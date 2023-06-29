Behind the Design: Be True 2023

Última actualització: 29 de juny del 2023
2 min. de lectura

Presentem Zoe Schlacter (elli), l'especialista en art i disseny que es troba darrere de la col·lecció Be True 2023. La perspectiva innovadora de Zoe, famosa per les formes geomètriques distintives i pels motius atrevits i plens de colors, ret homenatge a les comunitats LGBTQIA+ i als seus llegats.

Els dissenyadors de Nike Raveena Bhalara (ella) i Mansoor Amjed (ell) et mostren el calçat en profunditat, alhora que l'artista Zoe Schlacter t'ensenya el procés de disseny i tot el que ha inspirat la col·lecció.

No et perdis aquest llançament. Rep una notificació quan estigui disponible la col·lecció Be True.

Objectiu: Be True 2023 Behind the Design
Objectiu: Be True 2023 Behind the Design
Objectiu: Be True 2023 Behind the Design
Objectiu: Be True 2023 Behind the Design

Be True forma part del compromís de Nike amb la comunitat LGBTQIA+, un projecte de la marca per crear espais més inclusius en l'esport i que està en marxa des del 2012.

Més informació

Be True forma part del compromís de Nike amb la comunitat LGBTQIA+, un projecte de la marca per crear espais més inclusius en l'esport i que està en marxa des del 2012.

Més informació

Publicat originalment el: 31 de maig del 2023