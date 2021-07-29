Chrisanki Flood Is Finding Suspense and Serenity on the Seas
Culture
Coneix aquest regatista de 22 anys de Saint Lucia que treballa per canviar el seu esport i representar la seva comunitat illenca.
"A l'aire lliure" és una sèrie sobre atletes que busquen la connexió i l'equilibri en la natura.
La primera carrera de competició entre illes va ser bastant turbulenta. "Vaig participar en una regata de 18 dies des de Grand Cayman fins a Saint Lucia. La situació pintava molt complicada, amb les ones més ferotges que havia vist en la vida", rememora. "Vam sentir per la ràdio que un vaixell de càrrega s'havia enfonsat a només 70 milles d'on érem nosaltres... Quina por! No obstant això, la nostra tripulació va plantar cara a aquell temps tan terrible. A trenc d'alba, vaig veure un banc de dofins nedant al costat del nostre vaixell. Malgrat que no vam guanyar, l'aventura va ser prou recompensa".
Des d'aquell viatge tan trepidant, és difícil veure el Chrisanki ("Chris", per als amics) lluny de la mar. En Chris, que és regatista professional i nadiu de Saint Lucia, creu de tot cor que l'única opció que té per viure és a la mar. Això era el que tenia al cap quan va començar a navegar als 10 anys.
La navegació no és una professió tan comuna a l'illa com es pot pensar. La comunitat de la vela és un grup petit i molt unit on es comparteixen consells i experiències comunes a la mar, tot i que després competeixen. Per a en Chris, els moments de tranquil·litat que ofereix la navegació són un altre avantatge. "Quan soc a la mar, fins i tot durant el caos de la regata, no em molesta res. És una serenitat que em permet relaxar-me i centrar-me en el meu objectiu", ens explica.
"El vaixell fa servir la força de la natura i et porta en un viatge fantàstic. És per això que navego".
En Chris ara té 22 anys i ha estat navegant durant més de la meitat de la seva vida. Va començar a navegar com a activitat extraescolar i es va unir a un equip professional juvenil, cosa que des de llavors li ha permès viatjar per tot el Carib i competir en regates grans. "En el món de la navegació, ens costa molt de temps arribar al cim de les nostres carreres, però la inigualable connexió amb l'oceà m'anima a continuar", confessa en Chris.
Segons en Chris, el temps que passa a la mar li permet connectar amb ell mateix. Els seus dies estan plens de rutines i rituals que l'ajuden a trobar l'equilibri. Es desperta a les 6 del matí i va directament a la platja, i sempre s'assegura de deixar alguna cosa enrere. "Aquesta és la regla número 1: si vaig a la platja per navegar, el telèfon es queda a casa", ens explica.
"Per a mi, el mar és com un tipus de meditació", ens explica. "És com la meva teràpia".
Normalment, la sortida del sol el sorprèn en alta mar i sempre troba temps per meditar amb el so de les ones i els ocells. Afortunadament, mai no està gaire lluny de l'aigua. Des del llit, pot arribar a la platja en només un minut.
Al voltant de les 8 del matí, en Chris es dirigeix a un complex turístic de la zona on ensenya als convidats els fonaments de la navegació i el que ell descriu com "un instint natural per entendre els vents i sentir el vaixell". És una manera de finançar la seva passió per la navegació mentre repassa els coneixements bàsics. Després de treballar, es troba amb el seu equip de vela per competir mentre es pon el sol al port esportiu proper, on la gent de la zona i els professionals es reuneixen per competir en curses d'intervals de 2 a 5 minuts. El temps rarament impedeix a en Chris navegar. "Podria ploure a bots i barrals i encara sortiria a navegar", ens assegura. "Puc navegar en qualsevol tipus de temps, només per l'experiència".
"Tothom té una funció", ens explica. "De vegades es redueix a estar sincronitzat amb l'equip i confiar en ell". Sovint les coses es poden complicar sota les veles, però una tripulació molt experimentada com la seva pot mantenir la calma. Igual que en Chris, s'entrenen des de fa anys. "Per ser regatista professional, has de conèixer el teu vaixell, mantenir la disciplina i posar atenció a l'aigua", suggereix. Tot i que fa molts anys que navega, en Chris encara sent l'adrenalina abans de cada regata. "Quan soc a l'aigua mirant com el vent dona vida al vaixell, sento que ha valgut la pena", ens confessa. Aquestes curses locals l'ajuden a preparar-se per a les regates més grans que tradicionalment se celebren a Grenada. Ja ha pujat al podi, però només al segon lloc. Aquest regatista tan competitiu espera arribar a la primera posició algun dia.
Aquesta perseverança és una cosa que, segons en Chris, ha estat crucial en la seva carrera com a regatista, ja que no sempre ha estat fàcil. Parla obertament de les dificultats que té la seva família amb les despeses de navegar, de com és un esport on la majoria dels participants d'aquesta illa són blancs, i del racisme al qual ha hagut de plantar cara.
"Quan vaig començar, només tres nens [tenien] la mateixa complexió que jo. Tots els altres eren blancs", assenyala en Chris. "Sentíem que tothom ens mirava. Em desanimava una mica però, al cap i a la fi, vaig aprendre coses noves".
Quan termina la competició del dia, en Chris i el seu equip sopen i tornen a la platja per relaxar-se. Si els ve de gust, pesquen, bussegen o van a veure l'orquestra Pantime Steel, cosa que en Chris fa des de ben petit. "Escoltava els tambors metàl·lics cada dia, fins que vaig tenir l'edat per unir-me a una banda. No he deixat de fer-ho des d'aleshores", recorda. Igual que amb la navegació, "es basa en el ritme, en mantenir un flux constant de moviments i en estar en harmonia amb l'entorn", una sensació que mai deixarà de perseguir.
Una bona nit de descans és fonamental perquè en Chris mantingui el rendiment i, com que es desperta a les 6 del matí, ha d'anar al llit d'hora. Segons ell, aquesta disciplina pròpia li ha permès arribar tan lluny, juntament amb el seu amor per la natura. "Sentir com el vent omple les veles i crea el moviment a l'aigua.... El vaixell fa servir la força de la natura i et porta en un viatge fantàstic. És per això que navego".
Text: Jiya Pinder
Fotografia: Kia Islam
Informada: setembre del 2020