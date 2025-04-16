Prepárate para ganar
Nike Teens
Cómodo, sencillo y hecho para moverse. Con una mezcla de tonos pastel y neutros, tienes un outfit divertido pero poderoso para cualquier actividad que practiques. ¿Quién dijo que darlo todo no es compatible con derrochar estilo? Las prendas versátiles que capilarizan el sudor combinadas con otras cómodas y elásticas te hacen sentir igual de bien durante una carrera que cuando te haces un selfie.
Funcionalidad y forma
✅ Empieza con los básicos:: elige productos con los que puedas moverte con total libertad, como el pantalón corto 2 en 1 Nike Dri-FIT o el pantalón de chándal oversize Nike Sportswear. Combina modelos elásticos que se adaptan a ti con prendas anchas para darte espacio en cada estiramiento o en cada zancada.
✅ Juega con los tonos pastel: aporta un toque de energía radiante a tus movimientos llenos de fuerza con tonos neutros que te aporten un estilo único. Puedes añadir otra nota de color con tus zapatillas.
✅ Dale brillo: los coleteros, las cintas para el pelo, los lazos y un maquillaje brillante le dan actitud a tu look.
"El deporte me hace sentirme libre y suelo llevar colores brillantes y atrevidos que transmitan mi energía".
Phoebe
Runner y ciclista
Brilla como nunca
Crea outfits bonitos y cómodos, y que te sigan el ritmo. Con estos favoritos te mantendrás en movimiento, ya sea con el pantalón corto cargo de tejido Woven transpirable, una camiseta de tirantes con cuello alto elástica y suave o la chaqueta Dri-FIT.