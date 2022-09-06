Compra conjunts Nike que combinin per a tota la família

Compra conjunts Nike que facin joc per a tota la família
Guia de compra
Aquests conjunts i sabatilles Nike estan disponibles en talles per a tota la família.
Si als membres de la teva família els encanta portar els mateixos looks esportius i les mateixes sabatilles, la col·lecció Nike Mini Jo és per a tu. Dona un cop d'ull als conjunts combinats Nike per a tota la família disponibles en talla infantil, per a home i per a dona. La col·lecció inclou xandalls de teixit Fleece, roba d'entrenament, samarretes estampades, vestits i sabatilles fins i tot per als més petits.
1.Dessuadora Nike Sportswear Club Fleece
La dessuadora Club Fleece et permet portar un conjunt bàsic i agradable que enamora tot el món i està confeccionat amb materials de cotó suau i un ajust ample. Aquest model és un dels dissenys de teixit Fleece més populars de Nike per tres motius: és còmode, es pot ficar a la rentadora i està disponible en totes les talles. La dessuadora Club Fleece està disponible en models amb mitja cremallera, coll rodó i cremallera completa per a home, dona i nen/a. Per completar el conjunt, porta aquesta peça amb els pantalons jogger o els pantalons curts Club Fleece.
Combina-la amb les Nike Air Max 270
Si busques unes sabatilles versàtils i esportives, dona un cop d'ull a les Nike Air Max 270. Tria la combinació de colors clàssica en blanc i negre per a tota la família o deixa que cada membre triï la seva combinació preferida. Aquestes sabatilles (incloses les versions per a nadó i infant) tenen amortiment Nike Air a la sola per oferir més comoditat.
2.Samarretes estampades amb pantalons curts Nike Sportswear
Si voleu lluir estampats divertits i atrevits, tria les samarretes estampades Nike Sportswear per a tota la família. Aquestes samarretes presenten un ajust estàndard i estan fabricades amb un teixit de cotó que aporta la suavitat perfecta per al dia a dia. Per completar el look, combina aquest disseny amb uns texans o uns pantalons curts Nike Sportswear de conjunt.
Combina-les amb les Nike Air Force 1
Combineu les vostres samarretes atrevides amb unes Nike Air Force 1 clàssiques. Les Air Force 1 atemporals completament blanques estan disponibles per a totes les talles i edats. Si els membres de la família volen afegir el seu propi toc al seu conjunt, poden provar amb unes Air Force 1 de perfil alt o mitjà o triar una combinació de colors brillant.
3.Dessuadora Nike Sportswear Tech Fleece
Amb els conjunts Nike Sportswear Tech Fleece, tota la família pot portar el mateix look. Aquestes dessuadores proporcionen calidesa i lleugeresa i presenten detalls com butxaques i punys de canalé per oferir una sensació agradable.
Els adults i els nens més grans poden portar les dessuadores i els pantalons joggers de conjunt mentre els petits gaudeixen de la comoditat del bodi Nike Sportswear Tech Fleece.
Combina'ls amb les Nike Air Huarache
Mostra la teva passió pels anys noranta amb les Nike Air Huarache, unes sabatilles dissenyades per oferir comoditat amb un estil informal. Aquest model, disponible en talles per a adult i nen, presenta detalls de pell suau i materials transpirables.
4.Pantalons cargo de teixit Woven amb samarreta de màniga llarga Nike Sportswear
Si no t'entusiasmen els dissenys Fleece, dona un cop d'ull als pantalons cargo de teixit Woven de conjunt per a tu i el teu petit atleta. Aquests pantalons suaus presenten un cordó elàstic per oferir més comoditat i butxaques a les costures laterals. Combina'ls amb una samarreta bàsica de màniga llarga Nike Sportswear de conjunt.
Combina'ls amb les Nike Blazer
Les Nike Blazer Mid 77 ofereixen un look vintage de perfil alt que et proporciona comoditat per al dia a dia. Aquest disseny de botí per a nadó amb amortiment suau i cordons elàstics està disponible en talles petites perquè els nens i les nenes puguin lluir un estil increïble abans de fer els seus primers passos.
5.Pantalons curts de ciclisme i part superior Nike Dri-FIT
Tant per anar amb bicicleta com per descansar a casa, aquests pantalons curts de conjunt són una peça informal i pràctica per a les famílies actives. Aquest disseny proporciona la quantitat perfecta d'elasticitat i subjecció quan fa massa calor per portar leggings.
A més, el model presenta un teixit de punt suau i un disseny de cintura alta. Combina'ls amb una part superior transpirable Nike Dri-FIT per gaudir d'una sensació de frescor sense humitat els dies càlids.
Combina'ls amb les Nike Pegasus
Per passar un dia actiu en família, fes que tothom porti les Nike Pegasus. Aquestes sabatilles de running estan dissenyades per a tots els estils de running: són perfectes des de per córrer una marató de 5 km en família fins a perseguir els més petits pel parc. La sola de goma amb un patró de tracció tipus gofra manté l'adherència i proporciona més durabilitat.
Text: Claire Tak