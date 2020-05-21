Levántate más a menudo
Entrenamiento y nutrición
Entrenamiento y nutrición
Levántate más a menudo
Por Ryan Flaherty
Compensa el impacto de pasar mucho tiempo sentado con estos sencillos estiramientos.
Casi todas las personas con las que trabajo, desde atletas principiantes a profesionales, tienen problemas en glúteos y caderas derivados de pasar mucho tiempo sentados. Piensa en cómo se diseñó el cuerpo humano y en cómo lo hemos usado durante miles de años: para movernos constantemente en busca de alimentos. Ahora pasamos más tiempo de lo normal sentados. Y no hace falta decir que eso genera muchos problemas.
Lo mejor que puedes hacer para compensar tanto tiempo de inactividad es trabajar la movilidad en las zonas afectadas para mantener la flexibilidad. Dedica 20 minutos cada noche a realizar esta rutina de estiramientos.
- Pectorales.
Acumulamos mucha tensión en esta zona al estar sentados. Solemos encorvarnos echando los hombros hacia delante y acortando los pectorales. Estíralos usando una puerta. Coloca las manos en el marco manteniendo los hombros altos. Da un paso hacia delante hasta que las manos queden tras de ti y saca pecho.
- Flexores de la cadera.
Estar todo el rato en la silla implica que los flexores de la cadera pasan mucho tiempo acortados. Estíralos manteniéndote en posición de zancada con la espalda recta (sin inclinarte hacia delante ni hacia atrás).
- Isquiotibiales.
Estos músculos también se acortan al pasar tanto tiempo frente al ordenador, en el coche o en el sofá. Estíralos tumbándote en el suelo bocarriba y poniendo las piernas contra la pared.
"Los estudios demuestran que la mejor forma de incorporar nuevas conductas saludables, como estos tres estiramientos diarios, a nuestras rutinas diarias es vincularlas a hábitos que ya tenemos".
Ryan Flaherty
"Los estudios demuestran que la mejor forma de incorporar nuevas conductas saludables, como estos tres estiramientos diarios, a nuestras rutinas diarias es vincularlas a hábitos que ya tenemos". Puedes intentar no pasar más tiempo de la cuenta en el sofá mientras ves la tele por la noche. Levántate y compensa los efectos de todo el tiempo de inactividad con estos estiramientos. Incorpóralos a tu rutina y empieza a sentir cómo desaparece la rigidez y llega la amplitud de movimiento.