3 gambades per enfortir les cames

Entrena el cos per córrer més ràpid i moure't amb més força i estabilitat.

Unes cames fortes són els motors que et donen potència per fer tot tipus de moviments i entrenaments. Et mostrarem una sèrie de tres gambades de Kirsty Godso, Nike Master Trainer, que t'ajudaran a assolir objectius d'entrenament nous.



Si vols tenir unes cames fortes que et donin potència per a les carreres, l'aixecament de pesos i els esports recreatius, tenim dues paraules per a tu: gambades endavant. L'exercici de pes corporal fonamental enforteix el tors, els glutis, els quàdriceps, els isquiotibials, els bessons, i els músculs petits al voltant dels genolls i dels turmells, a més de corregir els desequilibris. Això vol dir que, amb el temps, no només milloraràs la capacitat de carregar més pes, sinó també l'equilibri i l'estabilitat, que van bé per a tot tipus de moviments.



Canvia la direcció, la velocitat o l'explosivitat de la gambada endavant i activaràs diferents músculs, aconseguiràs avantatges per al càrdio i prepararàs les cames per tenir més potència, cosa que es reflectirà a qualsevol esport.



No tens clar com pots diversificar l'exercici? No et preocupis, aquestes variacions de la gambada per a la part inferior del cos de la Nike Master Trainer Kirsty Godso t'ajudaran a descobrir noves maneres d'entrenar-te.