Compra conjunts Nike que combinin per a tota la família

Tant per anar amb bicicleta com per descansar a casa, aquests pantalons curts de conjunt són una peça informal i pràctica per a les famílies actives. Aquest disseny proporciona la quantitat perfecta d'elasticitat i subjecció quan fa massa calor per portar leggings.

A més, el model presenta un teixit de punt suau i un disseny de cintura alta. Combina'ls amb una part superior transpirable Nike Dri-FIT per gaudir d'una sensació de frescor sense humitat els dies càlids.

Combina'ls amb les Nike Pegasus

Per passar un dia actiu en família, fes que tothom porti les Nike Pegasus. Aquestes sabatilles de running estan dissenyades per a tots els estils de running: són perfectes des de per córrer una marató de 5 km en família fins a perseguir els més petits pel parc. La sola de goma amb un patró de tracció tipus gofra manté l'adherència i proporciona més durabilitat.