Comença a escriure un diari

Dormir és un dels meus temes de conversa preferits, perquè és molt important i, en canvi, moltes persones tenen problemes de son. Una de les raons de l'insomni és perquè la seva ment s'accelera quan se'n van a dormir. Potser tornes a reviure els sentiments sobre un esdeveniment que has tingut durant el dia o repasses les coses que has de recordar fer demà.



Desa un bloc de notes a la tauleta de nit i, quan et fiquis al llit, dedica't uns minuts a escriure totes les coses que tens al cap; només ho has d'escriure. Anota si necessites trucar al veterinari o enviar un correu electrònic de feina. Escriu tot el que et passi pel cap perquè puguis reposar-lo i no tinguis aquests pensaments donant tombs sense parar.



Per què funciona? Reflectir els pensaments sobre un paper i treure'ls del cap et permet entrar en estat de repòs. L'objectiu real és passar de l'estat del sistema nerviós simpàtic a l'estat parasimpàtic, que és el nostre estat de repòs, i és molt més difícil arribar a aquest estat per dormir si no li facilites la feina al cervell.



Així que aquesta nit, intenta deixar el telèfon de banda, agafa un bolígraf i un bloc de notes i escriu tot el que et passi pel cap. T'adormiràs més ràpid i demà et despertaràs sabent exactament el que has de fer.