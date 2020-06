Comença a assolir els teus objectius

Descobreix com assolir els teus objectius de benestar.

Has establert els teus objectius, ara cal mantenir-los. Fes-ho amb l'ajuda d'aquests consells senzills del director de rendiment sènior de Nike, Ryan Flaherty.



Tens la intenció d'entrenar regularment, menjar millor i dormir més. Però, com ho faràs realitat? Encara els teus objectius com a hàbits i converteix l'ambició en acció. Ryan Flaherty, director de rendiment sènior de Nike, diu que cal assignar-los un espai específic a la rutina diària. Això significa introduir l'hàbit (com fer ioga o preparar el menjar) al calendari, de la mateixa manera que ho faries amb una cita del metge o una reunió de treball.



Com més detalls hi afegeixis, més probable és que el mantinguis. Inclou exactament el que vols aconseguir i converteix-lo en una cita recurrent. Per exemple, apunta que cada dilluns al migdia sortiràs a córrer 5 km o que cada diumenge al matí aniràs a comprar productes frescs al mercat.