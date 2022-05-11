Com es renta una samarreta correctament

Com s'ha de rentar una samarreta esportiva que fa mala olor
Cura dels productes
Segueix aquests consells per rentar bé una samarreta esportiva després d'un partit intens.
Material
- Vinagre blanc
- Detergent per a la roba
- Bicarbonat
Utensilis
- Un raspall de dents net que no facis servir
Si algun cop t'has posat una samarreta esportiva que semblava neta i t'has adonat que encara fa mala olor de l'últim cop que te la vas posar, segurament no s'han eliminat del tot els bacteris que provoquen la mala olor. Per evitar aquestes sorpreses tan desagradables, segueix els consells de rentat de samarretes que trobaràs a continuació.
En primer lloc, llegeix les instruccions de rentat
Sovint, les samarretes estan confeccionades amb polièster o teixits sintètics que es poden ficar a la rentadora, però algunes samarretes amb lletres o números brodats són més delicades. Com a norma general, quan vulguis rentar una samarreta esportiva o altres peces d'entrenament, et recomanem que no facis servir ni aigua calenta ni l'assecadora. De totes maneres, consulta l'etiqueta interior de la peça per assegurar-te que rentes i asseques la samarreta correctament.
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Com s'ha de preparar una samarreta abans de rentar-la
- Posa la samarreta a l'inrevés. Així serà més fàcil eliminar qualsevol taca de greix o suor que s'hagi adherit a la superfície de la peça. Aquest mètode també ajuda a evitar que les lletres o els números que es poden planxar es desprenguin de la peça o es desgastin a la rentadora. Si vols protegir encara més la samarreta, fica-la en una bossa per a la rentadora abans de rentar-la.
- Renta la roba amb aigua freda i un programa delicat. Un rentat amb aigua freda ajudar a evitar que les lletres o els números de la samarreta es desgastin, s'encongeixin o es facin malbé.
- Evita els suavitzants. Si fas servir suavitzant, serà més difícil que el detergent arribi a les fibres amb males olors i bacteris.
Afegeix vinagre blanc a la rentadora per eliminar les males olors més resistents
El vinagre blanc és un producte bàsic de la casa molt útil per eliminar les males olors de la roba. Aquest tipus de vinagre, que potser ja tens, es pot fer servir per netejar gairebé qualsevol cosa que tinguis a casa.
Si vols rentar una samarreta, afegeix una tassa de vinagre blanc a la rentadora (o al dispensador de lleixiu si el teu model en té un). Després, afegeix el detergent per a la roba com en un rentat normal. L'àcid del vinagre blanc és molt efectiu per eliminar les males olors dels teixits, i no deixa pudor de vinagre.
Si no aconsegueixes eliminar una mala olor després de fer servir el vinagre i el detergent per a la roba, afegeix mitja tassa de bicarbonat directament a la samarreta una vegada l'hagis ficat a la rentadora amb el vinagre i el detergent. Ara, inicia el programa de rentat.
Consells per posar en remull i tractar les taques abans de ficar-les a la rentadora
Si la samarreta té taques de gespa, terra o altres tipus de brutícia, posa la peça en remull. Prepara una solució senzilla amb vinagre blanc, aigua i bicarbonat. Mescla una tassa d'aigua i una de vinagre. Després, afegeix-hi una cullerada de bicarbonat. Deixa la part tacada de la samarreta en remull dins la mescla durant almenys 30 minuts.
També pots fer servir tractaments de prerentat de botiga per rebaixar les taques i les males olors. Independentment de l'ingredient que facis servir per al prerentat, es recomana que la samarreta estigui en remull almenys 30 minuts abans de ficar-la a la rentadora.
Si hi ha taques molt resistents, com ara les de gespa, prova de fer una pasta amb parts iguals de bicarbonat i vinagre i aboca-la directament a les zones tacades. Fes servir un raspall de dents net per fregar la pasta per la taca. Després, deixa que el teixit absorbeixi la pasta durant almenys una hora i fica la peça a la rentadora.
No facis servir l'assecadora
De mica en mica, la calor pot fer malbé la samarreta i provocar que les lletres, els números o altres detalls s'esquincin o es desprenguin. No fiquis la samarreta a l'assecadora. És millor que la deixis assecar en una superfície plana.
Per molt que suïs...
No oblidis rentar junta tota la roba que sigui similar. No mesclis l'equipament d'entrenament amb tovalloles, teixit Fleece o altres materials que tinguin molta pelussa. Amb el temps, és possible que, si rentes la roba esportiva amb aquests tipus de peces, es formin boletes. A més, et recomanem no fer servir massa detergent. Afegir-hi més quantitat no farà que la roba quedi més neta. De fet, si fas això, el sabó i els residus es poden acumular i atrapar males olors després del rentat.
Text: Claire Tak