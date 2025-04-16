Prepárate para ganar

✅ Empieza con los básicos:: elige productos con los que puedas moverte con total libertad, como el pantalón corto 2 en 1 Nike Dri-FIT o el pantalón de chándal oversize Nike Sportswear. Combina modelos elásticos que se adaptan a ti con prendas anchas para darte espacio en cada estiramiento o en cada zancada.

✅ Juega con los tonos pastel: aporta un toque de energía radiante a tus movimientos llenos de fuerza con tonos neutros que te aporten un estilo único. Puedes añadir otra nota de color con tus zapatillas.

✅ Dale brillo: los coleteros, las cintas para el pelo, los lazos y un maquillaje brillante le dan actitud a tu look.