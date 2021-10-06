Mr. YouTube comparteix els seus moviments de ball per sentir-se bé

Mr. YouTube ens ensenya els seus passos de ball per sentir-se bé
Atletes*
El rei del Lite Feet que et torna l'energia positiva
Mr. YouTube ens ensenya els seus moviments de Lite Feet a Los Angeles (EUA).
"Que tothom pari un moment", diu, i tothom a l'estudi es queda en silenci, expectant. "Som-hi! Soc jo, el Mr. YouTube, el mateix que ve del Bronx, Nova York!".
Ningú millor que el mateix Mr. YouTube per presentar-se. També li diuen Switzon Haney o Switz (pronunciat "suís"). És autodidacta i s'ha autoproclamat rei del Lite Feet, un estil de dansa que va posar de moda a Harlem i el Bronx a principis de la dècada dels 2000. També afirma que és el primer ballarí que ha aconseguit fer-se viral a YouTube. Per això té aquest sobrenom.
"Intento infondre confiança en la gent. És el que transmeto".
Queda clar que a Mr. YouTube no li falta energia ni seguretat en ell mateix. I en té molta per donar. "És el que transmeto. Intento infondre confiança en la gent", explica mentre dona una classe de Lite Feet en una visita a un estudi de Los Angeles. "La confiança és la clau".
Aquesta confiança en si mateix és seguretat, no arrogància. El seu carisma motiva a aixecar-se i moure's a tothom que se li apropa. "De vegades, veus una rutina i pot ser molt guai, però també pot ser desmoralitzadora", comenta. "Potser et sembla massa difícil. Jo intento fer que el meu estil sigui universal i acollidor. M'agrada veure com la gent ho intenta".
Però quin és exactament el seu estil? El Lite Feet pot sonar a les persones que hagin agafat el metro a Nova York i hagin sentit el crit familiar de "Que comenci ja!" quan es tanquen les portes.
Requereix molts jocs de peus, moviments i trucs amb les sabatilles, com ara treure't una enmig de la coreografia i tornar-te-la a posar. Els trucs no sempre surten bé, fins i tot a Mr. YouTube, però li és igual. No cal fer-ho tot a la perfecció, es tracta de gaudir de la llibertat d'autoexpressió sense tenir por de fer-ho malament. I, per això, les persones que ballen Lite Feet es donen ànims verbalment.
"Transmet energia positiva a altres persones i tornarà a tu".
L'actitud positiva inesgotable de Mr. YouTube ha estat difícil d'aconseguir. "Jo vinc dels carrers, d'un barri difícil", ens explica, posant-se seriós. "En un lloc així, tens moltes coses negatives al voltant".
Durant els moments més difícils, s'ha refugiat en la dansa i en ajudar als altres. "Sempre he fet servir aquesta forma d'art com una via d'escapament. Quan ho he passat malament, ballar ha estat la millor eina. Ha estat molt útil per al meu benestar i per tenir cura de la meva salut mental i física. És terapèutic. Tingues cura de la teva ment, el teu cos i el teu esperit. Transmet energia positiva a altres persones i tornarà a tu".
És hora de la següent classe de dansa i d'animar-se. De sobte, la cara se li il·lumina de nou. "Ei! Us explicaré una història increïble". I és increïble de debò, però no la podem repetir, per desgràcia.
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Vídeo: Aimee Hoffman
Fotografia: Thalia Gochez
Text: Dan Rookwood
Data de publicació: juliol del 2021