A punt per a tots els terrenys: Nike Sole 2.0 x pròtesi de running Össur
Innovació
L'equip de disseny de Nike s'ha inspirat en els trucs que fan servir els atletes d'esport adaptat per al seu equipament i està creant noves maneres de córrer amb pròtesi que canviaran la vida de moltes persones. A continuació et presentem l'última novetat.
"Innovació a prova" és una sèrie que mostra innovacions sorprenents sobre esport, benestar i capacitació.
Imagina't un atleta de classe mundial al seu garatge fabricant el seu propi equipament amb cola i unes tisores.
Potser aquesta idea et sembla una bogeria, però l'atleta de triatló adaptat Sarah Reinertsen feia precisament això: treure les soles de les sabatilles per crear un sistema de tracció improvisat amb la seva pròtesi de running (una cama prostàtica especialitzada per fer esport).
El primer que va pensar l'innovador veterà de Nike i exentrenador d'atletisme Tobie Hatfield quan va veure la invenció improvisada de la Sarah va ser: "Nosaltres ho podem millorar!". Així van néixer les Nike Sole 1.0, un sistema de tracció ràpid de posar i treure per a les pròtesis de running de la marca Össur. Aquest invent va revolucionar el joc per als atletes d'esport adaptat de tot el món, i els va oferir la possibilitat de retirar les soles desgastades i substituir-les per un patró de tracció nou en qüestió de segons.
Per molt revolucionària que fos la versió 1.0, "el disseny no era perfecte", com afirma Tobie en el vídeo de més amunt. Com ens explica, quan es tracta d'innovació mai no hi ha una línia de meta. Nou anys després, un nou grup d'atletes innovadors ha agafat el relleu per arribar un pas més enllà.
Mira el vídeo per conèixer més detalls sobre els orígens de les Nike Sole 2.0. Continua llegint per descobrir com va desenvolupar aquesta idea en George Xanthos, el dissenyador principal del projecte.
Et presentem en George, el dissenyador principal de Nike Sole 2.0 (1) Nike Sole 1.0, fotografies de 2012. (2) Primer prototip nou i millorat del sistema de subjecció de les 2.0 en acció.
Fase 1: el repte del mecanisme de subjecció
Consell: comença amb empatia i ambició
En George ha treballat en innovacions com Nike FlyEase (una solució per posar-se i treure's les sabatilles fàcilment) i Nike Pulse (sabatilles molt resistents per a personal sanitari). Per tant, està acostumat a crear dissenys empàtics, és a dir, a posar-se en la pell d'altres persones per entendre millor les seves necessitats.
Pel que fa a les Nike Sole 2.0, això va implicar posar-se en la pell dels usuaris de pròtesis per a running. Imagina la solució improvisada de la Sarah, afegeix-hi alguns mesos d'evolució i tindràs una innovació experta que es fusiona amb el peu. Per això el sistema d'intercanvi Nike Sole és tan important, i per això l'equip estava decidit a fer les 2.0 més fàcils de posar i treure que mai.
Però els dissenyadors no es van conformar amb això i es van proposar fer un prototip més versàtil. Per què no canviar de sabatilles de tant en tant? Per exemple, hi ha atletes que necessiten un model per córrer per asfalt i un altre amb claus. "Les pròtesis per a running són cares", afirma en George. "La majoria dels atletes amb necessitats especials no es poden permetre tenir una pròtesi només per córrer". Per això, el més còmode és canviar la sola de la pròtesi general.
Tots els reptes que va suposar crear el mecanisme de subjecció s'expliquen en el vídeo anterior, però, per a en George, superar aquest trencaclosques tan complicat només va ser el principi.
(1) L'atleta paralímpic de salt de llargada Markus Rehm i en George treballant junts a la seu d'Össur a Islàndia. (2) Vídeos d'en Markus provant prototips a càmera lenta. (3) En Markus havia personalitzat la seva pròtesi per a salts de llargada per treure el màxim partit dels claus davanters.
Fase 2: col·laboració entre l'equip d'innovació i els atletes
Consell: prepara't per al fracàs
Després d'agafar un vol de nit a Reykjavík, en George va anar directament a la seu de l'empresa de pròtesis Össur (que col·labora des de fa temps amb la iniciativa Nike Sole) a punt per posar a prova mesos de treball.
A les oficines d'Össur, en George va començar una sessió de treball maratoniana amb l'atleta paralímpic de salt de llargada Markus Rehm. En qüestió de minuts, el "pla A" va quedar descartat. Observant vídeos d'en Markus corrent i saltant a càmera lenta, es van adonar que el prototip inicial d'en George no tenia prou contacte amb el terra.
Per reduir el pes, el dissenyador va escurçar massa la llargada de la sola. "De seguida vaig veure que la pròtesi d'en Markus tocava el terra darrere de la zona de tracció", explica en George. Impertorbables, van anar al taller. "Vam començar a adaptar i ajustar els prototips i a fer més proves".
Aquesta revelació només va ser una de les diverses troballes que els dos experts van fer durant un cap de setmana molt productiu. A més a més, van implementar altres millores, com treure els tacs de plàstic que podien causar lliscaments als atletes de salt de llargada i col·locar els claus al davant del disseny per oferir una tracció estratègica.
(1) En George va descobrir que molts pocs atletes d'elit volien una entresola (és a dir, amortiment entre la pròtesi i l'enconxat de claus). "La pròtesi ja ofereix molta reactivitat". (2) En funció de l'esport que practiquin, els atletes fan servir una configuració de claus o una altra. (3) L'opció d'enconxat de claus a la carta d'en George presenta ranures amb obertures ideals per personalitzar el model.
Fase 3: els moments més difícils
Consells: converteix els problemes en oportunitats
Al costat de la seu d'Össur, en George va intercanviar comentaris ràpids en unes sessions amb més atletes d'esport adaptat de classe mundial.
Quan ja quasi havien acabat, el nostre dissenyador es va trobar un obstacle: quan va preguntar als atletes si utilitzarien el sistema intercanviable exclusiu Nike Sole, va obtenir una resposta consensuada dels aproximadament dotze atletes que hi havia a la sala: "no".
A diferència de la majoria de corredors adaptats, els atletes d'elit solen tenir accés a diverses pròtesis i, per tant, poden personalitzar completament una pròtesi per a una competició concreta. Això normalment consisteix a encolar una placa de claus optimitzada directament a la pròtesi.
Aquest obstacle no volia dir que tota la feina hagués estat debades. En George afirma que els atletes "van veure ràpidament la utilitat que tenia el sistema intercanviable per als atletes d'esport adaptat aficionats i van reconèixer que ells mateixos l'haurien aprofitat al principi de les seves carreres, quan només tenien una pròtesi".
En comptes de considerar que els atletes d'elit eren irrellevants per al projecte, en George va identificar un nou grup d'usuaris molt inspirador.
"M'agrada imaginar-me'ls com a conductors de cotxes de carreres", explica en George en parlar sobre els corredors d'elit i la seva relació amb les pròtesis. "Actualitzen constantment el sistema, el fan més lleuger i el modifiquen. Com a dissenyador, em sembla un fenomen increïble".
En George va aprofitar aquesta oportunitat per millorar encara més la placa de claus personalitzable per adaptar-la a les necessitats de cada persona perquè els atletes de salt de llargada i els velocistes, per exemple, poguessin triar una configuració diferent.
La geometria dels paisatges naturals d'Islàndia va inspirar el disseny de l'enconxat de claus de les Sole 2.0, que presenta crestes que envolten i ofereixen subjecció a les piles de claus i formen una tracció secundària amb forma dentada a la vora exterior.
Fase 4: un viatge per obtenir inspiració
Takeaway: l'estil pot aportar funcionalitat
Després d'una setmana molt completa durant la qual va descobrir molts detalls tècnics mentre treballava amb els atletes i els enginyers d'Össur, en George ja estava preparat per centrar-se exclusivament en l'estimulació sensorial.
El nostre dissenyador va llogar un cotxe i es va perdre entre els paisatges i els sons d'Islàndia fins que va arribar a la cascada Svartifoss, una meravella natural sorprenent que, segons afirma, va ser la part més impactant de la seva excursió d'investigació.
"Sembla un orgue gegant per la disposició de les columnes de basalt verticals", recorda en George. "El ritme visual de les columnes és impressionant. Són formes geomètriques, però totalment naturals".
Per crear la placa de claus de les Sole 2.0, en George es va inspirar en aquesta cascada, però no només com a motiu visual, sinó també com a element funcional. El resultat va ser la incorporació de crestes bisellades que augmentaven el nivell del disseny per afegir més material on calia.
(1) Tots els detalls i les protuberàncies de la nova sola per a l'asfalt s'han dissenyat amb una finalitat. (2) Quan va tornar a la seu de Nike d'Oregon (EUA), en George va tenir l'oportunitat de provar el model amb uns quants participants més, però qui millor que la Sarah, la primera persona amb qui va començar a treballar el nostre equip?
Fase 5: els tocs finals
Consell: sempre es pot millorar; i ara, què?
Com que la qüestió de la placa de claus ja estava solucionada, en George va decidir centrar-se en el disseny de la sola per a l'asfalt. Per obtenir inspiració, va pensar en la primera vegada que va veure les Nike Sole 1.0 en acció, i va recordar un grup de nens i nenes divertint-se en un esdeveniment de la Challenged Athletes Foundation (CAF) celebrat feia uns quants anys.
"Recordo veure atletes joves d'esport adaptat corrent per la gespa i la carretera i jugant a bàsquet i a altres esports", explica. "Va ser molt inspirador comprovar que la combinació de la pròtesi Össur i Nike Sole donava llibertat a aquests atletes plens d'energia i optimisme mentre aprenien tècniques a les clíniques de la CAF per moure's millor".
Per oferir la versatilitat que necessiten els atletes per practicar esports diversos i moure's en diferents superfícies, en George afirma que va inspirar-se en els millors elements de tracció del bàsquet i del running (el disseny d'espiga i els tacs) i els va combinar per obtenir un model híbrid perfecte.
Més amunt es mostra el procés de creació que va sorgir com a resultat d'aquesta combinació, des del primer esbós fins al producte final. Tanmateix, com a bon innovador, en George ja està pensant en les properes millores del model, que podrien incloure una selecció completa d'opcions de tracció específiques per a cada esport.
"Potser farem un model encara més resistent per a trail running", cavil·la el dissenyador. "I potser en farem altre per jugar a bàsquet i així tindrem quatre soles intercanviables diferents".
Quatre o més. Quan es tracta d'innovacions que ajuden els atletes d'esport adaptat, el futur és un món de possibilitats. Com diu en George, "qui sap què passarà?". Hi ha una cosa segura: ell farà tot el possible per descobrir-ho.
Vols un model? Si tu o algú que coneixes té curiositat per provar les Nike Sole 2.0, visita el lloc web d'Össur, els nostres amics creadors de pròtesis. El sistema de tracció de les Sole 2.0 és compatible amb diversos productes Össur.
Vídeo: Azsa West
Text: Brinkley Fox