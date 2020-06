Com pots enfrontar-te als inconvenients del running

03. Treballa en les coses que pots controlar

No poder córrer tot el que t'agradaria no significa que no puguis millorar el teu rendiment. En comptes d'això, centra't en altres aspectes del running.



Si pots córrer (encara que siguin uns pocs minuts), treballa en la forma en què ho fas. Sigues conscient del moviment de les espatlles, els braços, els malucs, els genolls i els peus. La teva barbeta està alineada amb el pit? Si és així, probablement els peus estaran alineats amb els malucs. Tens les espatlles relaxades i els braços fent força cap enrere sense deixar-los balancejant? Les teves mans estan relaxades a l'altura dels malucs? "Comprovar la teva postura amb aquestes preguntes pot ajudar-te a identificar possibles debilitats o desequilibris que pots solucionar sense sortir al carrer", explica Bennett.



Si no pots sortir a córrer, prova a fer inspiracions profundes des del ventre; t'ajudaran la propera vegada que corris. Inspirar aire profundament de manera controlada des del ventre t'ajudarà a inhalar més oxigen i augmentar la potència dels teus músculs. Inhala omplint el ventre d'aire i expandint l'abdomen. A continuació, relaxa't i exhala durant uns quants segons. Prova a repetir aquest exercici uns minuts. Aquestes respiracions profundes t'ajudaran a alentir la freqüència cardíaca i a tranquil·litzar-te en moments delicats de la carrera i de la vida.



04. Celebra les petites victòries

El running no consisteix solament a superar les distàncies més llargues o aconseguir els temps més ràpids. Fixa't objectius petits i recompensa't quan els aconsegueixis.



Establir noves maneres de mesurar el teu èxit t'ajudarà a veure els teus triomfs de running amb perspectiva i a sentir encara més passió per aquest esport.



05. Centra't en els objectius a llarg termini

Hem de ser clars: alguns programes d'entrenament no són realistes. En comptes de decebre't, aprofita l'oportunitat per fixar un objectiu a llarg termini i canviar la perspectiva del teu entrenament. Sigui quina sigui la teva nova rutina, no perdis la constància i, quan puguis, treballa per aconseguir un nou repte.



Segons Bennet, "la constància és la clau, però 'constància' no significa 'constantment'. De fet, la base de la constància és la flexibilitat. Potser no pots córrer 50 minuts, però enpots córrer 15. Si no pots córrer, potser seria una bona idea fer alguns exercicis, ballar, passejar o actualitzar el teu seguiment de running".



Aquesta flexibilitat no només millorarà el teu nivell de fitnes, sinó que també mantindrà la teva connexió mental amb l'esport, explica Bennett.



"No has de córrer cada dia per ser un bon runner", afirma. "Encara que no puguis córrer, pots aprofitar molts avantatges que t'ofereix el running".