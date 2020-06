Com adoptar una mentalitat de gratitud

Tots som humans, i és normal comparar-nos constantment amb els altres. A més, com a societat, se'ns ensenya a voler sempre més. Aquests pensaments poden acabar amb la nostra mentalitat de gratitud. Ens impedeixen estar agraïts pel que tenim i viure el present.



La realitat és que les coses més importants són gratuïtes. Si alguna vegada et sents molest, frustrat, enfadat o com si no tinguessis res pel que estar agraït, para un moment i respira. Respirar profundament i de manera conscient pot ser l'únic que necessitis per començar de zero i sentir-te agraït.



Per desenvolupar una mentalitat de gratitud, escriu tres coses per les quals et sentis agraït cada dia. No cal que siguin transcendentals, poden ser un entrenament, un menjar bo o un passeig amb la persona que més t'estimes. Aquesta petita acció pot tenir efectes increïbles. Hi ha investigacions que demostren que les persones que escriuen tres coses al dia per les quals se senten agraïdes tenen més possibilitats de millorar el seu benestar general.



Si ho penses bé, té tot el sentit del món. És molt difícil no estar content quan vius en un estat de gratitud constant. Prova a tenir un diari de la gratitud que t'ajudi a agraïr les coses que tens i no pensar en allò que no tens i veuràs que ràpidament trobes motius per alegrar-te.