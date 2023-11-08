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Última actualización: 8 de noviembre de 2023
2 min de lectura

¿Los pasos? Los tenemos. ¿La energía? La tenemos. ¿Los outfits? LOS TENEMOS.

Descubre los looks que dan a la joven bailarina Fleur Zwartkruis la confianza que necesita para dominar la pista de baile.

Claves de estilo, con Fleur

Soy Fleur, tengo 15 años y bailo.

Si llevo outfits con estilo cuando bailo, me expreso mejor. Me dan confianza y me ayudan a conectar con la cultura de la danza. Es parte de mi arte.

Lo más importante para mí es tener prendas únicas que encajen con mi personalidad.

Voy a enseñarte unos cuantos looks que me motivan a bailar.

Cuando salgo a la pista de baile, me gusta combinar pantalones holgados, los más cómodos que encuentre, con camisetas bonitas que añaden estilo.

Claves de estilo, con Fleur

También me gusta ponerme jerséis encima para dar un toque atrevido a mis looks. Por supuesto, completo el conjunto con unas Air Force 1.

Claves de estilo, con Fleur

Cuando quiero darle el toque Fleur a un outfit, elijo colores que destaquen, y también uso complementos.

Claves de estilo, con Fleur

Mi estilo va cambiando conforme me hago mayor y me siento más cómoda con algunas prendas de ropa, y menos con otras. Y eso no es algo malo. Me gusta vestir a mi manera y ser original. Yo intento ser la mejor versión de mí misma.

Si buscas nuevos estilos, te diría que empezaras por las zapatillas. Al fin y al cabo, vas a ponértelas mucho, sea como sea que elijas moverte. Mis favoritas son las Dunk y las Air Force 1, pero para gustos, colores. Tú eliges. 🫰

Fleur.

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Publicación original: 8 de noviembre de 2023