Com triar el producte de teixit Fleece Nike adequat: guia sobre Studio Fleece
Guia de compra
Les peces Studio Fleece estan disponibles en tres densitats: lleugera, mitjana i alta. T'expliquem com pots triar l'opció adequada per a cada moment del teu dia a dia.
Punts clau
- Les peces Nike Studio Fleece per a dona estan disponibles en tres densitats: lleugera, mitjana i alta. Cadascuna s'ha dissenyat per a un nivell diferent de calidesa i activitat.
- Les tres densitats estan disponibles en ajust estàndard i oversized.
- Els conjunts Studio Fleece estan disponibles en les tres densitats per gaudir d'un look conjuntat de cap a peus.
- Per a looks del dia a dia, comença amb una densitat lleugera o mitjana. Per a la protecció contra el fred, tria la densitat alta.
- Cal rentar les peces a màquina amb aigua freda i eixugar-les a baixa temperatura per mantenir el teixit Fleece suau i preservar el teixit.
Què és Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece és una col·lecció de parts superiors i inferiors de teixit Fleece per a dona dissenyades per oferir comoditat i versatilitat i per al dia a dia. La línia inclou tres densitats de teixit: lleugera, mitjana i alta, perquè puguis crear un sistema de capes que s'adapti al teu nivell d'activitat i al clima. Les tres densitats comparteixen el mateix ajust uniforme en tota la col·lecció.
"Per a nosaltres era fonamental centrar-nos tant en la sensació que dona com en el rendiment", diu la Jill Gonzalez, directora sènior de gestió de productes a Nike. "El nostre objectiu final era dissenyar el teixit i els acabats per oferir l'experiència suau i sensorial que ella busca".
Studio Sport (teixit Fleece Dri-FIT i Therma-FIT) completa la col·lecció per als atletes que volen teixits preparats per al rendiment amb la mateixa sensació de comoditat.
Les tres densitats de Nike Studio Fleece
Cada densitat té una funció. T'expliquem com triar l'adequada.
Alta: calidesa i estructura màximes
Quan baixen les temperatures, el teixit Studio Fleece d'alta densitat és l'opció ideal. És prou gruixut per dur la peça sola o per sota d'una gavardina per donar-li un toc d'estil. Combina-la amb uns leggings i les teves sabatilles Nike preferides per a un moment de dessuadora amb caputxa oversize, o aprofita el conjunt per crear un look fàcil de combinar.
Mitjana: comoditat i flexibilitat equilibrades
La densitat mitjana és la més versàtil. Té prou estructura per combinar-la amb altres peces de roba, però és prou suau per portar-la tota sola. Una dessuadora amb cremallera de teixit Fleece amb uns pantalons jogger i sabatilles funciona de meravella per fer encàrrecs, anar a buscar un cafè o fer un entrenament tranquil.
Lleugera: transpirable i fàcil de combinar
El teixit Fleece lleuger està dissenyat per al moviment. Pensa en una dessuadora cropped de teixit Fleece per sobre d'unes malles ciclistes o uns pantalons de ioga, perfecta per als escalfaments, les recuperacions o quan vulguis posar-te alguna cosa entre les repeticions. També és la millor opció per portar-la a sota d'una jaqueta més gruixuda sense afegir volum.
Combinar de cap a peus és fàcil amb els conjunts Nike Studio Fleece. Els conjunts combinen una dessuadora amb caputxa o de coll rodó amb uns pantalons jogger a joc, disponibles en les tres densitats.
Com puc triar una peça Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece coincideix amb la talla indicada. Per a un ajust estàndard, tria la teva talla habitual. Per a un look oversize o per capes, que és habitual amb els models d'alta densitat, et recomanem triar una talla més. Si portes la peça de teixit Fleece com a capa intermèdia sota una jaqueta, tria la teva talla habitual per evitar que el conjunt sigui massa voluminós. Les talles són les mateixes en les tres densitats, de manera que si una M et va bé en la densitat lleugera, també et servirà en l'alta.
"Amb Studio Fleece, cerquem un equilibri entre la comoditat i la intenció: n'hem perfeccionat l'ajust perquè sigui natural, alhora que hem pensat molt en cada detall, des de les proporcions fins als acabats més minuciosos", explica la Claire Durfee, dissenyadora de roba principal a Nike.
Com es porta Nike Studio Fleece
Studio Fleece és ideal per a qualsevol moment del dia. Es pot dur al gimnàs, combinar amb altres peces per anar a fer encàrrecs o portar cada dia. A continuació, t'oferim algunes idees per combinar cada densitat.
Alta densitat
- Dessuadora amb caputxa oversized amb leggings i botes
- Per sota d'una gavardina per a un toc urbà
- Conjunt complet de teixit Fleece per lluir un look informal de cap a peus
Densitat mitjana
- Dessuadora amb cremallera de teixit Fleece amb pantalons jogger i sabatilles
- Capes de transició entre temporades
- Conjunt Studio Fleece per a un look fàcil de combinar
Densitat lleugera
- Peça cropped de teixit Fleece amb malles ciclistes o pantalons de ioga
- Capa per a l'escalfament o el refredament al gimnàs
- Capa base sota un revestiment resistent a l'aigua els dies de fred
Com es renta Nike Studio Fleece
Per mantenir una peça Nike Studio Fleece suau rentada rere rentada: renta-la a màquina amb aigua freda en un cicle suau, posa-la del revés per protegir la superfície del teixit, no facis servir suavitzant (pot recobrir les fibres i reduir la transpirabilitat de la peça) i eixuga-la a baixa temperatura o a l'aire lliure. No planxis directament l'exterior del teixit Fleece.
Escollir una peça Nike Studio Fleece: preguntes freqüents
Què és Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece és la col·lecció de Sportswear per al dia a dia de Nike, que inclou una gamma de parts superiors, parts inferiors i conjunts disponibles en tres densitats de teixit (lleugera, mitjana i alta) dissenyades per fer entrenaments, sortir a fer encàrrecs i descansar. Les tres densitats estan disponibles en ajust estàndard i oversized.
Quines són les tres densitats de Nike Studio Fleece?
Les peces Nike Studio Fleece estan disponibles en densitat lleugera (transpirable, ideal per combinar amb altres peces i per fer escalfaments), mitjana (un equilibri entre comoditat i estructura per a tot el dia) i alta (màxima calidesa i protecció per als dies més freds).
Com puc triar una peça Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece ofereix els ajusts estàndard i oversized en les tres densitats. Si portes la peça de teixit Fleece sota una jaqueta, tria la teva talla habitual per evitar que el conjunt sigui massa voluminós.
Nike fa conjunts de Studio Fleece?
Pots crear conjunts Nike Studio Fleece en les tres densitats combinant dessuadores amb caputxa o de coll rodó amb pantalons jogger per gaudir d'un look fàcil de combinar.
Quines combinacions de colors de Studio Fleece hi ha disponibles?
La col·lecció presenta diverses combinacions de colors, liderades pels models Total Black i Birch Heather. Els models Studio Fleece en Total Black estan confeccionats amb una recepta de tint millorada que ajuda a reduir la decoloració i que manté cada peça fidel al seu color original.
Què puc portar amb una dessuadora amb caputxa Nike Studio Fleece?
Les dessuadores amb caputxa Nike Studio Fleece combinen bé amb pantalons jogger, leggings, malles ciclistes i sabatilles. Les gruixudes es poden portar de manera natural per sota d'una gavardina o per sobre d'una capa base. Les dessuadores amb caputxa lleugeres funcionen com a capa superior sobre roba esportiva o com a capa base sota una jaqueta.
Hi ha alguna opció Nike Fleece per a home?
Sí. La línia Nike Solo Fleece per a home, que inclou parts superiors i inferiors, ofereix un ajust folgat i innovador per gaudir de la comoditat definitiva.
Com he de rentar Nike Studio Fleece?
Renta la peça a màquina amb aigua freda, del revés i amb un programa delicat. No facis servir suavitzant. Eixuga-la a baixa temperatura o a l'aire lliure. No planxis directament la superfície del teixit Fleece.
Nike Studio Fleece és prou càlid per a l'hivern?
Les peces Studio Fleece d'alta densitat són adequades per a temperatures fresques i fredes. Per als dies d'hivern molt freds o humits, posar-la sota un revestiment resistent a l'aigua és una opció millor que confiar només en el teixit Fleece.
Les talles de Nike Studio Fleece coincideixen amb la talla habitual?
Sí. Nike Studio Fleece coincideix amb la talla indicada en les tres densitats. Les talles són les mateixes en tota la col·lecció, de manera que pots barrejar i combinar les densitats en la mateixa talla.
Quina diferència hi ha entre Nike Dri-FIT Fleece i Studio Fleece?
El teixit Fleece Nike Dri-FIT (que forma part de la línia Studio Sport) està dissenyat amb una tecnologia que capil·laritza la suor, per la qual cosa és la millor opció per a entrenaments actius i activitats d'alt rendiment. El teixit Studio Fleece està dissenyat per oferir comoditat i per al dia a dia. Si sues quan portes la peça, tria Dri-FIT. Si la portes per a qualsevol altra ocasió, Studio Fleece és l'opció ideal.
Quina diferència hi ha entre Nike Tech Fleece i Studio Fleece?
Tech Fleece i Studio Fleece estan dissenyades per a coses diferents.
Nike Tech Fleece fa servir un teixit separador amb dos costats (llis a l'exterior i esponjós al centre) per retenir l'escalfor corporal sense afegir pes. Té un disseny atlètic entallat amb detalls exclusius com un viu pla i cremalleres Tech. Està pensat per als trajectes a la feina, els viatges i un estil urbà actiu: calidesa que es mou amb tu.
Nike Studio Fleece és un teixit Fleece de mescla de cotó de densitat mitjana i raspallat, dissenyat principalment per oferir comoditat. Està pensat per a activitats de baixa intensitat, per descansar i per al dia a dia.
En resum: tria Tech Fleece si vols calidesa, lleugeresa i un disseny elegant mentre et mous, i Studio Fleece quan vulguis la màxima comoditat possible.