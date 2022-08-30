Consells aprovats pels entrenadors per millorar el cop de dreta en el tennis
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Dominar aquesta tècnica és una manera infal·lible de millorar el teu joc.
Millorar el cop de dreta en el tennis és una manera senzilla de perfeccionar les teves habilitats a la pista.
"En el tennis, el cop de dreta és, segurament, la tècnica més important", diu Michael Sowter, director de tennis i entrenador en cap de la selecció femenina de tennis de la Fordham University.
En el cop de dreta, la mà que aguanta la raqueta ha de mirar cap endavant. Es tracta d'una tècnica fonamental per tornar el cop d'un oponent amb potència i control.
"La bona notícia és que el cop de dreta també és una de les jugades més fàcils de fer", diu Kacper Owsian, exjugador professional de tennis. Hi ha moltíssimes maneres correctes de fer un cop de dreta.
Tanmateix, normalment el gest es pot dividir en tres fases:
1. El gir del cos. Aquest és el primer pas que has de fer quan et prepares per a un cop de dreta. Tal com assenyala l'Associació de Tennis dels Estats Units, va bé imaginar els malucs i la part superior del cos com una sola unitat quan gires. Llavors, fes un pas lateral i gira el cos i la raqueta alhora.
2. Preparació del cop. Un cop has girat el cos i la raqueta, el braç continua movent la raqueta cap enrere en forma de C. Així és com es prepara el cop.
3. Seguiment. El braç passa per davant del cos i porta la raqueta fins a la pilota per colpejar-la, és a dir, per fer un swing.
"Tradicionalment, sempre s'ensenyava el seguiment fent anar el braç per sobre de l'espatlla, però avui dia es veuen moltes variacions", diu Sowter.
Domina aquestes tres fases per perfeccionar la teva tècnica de joc. Si vols més assessorament, dona un cop d'ull a aquests consells d'entrenadors de tennis per millorar el cop de dreta en aquest esport.
1.Agafa bé la raqueta.
Per fer un cop de mà correcte, és primordial saber com cal agafar la raqueta, cosa que determinarà la velocitat i la trajectòria del swing, segons explica Sowter. La manera d'agafar la raqueta afectarà la potència del cop i la direcció en què vagi la pilota.
Pots provar diversos tipus d'empunyadura per al cop de mà, i cadascuna té certs avantatges i inconvenients. Juga una mica amb cadascuna per veure si n'hi ha alguna que et vagi millor que les altres.
Per practicar-les, hauries de conèixer bé els bisells de la raqueta.
Totes les raquetes de tennis tenen vuit costats coneguts com a bisells. Si et fixes en la part posterior del mànec de la raqueta, veuràs els bisells numerats. El número u és el més alt, i correspon a quan la part central de la raqueta està perpendicular al terra. Llavors, els bisells estan enumerats en el sentit de les agulles del rellotge (en el cas dels dretans) o en el sentit contrari (en el dels esquerrans). Si ets una persona dretana, fes girar el mànec en el sentit de les agulles del rellotge per augmentar l'enumeració del bisell. Si fas anar la mà esquerra, fes girar el mànec en el sentit contrari al de les agulles del rellotge.
- Empunyadura continental. És com si agafessis una destral. Col·loca el revers de l'últim artell del dit índex contra el segon bisell si jugues amb la dreta o contra el vuitè bisell si ho fas amb l'esquerra. L'extrem de la raqueta ha de reposar contra el palmell de la mà, de manera que els dits envoltin el mànec.
- Empunyadura oriental. Aquest tipus d'empunyadura és més fàcil d'aprendre i va bé per a les situacions en què has de fer canvis ràpids en la manera d'agafar la raqueta, però té un efecte liftat (és a dir, la força del moviment de gir que fa que la pilota vagi rotant cap endavant quan la colpeges) inferior que el d'altres empunyadures. Col·loca el revers de l'últim artell del dit índex contra el tercer bisell si jugues amb la dreta o contra el setè bisell si ho fas amb l'esquerra. L'extrem de la raqueta ha de reposar contra el palmell de la mà, de manera que els dits envoltin el mànec.
- Empunyadura semioccidental. L'empunyadura semioccidental et pot resultar incòmoda al principi, però pot crear més efecte liftat que les altres. Col·loca el revers de l'últim artell del dit índex contra el quart bisell si jugues amb la dreta o contra el sisè bisell si ho fas amb l'esquerra. L'extrem de la raqueta ha de reposar contra el palmell de la mà, de manera que els dits envoltin el mànec.
- Empunyadura occidental. Amb l'empunyadura occidental podràs maximitzar l'efecte liftat. L'inconvenient que té, però, és que és difícil d'aprendre per als principiants. Per agafar la raqueta amb aquesta empunyadura, col·loca el revers de l'últim artell del dit índex contra el cinquè bisell, tant si jugues amb la dreta com si ho fas amb l'esquerra. L'extrem de la raqueta ha de reposar contra el palmell de la mà, de manera que els dits envoltin el mànec.
- Empunyadura continental. És com si agafessis una destral. Col·loca el revers de l'últim artell del dit índex contra el segon bisell si jugues amb la dreta o contra el vuitè bisell si ho fas amb l'esquerra. L'extrem de la raqueta ha de reposar contra el palmell de la mà, de manera que els dits envoltin el mànec.
2.Col·loca bé els peus.
Diana Bukajeva, entrenadora de tennis de Life Time i exjugadora de tennis universitari a la Stetson University, explica que la posició dels peus abans de colpejar la pilota és clau per generar força amb el cop de dreta.
"És fonamental col·locar bé els peus per poder transferir correctament el pes i l'equilibri i desplaçar-se de manera més eficient per la pista", diu.
En el tennis hi ha quatre posicions bàsiques pel que fa als peus: neutra, tancada, semitancada i oberta.
- Neutra. Aquesta és la posició amb la qual s'acostumen a fer els cops de dreta, indica Bukajeva. Els peus han d'estar perpendiculars a la xarxa. És ideal per fer cops de curta distància o per acostar-te a la xarxa, perquè et permet portar el peu posterior cap endavant fàcilment i impulsar-te cap a la pilota.
- Tancada. En aquesta posició, els peus estan col·locats en un angle de més de 90 graus respecte de la xarxa, i el peu posterior queda darrere del davanter. Aquesta posició t'obliga a girar molt els malucs per colpejar la pilota, i no es fa servir gaire sovint per al cop de dreta.
- Semioberta. La posició semioberta tampoc no és gaire comuna per fer cops de dreta. Has de col·locar els peus en diagonal respecte de la pilota. Si ets una persona dretana, el peu esquerre ha d'estar davant, i tots dos peus han d'estar situats en un angle de 45 graus respecte de la xarxa, de manera que els malucs estiguin semioberts.
- Oberta. Sowter explica que aquesta postura també és força comuna per als cops de dreta. Els peus han d'estar paral·lels a la xarxa, i tant els malucs com els dits dels peus han d'estar mirant cap endavant. És útil per colpejar la pilota quan arriba a alta velocitat, a una gran alçària o molt lluny d'allà on ets.
- Neutra. Aquesta és la posició amb la qual s'acostumen a fer els cops de dreta, indica Bukajeva. Els peus han d'estar perpendiculars a la xarxa. És ideal per fer cops de curta distància o per acostar-te a la xarxa, perquè et permet portar el peu posterior cap endavant fàcilment i impulsar-te cap a la pilota.
3.Relaxa't.
És fàcil tensar-se quan jugues a esports multidimensionals com el tennis.
"Has de pensar en moltes coses alhora, i no pots parar a respirar, perquè llavors acabes perdent el control", diu Sowter. Tanmateix, pots millorar el cop de dreta si et relaxes una mica durant el swing. "El cop de dreta és un moviment fluid, així que, com menys tensió tinguis al cos, millor serà el resultat", comenta l'entrenador.
Alguns senyals corporals que indiquen que tens el cos tens són les espatlles aixecades, els colzes massa a prop del cos (el que Sowter anomena "braços d'al·ligàtor") i una preparació del cop massa curta.
Tant si fas exercicis com si jugues un partit, recorda abaixar les espatlles, de manera que quedin lluny de les orelles. Sowter recomana fer una pausa entre serveis per respirar profundament, relaxar els canells i les espatlles, i tornar-se a concentrar. Això t'ajudarà a tranquil·litzar-te, cosa que millorarà al seu torn el cop de dreta.
4.Fes el moviment complet.
Quan facis un cop de dreta, procura continuar el moviment amb la raqueta una vegada hagis tocat la pilota. No t'aturis tan bon punt l'hagis colpejat.
"Quan toques la pilota amb la raqueta, només has fet el 50 % del cop", diu Bukajeva. Si mantens el moviment, crearàs més efecte liftat, cosa que farà volar la pilota més amunt i més lluny per sobre de la xarxa.
I com es fa, això?
"Imagina't que tens tres pilotes de tennis seguides", indica Sowter. "Quan les toques, no només colpeges la primera pilota, sinó també la tercera".
Owsian aconsella que, quan hagis fet el cop complet, acabis el swing amb la raqueta totalment a davant de l'espatlla.
5.Repeteix el moviment i perfecciona'l.
És un estereotip, però és cert: com més practiquis, millor ho faràs. Busca una parella, una màquina llançapilotes o fins i tot una paret (mira que sigui resistent) i comença a practicar els cops de dreta.
Si ets principiant, Owsian també recomana fer swings d'imitació (és a dir, fer el moviment sense colpejar cap pilota). "Aquest exercici augmentarà la memòria muscular, cosa que t'ajudarà a adquirir una bona tècnica a la pista", diu l'exjugador professional.
També aconsella practicar el moviment davant d'un mirall per poder fixar-te en la tècnica.
Si vols perfeccionar els cops de dreta, busca un entrenador o entrenadora de tennis que et pugui guiar i t'indiqui què has de canviar. Segons Sowter, "colpejar moltes pilotes de tennis és fantàstic, però si ho fas contínuament amb una mala tècnica, tardaràs més a millorar".
El que ell recomana és fer una classe de tennis, entrenar-se en grup i jugar un partit a la setmana. Així, acabaràs practicant els cops de dreta tres cops per setmana.
Text: Lauren Bedosky