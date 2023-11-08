Claves de estilo, con Fleur

Soy Fleur, tengo 15 años y bailo.

Si llevo outfits con estilo cuando bailo, me expreso mejor. Me dan confianza y me ayudan a conectar con la cultura de la danza. Es parte de mi arte.

Lo más importante para mí es tener prendas únicas que encajen con mi personalidad.

Voy a enseñarte unos cuantos looks que me motivan a bailar.

Cuando salgo a la pista de baile, me gusta combinar pantalones holgados, los más cómodos que encuentre, con camisetas bonitas que añaden estilo.