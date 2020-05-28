Aprende a marcarte pequeños objetivos
Entrenamiento y nutrición
Por Betina Gozo
Cómo convertir tus sueños más ambiciosos en tareas asumibles que puedas completar.
Todos tenemos objetivos. Marcárnoslos es lo más fácil, porque soñar a lo grande es divertido. Pero trabajar duro cada día para hacer esos sueños realidad es otra cosa.
Mi consejo es coger ese objetivo a gran escala y dividirlo en metas más pequeñas y específicas a las que podamos llegar poco a poco.
Por ejemplo, muchos de mis clientes me dicen que su objetivo es ponerse en forma. Es un objetivo genial a largo plazo. Pero es fácil perder un poco la perspectiva, porque realmente no tienes una fecha límite ni ninguna forma cuantitativa de medir si estás cumpliéndolo o no.
Por eso, les pido que vayan un poco más allá y sean más específicos a menor escala. "Quiero ponerme en forma, así que voy a empezar a entrenar". Los objetivos en esta línea son un buen comienzo, pero no es suficiente.
"¿Cuál es el objetivo más pequeño que se puede sacar de esa idea a largo plazo?".
Betina Gozo
"Quiero ponerme en forma, así que voy a entrenar tres veces a la semana durante todo el mes que viene". ¡Bingo! Este es el tipo de objetivos pequeños que podemos conseguir.
Si tu objetivo es, por ejemplo, comer de forma más saludable, quedarte en esa idea es algo tan básico que parece superdifícil de conseguir.
¿Qué pequeñas cosas podrías hacer para conseguir ese objetivo? Piensa en tus microobjetivos.
Puedes pensar en dejar de tomar bebidas con gas o cambiar las golosinas que sueles tomar por la noche por fruta durante una semana. Pero, si te prohíbes cosas sin más, es difícil tener éxito. Eso sería aplicar una restricción, no establecer un objetivo. En vez de eso, replantéatelo para que te ayude a conseguir tu objetivo a gran escala.
Si sigues cumpliendo tus objetivos más pequeños, como entrenar tres veces a la semana o cambiar las chuches por fruta, estoy segura de que obtendrás grandes resultados.