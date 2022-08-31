Com pots fer que un guant de beisbol et vagi bé

Com fer que un guant de beisbol o softbol s'adapti bé
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Aquests consells transformaran una mitena nova i dura en un guant que se t'adapta bé i que podràs portar còmodament durant molts anys.
Comprar un guant de beisbol o de softbol nou és molt emocionant, perquè és un equipament que es pot portar durant diverses temporades. Com tots els jugadors saben, abans d'un partit és molt important fer que el guant s'adapti bé. El guant s'ha de sentir com una extensió natural de la pell que et permeti balancejar la pilota fàcilment.
Tanmateix, George Capen, entrenador de llançadors a la Georgetown University i exjugador de beisbol de lligues menors, recomana no manipular la pell massa ràpid encara que vulguis fer servir el guant de seguida.
"La prioritat hauria de ser ablanir [el guant] allà on cal", comenta l'expert. "El pitjor que pot passar és que aconsegueixis ablanir el guant per fer-lo servir, però que no t'agradi la manera en què reps la pilota o la sensació del guant a la mà".
Per aconseguir un bon guant has d'assegurar-te que la pell sigui prou flexible per tancar la mà. Tanmateix, també és important que el guant s'adapti a la teva mà i al teu estil de joc. Segueix aquests consells de Capen i Megan Rembielak, entrenadora de softbol juvenil a West Palm Beach (Florida, EUA) i exjugadora de softbol universitari, per transformar una mitena nova en el teu guant preferit i preparar-te per a la temporada vinent.
Per què has d'ablanir el guant de beisbol o softbol?
En posar-te un guant per primera vegada, potser el teu instint és tancar la mà. Tanmateix, tot i que molts jugadors intenten aconseguir fer aquest moviment ràpidament, Capen i Rembielak asseguren que "poder tancar la mà amb el guant" no és l'objectiu principal quan te l'emproves.
"El millor és crear tant espai com puguis al palmell de la mà", comenta Rembielak. Has de poder agafar i sentir la pilota amb el palmell, és a dir, cap a la part inferior dels dits.
Així, si has ablanit correctament el guant, tindràs prou espai per agafar la pilota bé i no s'espremerà com una crep. Si el guant és rígid, Rembielak explica que has d'estirar els dits per obrir el guant, i això no permet agafar la pilota fàcilment quan reps un llançament.
Segons Capen, una altra manera d'ajustar el guant és aconseguir que s'adapti a la teva mà i al teu estil de joc. Per això, Capen recomana ablanir el guant a poc a poc i evitar els trucs ràpids. Quina és la millor manera d'aconseguir-ho? Fer-lo servir sovint.
Ablanir un guant portant-lo sovint t'ajudarà a aconseguir que sigui més flexible allà on cal i que s'adapti a la teva mà. Com més t'entrenis amb el guant, més comoditat sentiràs el dia del partit.
Com ablanir correctament un guant de beisbol o softbol
Hi ha moltes maneres i trucs ràpids per fer que un guant de beisbol s'adapti bé. Algunes persones fan servir aigua calenta, d'altres fiquen el guant al forn i fins i tot hi ha gent que l'aixafa amb un cotxe.
"Si et compressis una jaqueta de pell nova i bonica no la ficaries al forn. Tampoc submergiries en aigua un abric o una cartera de pell, oi? Doncs amb un guant de beisbol tampoc ho hauries de fer", diu Rembielak.
Capen i Rembielak afirmen que els factors més importants per adaptar un guant de beisbol a la teva mà són el temps i les vegades que el facis servir.
"A mi m'agrada ablanir els guants jugant com a receptor i treballant la pell amb les mans", afirma Capen. Aquest mètode et permet adaptar el guant a la teva posició o estil de joc.
"A mi m'agrada eixamplar una mica el polze, i la resta dels dits m'agrada doblegar-los una mica cap endins. Per això, quan jugo de receptor i vull ablanir un guant, em centro en aquestes parts i doblego manualment la pell del polze i els dits", explica l'expert.
Aquesta tècnica permet que el guant faci d'embut per agafar les pilotes del terra i t'ajuda a aguantar la pilota al palmell per fer llançaments més fàcilment.
No obstant això, ablanir un guant amb la mà i jugant com a receptor implica temps. Al principi, el guant estarà rígid. Rembielak afirma que per adaptar un guant de beisbol correctament pots tardar entre tres setmanes i uns quants mesos.
Si el fas servir per entrenar-te, Rembielak recomana avisar el teu entrenador que estàs ablanint un guant nou. Si no, si se t'escapa una pilota, ningú sabrà si has fallat tu o el guant. "Si tens una tècnica perfecta però continues sense poder agafar la pilota, no passa res", comenta l'experta.
Continua treballant la pell entre repetició i repetició i a casa després de la pràctica. Rembielak recomana treballar els dits del guant per ablanir-los i, a continuació, girar el guant per treballar la zona de la prominència del palmell. Doblega'l cap a enfora i ablaneix el revers fent moviments circulars amb les dues mans.
Capen recomana utilitzar un guant "antic de confiança" durant els partits i fer servir el guant nou en alguns moments de l'entrenament, en partits amistosos, quan practiquis amb una xarxa de rebot o fins i tot quan estiguis al sofà fins que s'hagi ablanit correctament.
Com fer que una mitena de receptor per a beisbol o softbol s'adapti bé
Capen explica que les mitenes de receptor requereixen una altra tècnica. Aquest tipus de guant és molt rígid quan és nou. Per ablanir de manera efectiva una mitena de receptor i poder tancar bé la mà, has d'unir el dit índex i el polze.
Una altra solució és fer servir la màquina. Per fer que sigui més fàcil tancar la mà amb la mitena de receptor i ablanir-la més ràpidament, Rembielak recomana que et posis l'equipament de receptor i que provis d'agafar les pilotes de la màquina llançadora. D'aquesta manera, si no l'agafes, no passa res.
Com tenir cura del teu guant de beisbol o softbol usat
1.Presta atenció als cordons.
Capen té un guant que fa servir des de fa 13 anys. L'expert afirma que el secret per mantenir-lo en bon estat és tenir cura dels cordons.
“Com que els cordons també són de pell, també s'ablaneixen i, quan passa això, el guant perd una mica de forma", comenta. Si ajustes manualment els cordons, mantindràs la forma original del guant amb el pas del temps.
"Quan notis que el guant està fluix, tiba els cordons una mica més", afirma l'expert. A més, Capen també recomana prestar molta atenció als dits del guant, que són la part que més sol afluixar-se.
2.No deixis el guant a la bossa.
Rembielak explica que, si fiques el guant a la bossa, es pot doblegar de qualsevol manera. El guant ha de tenir un espai per rebre la pilota i una forma adequada per atrapar-la, però si el fiques a la bossa sense cap protecció, es pot arrugar o tancar en diversos angles.
Si et preocupa perdre el guant, Rembielak recomana guardar-lo a la bossa fent servir alguna tècnica perquè no es deformi. Per exemple, pots col·locar una pilota al palmell i envoltar la part inferior del guant (els dits no) amb una cinta o una banda de goma. Assegura't que la cinta no deixi els dits els uns al damunt dels altres, sinó que simplement envolti la zona del palmell.
3.Guarda el guant en una superfície llisa amb el palmell cap avall.
Per evitar que el guant es quedi fet un manyoc, treu-lo de la bossa de beisbol o softbol quan arribis a casa i col·loca'l sobre una taula o una prestatgeria. El polze i el dit petit han de tocar la superfície (una taula o una prestatgeria) i l'espai del palmell ha de quedar mirant cap avall. En aquesta posició, el guant no es tancarà.
4.Fes servir una mica d'oli o altres productes casolans habituals.
Per mantenir el guant suau quan alguna part comença a assecar-se, alguns jugadors utilitzen oli per a guants. Capen recomana no abusar-ne i no deixar el guant xop, perquè es quedarà greixós. En comptes d'això, fes servir poc oli i aplica'n només a les parts seques.
No facis servir escuma d'afaitar per suavitzar el guant. Tot i que aquesta tècnica era molt popular abans per la gran quantitat de lanolina que tenia l'escuma d'afaitar, les escumes d'avui dia poden provocar l'efecte contrari.
Text: Greg Presto