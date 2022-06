Tant si t'entrenes per a una cursa com si gaudeixes d'una carrera quotidiana, córrer ràpid tota l'estona no és sostenible ni necessàriament saludable. De fet, córrer massa ràpid et pot provocar lesions.

"No has de córrer necessàriament de la mateixa manera quan t'entrenes", explica James Dodds, corredor de maratons i entrenador de running a Rogue Running, a Austin (Texas, EUA). "Saber quin ritme has de seguir durant els dies tranquils i quin els dies més durs et prepararà per a la cursa i evitarà que et lesionis quan t'entrenes".

Com pots descobrir quin és el teu ritme de running ideal i saber si el segueixes? Per començar, el ritme òptim està més relacionat amb la manera en què et sents que amb xifres específiques, tot i que aquestes tampoc no s'haurien de passar per alt.

Si vols obtenir més informació, llegeix el que diuen les persones expertes en entrenament de running sobre com pots determinar el teu ritme ideal.