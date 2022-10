Com pots fer que un guant de beisbol et vagi bé

Hi ha moltes maneres i trucs ràpids per fer que un guant de beisbol s'adapti bé. Algunes persones fan servir aigua calenta, d'altres fiquen el guant al forn i fins i tot hi ha gent que l'aixafa amb un cotxe.



"Si et compressis una jaqueta de pell nova i bonica no la ficaries al forn. Tampoc submergiries en aigua un abric o una cartera de pell, oi? Doncs amb un guant de beisbol tampoc ho hauries de fer", diu Rembielak.



Capen i Rembielak afirmen que els factors més importants per adaptar un guant de beisbol a la teva mà són el temps i les vegades que el facis servir.

"A mi m'agrada ablanir els guants jugant com a receptor i treballant la pell amb les mans", afirma Capen. Aquest mètode et permet adaptar el guant a la teva posició o estil de joc.

"A mi m'agrada eixamplar una mica el polze, i la resta dels dits m'agrada doblegar-los una mica cap endins. Per això, quan jugo de receptor i vull ablanir un guant, em centro en aquestes parts i doblego manualment la pell del polze i els dits", explica l'expert.

Aquesta tècnica permet que el guant faci d'embut per agafar les pilotes del terra i t'ajuda a aguantar la pilota al palmell per fer llançaments més fàcilment.

No obstant això, ablanir un guant amb la mà i jugant com a receptor implica temps. Al principi, el guant estarà rígid. Rembielak afirma que per adaptar un guant de beisbol correctament pots tardar entre tres setmanes i uns quants mesos.



Si el fas servir per entrenar-te, Rembielak recomana avisar el teu entrenador que estàs ablanint un guant nou. Si no, si se t'escapa una pilota, ningú sabrà si has fallat tu o el guant. "Si tens una tècnica perfecta però continues sense poder agafar la pilota, no passa res", comenta l'experta.

Continua treballant la pell entre repetició i repetició i a casa després de la pràctica. Rembielak recomana treballar els dits del guant per ablanir-los i, a continuació, girar el guant per treballar la zona de la prominència del palmell. Doblega'l cap a enfora i ablaneix el revers fent moviments circulars amb les dues mans.

Capen recomana utilitzar un guant "antic de confiança" durant els partits i fer servir el guant nou en alguns moments de l'entrenament, en partits amistosos, quan practiquis amb una xarxa de rebot o fins i tot quan estiguis al sofà fins que s'hagi ablanit correctament.