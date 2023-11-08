Claves de estilo, con Fleur

¿Los pasos? Los tenemos. ¿La energía? La tenemos. ¿Los outfits? LOS TENEMOS.
Descubre los looks que dan a la joven bailarina Fleur Zwartkruis la confianza que necesita para dominar la pista de baile.
Soy Fleur, tengo 15 años y bailo.
Si llevo outfits con estilo cuando bailo, me expreso mejor. Me dan confianza y me ayudan a conectar con la cultura de la danza. Es parte de mi arte.
Lo más importante para mí es tener prendas únicas que encajen con mi personalidad.
Voy a enseñarte unos cuantos looks que me motivan a bailar.
Cuando salgo a la pista de baile, me gusta combinar pantalones holgados, los más cómodos que encuentre, con camisetas bonitas que añaden estilo.
También me gusta ponerme jerséis encima para dar un toque atrevido a mis looks. Por supuesto, completo el conjunto con unas Air Force 1.
Cuando quiero darle el toque Fleur a un outfit, elijo colores que destaquen, y también uso complementos.
Mi estilo va cambiando conforme me hago mayor y me siento más cómoda con algunas prendas de ropa, y menos con otras. Y eso no es algo malo. Me gusta vestir a mi manera y ser original. Yo intento ser la mejor versión de mí misma.
Si buscas nuevos estilos, te diría que empezaras por las zapatillas. Al fin y al cabo, vas a ponértelas mucho, sea como sea que elijas moverte. Mis favoritas son las Dunk y las Air Force 1, pero para gustos, colores. Tú eliges. 🫰
Fleur.