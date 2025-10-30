Behind the Design: ACG Crater Lake

Behind the Design: Crater Lake, Oregon (EUA)
Crater Lake no es va formar a partir d'un asteroide, un cometa o un meteorit. Espera, espera, no marxis! Què pot ser més impressionant que l'impacte d'una roca contra la Terra? L'erupció fa gairebé 8.000 anys d'un volcà de més de 3.000 metres que es va esfondrar sobre si mateix. Això sí que és al·lucinant.
Així es va originar Crater Lake, situat al sud d'Oregon (EUA). Però anem per parts: som l'equip d'ACG i et volem parlar sobre les meravelles de la natura i la inspiració de la nostra nova col·lecció de primavera 2021. No va caldre anar molt lluny per trobar-lo, però coneixent els seus orígens, veure l'aigua tan nítida ens va fer sentir com si viatgéssim al passat. Esperem que amb la nostra nova col·lecció tu puguis sentir el mateix.
Tornem al tema del volcà: s'anomenava Mount Mazama; fa aproximadament 7.700 anys va entrar en erupció i va canviar el paisatge de la costa nord-oest dels Estats Units per sempre. Aquesta erupció va formar el que es coneix com a caldera, una cavitat just a sota d'on era el volcà. Aquesta és la raó per la qual Crater Lake va rebre el seu nom (llac del cràter), tot i que no es tracta d'un cràter real. Molts dels motius de la col·lecció de primavera 2021 reben el seu nom en honor al Mount Mazama i estan dissenyats pensant en la forma tan característica de la caldera.
L'erupció del Mount Mazama sens dubte va ser un esdeveniment únic. Imagina't grans quantitats de cendra i pedra tosca molt llunys del lloc d'erupció; fins i tot es van trobar partícules de cendra del volcà a Groenlàndia. Estem parlant d'una zona d'uns 2,5 milions de km² coberta d'almenys 1 mm de cendra gruixuda. Un dipòsit de magma enorme, de més de 4,5 km per sota de la superfície de la terra, va alimentar l'explosió i va produir un ràpid esfondrament que va acabar formant la caldera.
Aquest esdeveniment va crear la zona on es troba Crater Lake actualment. Però, què és el que va fer que això tingui tant d'encant? En un període de temps relativament curt, fa uns 250 anys, les pluges i les nevades van omplir el llac fins arribar al nivell actual. Des de llavors, la natura ha mantingut l'equilibri perfecte gràcies a les precipitacions i l'evaporació. A més, com que no hi ha cap altre llac o corrent que desemboqui a Crater Lake, tampoc no conté cap mena de sediment. D'aquesta manera, el llac es manté de color blau cristal·lí durant tot l'any. Hem incorporat aquest color blavenc a diversos dels nostres dissenys d'aquesta temporada, com ara la col·lecció càpsula de pesca Watchman Peak.
Pesca? Exactament. Però, com pot ser que hi hagi peixos a Crater Lake? Els peixos no apareixen així com així. De fet, van començar a poblar el llac fa uns 130 anys i, actualment, hi habiten les espècies de salmó roig i truita arc deOncorhynchus nerka Sant Martí. Pots pescar tant a Crater Lake com als rierons que l'envolten i, fins i tot, pots pescar al moll de Wizard Island.
Encara no havíem parlat de Wizard Island. T'agradarà la seva història. Imagina't una illa que sembla el barret gegant d'un mag. Segur que la imatge et resulta molt familiar. Aquesta illa es va formar a partir de les cendres que va expulsar el volcà en algun moment després de la seva erupció. Això es coneix com un con de cendra i, de fet, es considera que Wizard Island és el con de cendra més bonic del món. Tot i que no hi ha habitants a l'illa, pots visitar-la en vaixell i recórrer-ne una part a peu. També hem volgut recordar aquesta illa a la nostra col·lecció.
Els científics creuen que és possible que el Mount Mazama torni a entrar en erupció a causa de l'activitat hidrotermal que hi ha al fons del llac. De fet, des de la primera gran erupció s'han produït fenòmens volcànics més petits a sota del llac. La primavera ja és aquí i has de mantenir-te alerta, perquè la natura pot canviar d'un moment a l'altre. Nosaltres ens ho prenem seriosament i, per això, els nostres dissenys estan pensats per resistir qualsevol entorn.