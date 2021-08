"Tothom té una funció", ens explica. "De vegades es redueix a estar sincronitzat amb l'equip i confiar en ell". Sovint les coses es poden complicar sota les veles, però una tripulació molt experimentada com la seva pot mantenir la calma. Igual que en Chris, s'entrenen des de fa anys. "Per ser regatista professional, has de conèixer el teu vaixell, mantenir la disciplina i posar atenció a l'aigua", suggereix. Tot i que fa molts anys que navega, en Chris encara sent l'adrenalina abans de cada regata. "Quan soc a l'aigua mirant com el vent dona vida al vaixell, sento que ha valgut la pena", ens confessa. Aquestes curses locals l'ajuden a preparar-se per a les regates més grans que tradicionalment se celebren a Grenada. Ja ha pujat al podi, però només al segon lloc. Aquest regatista tan competitiu espera arribar a la primera posició algun dia.

Aquesta perseverança és una cosa que, segons en Chris, ha estat crucial en la seva carrera com a regatista, ja que no sempre ha estat fàcil. Parla obertament de les dificultats que té la seva família amb les despeses de navegar, de com és un esport on la majoria dels participants d'aquesta illa són blancs, i del racisme al qual ha hagut de plantar cara.

"Quan vaig començar, només tres nens [tenien] la mateixa complexió que jo. Tots els altres eren blancs", assenyala en Chris. "Sentíem que tothom ens mirava. Em desanimava una mica però, al cap i a la fi, vaig aprendre coses noves".