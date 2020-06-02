Comença a assolir els teus objectius

Com començar a assolir els teus objectius
Actitud
de Nike Training
Descobreix com assolir els teus objectius de benestar.
Has establert els teus objectius, ara cal mantenir-los. Fes-ho amb l'ajuda d'aquests consells senzills del director de rendiment sènior de Nike, Ryan Flaherty.
Tens la intenció d'entrenar regularment, menjar millor i dormir més. Però, com ho faràs realitat? Encara els teus objectius com a hàbits i converteix l'ambició en acció. Ryan Flaherty, director de rendiment sènior de Nike, diu que cal assignar-los un espai específic a la rutina diària. Això significa introduir l'hàbit (com fer ioga o preparar el menjar) al calendari, de la mateixa manera que ho faries amb una cita del metge o una reunió de treball.
Com més detalls hi afegeixis, més probable és que el mantinguis. Inclou exactament el que vols aconseguir i converteix-lo en una cita recurrent. Per exemple, apunta que cada dilluns al migdia sortiràs a córrer 5 km o que cada diumenge al matí aniràs a comprar productes frescs al mercat.
"Encara els teus objectius com a hàbits i converteix l'ambició en acció: assigna'ls un espai específic a la teva rutina diària".
Ryan Flaherty, director de rendiment sènior de Nike
Sembla un consell molt simple, però pot tenir un efecte radical. Quan crees aquest tipus de previsibilitat en el que vols aconseguir, recuperes el control del teu temps i comences a crear nous hàbits que et permetran assolir qualsevol objectiu.
Afegeix hàbits nous als que ja tens
Pensa en tots els hàbits diaris que tens i que mai t'has plantejat: raspallar-te les dents, veure un programa concret al vespre. Ara, imagina't que cada vegada que fas una d'aquestes activitats automàtiques, fas una acció saludable que vols convertir en un hàbit.
Vols entrenar la força regularment? Cada vegada que et raspallis les dents, fes uns esquats sense recolzar-te enlloc. Vols millorar la teva mobilitat? Fes servir el rodet d'escuma mentre mires la televisió. Adjuntar un comportament nou a un d'existent et permet tenir un recordatori automàtic i regular, i està demostrat que ajuda a mantenir els objectius a llarg termini.