria de la gent no pensa a portar equipament de rendiment en aquesta zona. Si la roba interior de cotó et provoca fregament als engonals, posa-te'n d'una mescla de teixit sintètic que capil·laritzi la suor.

Uns sostenidors esportius amb l'ajust perfecte. Trobar l'ajust adequat és essencial per prevenir el fregament a les aixelles, sobretot si tens uns sostenidors esportius amb subjecció, com ara uns amb cèrcols. Assegura't que pots ficar dos dits amb comoditat entre els tirants i les espatlles, i que el contorn dels sostenidors es manté a lloc quan aixeques els braços. Evita els sostenidors esportius amb costures que se't claven i opta per teixits suaus i duradors. Si no saps quina és la teva talla de sostenidors, pren-te les mides abans de fer una comanda online.