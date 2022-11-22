Els millors conjunts per a acampada per a home i dona

El millor equipament Nike per anar d'acampada
Guia de compra
Si vols aprofitar al màxim una sortida de desconnexió, descobreix l'equipament adequat per protegir-te del fred, la humitat i les inclemències del temps.
Quan t'imagines l'acampada ideal, és possible que pensis en una foguera encesa, uns snacks apetitosos o una nit contemplant els estels abans de ficar-te al sac de dormir. Tanmateix, a fi que l'acampada sigui tot un èxit, cal portar l'equipament adequat. Continua llegint per descobrir els millors conjunts i equipament d'acampada Nike per fer que cada excursió sigui inoblidable.
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Vuit conjunts bàsics per a tota mena d'acampades
En primer lloc, porta moltes capes. És habitual que les temperatures variïn durant l'acampada, per tant, és important regular la temperatura del cos amb teixits lleugers i amb tecnologia de gestió de la suor per evitar la calor excessiva durant el dia. A la nit, abriga't amb capes exteriors càlides per no passar fred.
1. Capa base Nike Dri-FIT
Les samarretes Nike Dri-FIT estan dissenyades per gestionar la suor de la pell i afavorir-ne una evaporació ràpida. Així, mantenen la transpirabilitat i la comoditat mentre fas senderisme o exercici sota el sol. Les parts superiors per a runners són lleugeres i transpirables, cosa que les fa versàtils i adequades per a una acampada.
Tria la llargada de les mànigues en funció de les condicions meteorològiques. Les parts superiors de running Nike Dri-FIT estan disponibles en models sense mànigues, de màniga curta i de màniga llarga. Si vols protegir més la pell, prova una samarreta de protecció UV i assegura't de posar-te una crema solar d'alta qualitat a les parts del cos exposades al sol.
2. Parts inferiors amb gestió de la suor
Combina una part superior lleugera amb uns pantalons curts o llargs que gestionin la suor confeccionats amb materials resistents. Les parts inferiors Nike All Conditions Gear (ACG) estan dissenyades específicament per a aventures a l'aire lliure. La col·lecció està dissenyada amb un teixit de polièster reciclat d'alt rendiment. Els materials s'han obtingut a partir d'ampolles de plàstic que hem netejat, tallat a tires, convertit en boletes i transformat en fil d'alta qualitat. Els pantalons de trail Nike ACG inclouen butxaques funcionals per desar-hi coses i estan disponibles amb estampats inspirats en la naturalesa.
3. Part superior càlida
Al vespre, opta per una dessuadora amb caputxa o una peça de teixit Fleece per mantenir la calidesa. Les peces de la col·lecció Nike Tech Fleece estan confeccionades amb teixits suaus i càlids i poc voluminosos, així que es poden ficar a la motxilla sense ocupar massa lloc.
4. Part inferior càlida
Com passa amb les parts superiors, una part inferior càlida també és d'agrair. Segurament, a la nit, també t'anirà bé canviar-te els pantalons lleugers de trail per uns de xandall o de teixit Fleece. La col·lecció ACG té moltes opcions còmodes, i també Nike Tech Fleece (si vols, pots combinar una part inferior amb una part superior per tenir un conjunt complet).
5. Mitjons resistents
Et caldran uns bons mitjons per evitar el fregament i les butllofes. Nike ofereix mitjons de diverses longituds i materials, com ara models de llana per als dies de fred i mitjons Dri-FIT que s'assequen ràpidament per mantenir la comoditat quan et suen els peus. Si portes botes de senderisme que cobreixen els turmells, opta per uns mitjons alts per protegir la pell del fregament amb la bota.
6. Gorra
Per protegir-te de la llum ultraviolada i reduir l'enlluernament del sol, assegura't de portar una gorra de beisbol lleugera i transpirable, així com unes ulleres de sol. Si tens lloc a l'equipatge i es preveuen temperatures fredes a la nit, planteja't portar una gorra de llana o punt per gaudir de més calidesa.
7. Jaqueta impermeable
Quan miris el temps que farà abans de sortir de viatge, recorda't de tenir a mà la roba d'abrigar més adequada. Nike ACG té una gran varietat de jaquetes que et protegeixen de les inclemències del temps, com ara models resistents al vent, impermeables i peces amb aïllament per mantenir la calidesa malgrat les condicions humides.
A més, alguns models ACG, com la jaqueta Nike ACG Therma-FIT ADV "Rope De Dope", estan dissenyats perquè puguis plegar-los. Aquest model, per exemple, es pot plegar i ficar dins d'una de les butxaques de la jaqueta per dur-la de manera fàcil i compacta.
8. Calçat impermeable
Finalment, si el viatge d'acampada implica anar per camins sense asfaltar o altres superfícies irregulars, porta unes sabatilles de senderisme resistents, impermeables i amb tracció. Les sabatilles de trail running i les sabatilles ACG proporcionen molt d'amortiment i subjecció per resistir en terrenys complicats.
Per a les condicions meteorològiques més dures, opta per les Nike Pegasus Trail GORE-TEX, que estan dissenyades per repel·lir l'aigua i mantenir els peus secs. A més, inclou una polaina addicional a la zona del turmell per evitar que la brutícia i l'aigua entrin a les sabatilles.
Consell: cordar-se i descordar-se les sabatilles de senderisme quan vas d'acampada pot ser una murga. Porta unes xancletes per tenir un calçat pràctic i còmode quan siguis a la tenda de campanya o a l'autocaravana.
Gaudeix de l'acampada!
Text: Jennifer Davis-Flynn