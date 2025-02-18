Darrere del disseny: ACG Smith Rock

Darrere del disseny: Smith Rock
Tot hauria sigut diferent si haguéssim sabut que aquest febrer nevaria tant que el governador declararia l'estat d'emergència a causa de l'acumulació de gairebé un metre de neu a la regió del desert d'Oregon, als EUA. Però la natura és així: salvatge.
Quan vam començar el nostre viatge d'inspiració a Smith Rock, ja feia estona que nevava. Volíem escapar de la llum artificial de l'oficina, respirar una mica d'aire fresc i impregnar-nos de natura per inspirar-nos per a la nova temporada d'ACG. L'estiu anterior, els incendis forestals havien cremat el camí estret que comença a Marion Forks, travessa Black Butte i Sisters, i arriba fins a Smith Rock. L'única manera d'arribar al nostre destí era per Mount Hood, el punt més alt d'Oregon.
Aquell matí, nou de nosaltres ens vam reunir en un aparcament glaçat de Nike. Sense perdre la il·lusió, dissenyadors de sabatilles i roba, companys de màrqueting i representants de vendes ens vam repartir en tres cotxes i vam sortir de la seu principal de Nike a Beaverton. Durant el viatge, vam passar per localitats com Zigzag i Rhododendron al peu del Mount Hood. Als afores de Government Camp, va començar a nevar moltíssim.
Després de veure uns quants camions articulats bolcats a la cuneta, vam decidir que el més segur seria fer cas als senyals amb la frase: "ÚS OBLIGATORI DE CADENES". Mentre altres vehicles lliscaven sobre l'asfalt gelat, nosaltres seiem a la gatzoneta al costat del nostre cotxe i desxifràvem a poc a poc les instruccions per posar les cadenes: comprovar que tenen forma de diamant, avançar cinc metres aproximadament, tornar a ajustar-les. Quan ens vam assegurar que les cadenes complirien la seva funció i ens proporcionarien la tracció addicional que necessitàvem per travessar el pas de muntanya en mig d'una rufada, vam continuar el viatge.
El temps passava molt a poc a poc. Ja era gairebé de nit i nosaltres encara estàvem travessant el riu Deschutes. La velocitat màxima recomanada amb cadenes és 40 km/h i la visibilitat limitada ens va fer anar encara més lentament. Quan per fi vam arribar a Smith Rock, el sol s'amagava rere els núvols de l'oest.
Normalment, Smith Rock rep molta llum solar: el desert alt d'Oregon té més de 300 dies de sol a l'any. Per això, ens vam quedar de pedra quan vam veure el monòlit cobert d'uns quants centímetres de neu. La nostra idea original era fer una caminada agradable per Misery Ridge, que passa pel nord-oest de Smith Rock i té una pujada abrupta de 220 metres que arriba a un mirador on, si fa bon temps, sol haver-hi escaladors i equilibristes a la famosa via d'escalada Monkey Face. Però tots els senders estaven tancats a causa del mal temps.
Altres persones s'haurien desanimat en veure que la seva destinació estava tancada, sobretot després d'un viatge de set hores per camins de muntanya perillosos i amb mal temps. Però nosaltres no. Després de tantes hores dins del cotxe, només per estar a l'aire lliure ja va valer la pena. Als peus de Smith Rock, l'ambient era com d'un altre món; la rufada atenuava tots els sons i, a l'altre costat de la carretera, hi havia un cavall que lluitava per poder avançar per la neu, que li arribava fins als genolls. Semblava que la llum sortia del terra congelat. Vam córrer, vam fer àngels de neu i ens vam llançar boles de neu fins que va començar a fosquejar. Després de tot, el nostre objectiu era gaudir totalment de l'entorn de Smith Rock i aprendre del que veiéssim i sentíssim, fos el que fos.
Com es feia fosc tan ràpidament, ens vam dirigir cap a l'allotjament rústic on vam dormir aquella nit, situat a la vora del llac Suttle, entre Mt. Jefferson i Three Fingered Jack, un volcà inactiu amb el nom d'un buscador d'or rondinaire de l'època dels orígens del Territori d'Oregon. Els llums del cotxe van il·luminar l'hotel, d'aspecte acollidor. Mentre entràvem a l'aparcament, que estava pràcticament buit, la neu continuava acumulant-se als voltants dels neumàtics. A continuació, vam portar les maletes a l'entrada.
A les zones muntanyoses d'Oregon no hi ha gaire cobertura i, amb la nevada, la wifi de l'hotel no funcionava. Tot i que va ser dur no poder contactar amb la família per explicar-los la nostra aventura amb la tempesta i confirmar que estàvem bé, estar incomunicats no va estar tan malament. Ens distraiem tant amb Internet i les xarxes socials que no apreciem el que tenim al davant. A vegades, és important desconnectar i tornar a gaudir de la natura.
Com que de nit continuava nevant, vam decidir seguir la tradició dels dies de neu: encendre la xemeneia i relaxar-nos. Vam preparar unes begudes calentes i vam seure al bar per compartir idees i observacions sobre el dia. Vam comparar notes sobre el rendiment del nostre equipament, tant a la carretera com a l'exterior amb el mal temps, i vam debatre possibles maneres de millorar la pròxima temporada d'ACG. Després de parlar sobre disseny, vam anar al saló de l'hotel i vam trobar una prestatgeria amb tot de llibres diferents: des de novel·les pulp fins a guies de natura antigues. Aïllats del món exterior, vam començar a llegir en veu alta per torns agafant llibres de la prestatgeria a l'atzar. Per a algunes persones, aquest era el primer viatge amb l'ACG, però, per a d'altres, aquesta excursió era una aventura més. Tenir l'oportunitat de desconnectar, reunir-nos i divertir-nos una mica amb l'equip va ser tan important com comentar els productes i les seves característiques. Aquesta aventura ens va connectar i unir com a grup.
L'endemà al matí, després d'esmorzar, ens vam reunir al saló per fer una altra sessió d'inspiració. Aquesta vegada, tothom va portar la seva motxilla i, per torns, vam ensenyar als altres membres l'equipament que havíem portat al viatge: vam mostrar quins productes ens semblaven imprescindibles, quins productes no havíem utilitzat i quin equipament per a l'exterior consideràvem excepcional. Vam escoltar el punt de vista dels amants de la natura experimentats i dels experts urbans. Cadascú va compartir la seva opinió sobre quins productes li semblaven més importants per sortir a l'exterior. Gràcies a aquesta activitat de "mostrar i opinar", vam començar a identificar patrons, desenvolupar noves idees i definir la direcció que havia de prendre la pròxima temporada d'ACG".
Quan vam sortir de l'hotel, vam sentir que havíem creat un vincle molt fort entre els membres de l'equip. Estàvem molt il·lusionats mentre tornàvem a poc a poc a Portland per les carreteres plenes de neu. Teníem moltes ganes de plasmar a la taula de dibuix tot el que havíem après del viatge i dels nostres companys. Per això, pensem que hauríem de dissenyar a la natura. Et fixes en coses en què no et fixaries a l'oficina, pots impregnar-te de l'entorn i aprofitar la seva energia, entendre els estímuls naturals i reflexionar sobre què sents quan gaudeixes de veritat d'un lloc amb els cinc sentits. Aquesta situació et permet aplicar la teoria a la pràctica, compartir idees i dissenyar productes a partir de l'energia de la gent i del lloc.
Quan ens fusionem amb un lloc per crear alguna cosa nova, parlem en nom d'aquest lloc. Els espais que hem triat com a inspiració són espais naturals que destil·len la màgia de l'aire lliure. I quan parlem en nom de la natura, parlem en nom de la Terra i la Terra parla per nosaltres.