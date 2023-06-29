Behind the Design: Be True 2023
Presentem Zoe Schlacter (elli), l'especialista en art i disseny que es troba darrere de la col·lecció Be True 2023. La perspectiva innovadora de Zoe, famosa per les formes geomètriques distintives i pels motius atrevits i plens de colors, ret homenatge a les comunitats LGBTQIA+ i als seus llegats.
Els dissenyadors de Nike Raveena Bhalara (ella) i Mansoor Amjed (ell) et mostren el calçat en profunditat, alhora que l'artista Zoe Schlacter t'ensenya el procés de disseny i tot el que ha inspirat la col·lecció.
No et perdis aquest llançament. Rep una notificació quan estigui disponible la col·lecció Be True.
Be True forma part del compromís de Nike amb la comunitat LGBTQIA+, un projecte de la marca per crear espais més inclusius en l'esport i que està en marxa des del 2012.
Be True forma part del compromís de Nike amb la comunitat LGBTQIA+, un projecte de la marca per crear espais més inclusius en l'esport i que està en marxa des del 2012.