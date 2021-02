Behind the Design: ACG Crater Lake

Així es va originar Crater Lake, situat al sud d'Oregon (EUA). Però anem per parts: som l'equip d'ACG i et volem parlar sobre les meravelles de la natura i la inspiració de la nostra nova col·lecció de primavera 2021. No va caldre anar molt lluny per trobar-lo, però coneixent els seus orígens, veure l'aigua tan nítida ens va fer sentir com si viatgéssim al passat. Esperem que amb la nostra nova col·lecció tu puguis sentir el mateix.



Tornem al tema del volcà: s'anomenava Mount Mazama; fa aproximadament 7.700 anys va entrar en erupció i va canviar el paisatge de la costa nord-oest dels Estats Units per sempre. Aquesta erupció va formar el que es coneix com a caldera, una cavitat just a sota d'on era el volcà. Aquesta és la raó per la qual Crater Lake va rebre el seu nom (llac del cràter), tot i que no es tracta d'un cràter real. Molts dels motius de la col·lecció de primavera 2021 reben el seu nom en honor al Mount Mazama i estan dissenyats pensant en la forma tan característica de la caldera.