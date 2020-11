Darrere del disseny: ACG Smith Rock

Quan vam sortir de l'hotel, vam sentir que havíem creat un vincle molt fort entre els membres de l'equip. Estàvem molt il·lusionats mentre tornàvem a poc a poc a Portland per les carreteres plenes de neu. Teníem moltes ganes de plasmar a la taula de dibuix tot el que havíem après del viatge i dels nostres companys. Per això, pensem que hauríem de dissenyar a la natura. Et fixes en coses en què no et fixaries a l'oficina, pots impregnar-te de l'entorn i aprofitar la seva energia, entendre els estímuls naturals i reflexionar sobre què sents quan gaudeixes de veritat d'un lloc amb els cinc sentits. Aquesta situació et permet aplicar la teoria a la pràctica, compartir idees i dissenyar productes a partir de l'energia de la gent i del lloc.



Quan ens fusionem amb un lloc per crear alguna cosa nova, parlem en nom d'aquest lloc. Els espais que hem triat com a inspiració són espais naturals que destil·len la màgia de l'aire lliure. I quan parlem en nom de la natura, parlem en nom de la Terra i la Terra parla per nosaltres.