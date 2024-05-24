La historia de las Nike Huarache

La historia de las Huarache
Department of Nike Archives
Todos los detalles de estas zapatillas de baloncesto únicas.
En 1991, Nike lanzó unas zapatillas totalmente diferentes.
"Era un diseño superdiferente. Ni siquiera tenía Swoosh", afirma Tinker Hatfield, que dirigió el proyecto. Recuerda que algunas personas decían que unas zapatillas Nike no podían prescindir de su logotipo en el lateral.
Pero él tenía otro punto de vista: estas zapatillas serían tan únicas que solo Nike podría haber tenido el valor de diseñarlas. Y por eso no haría falta ni que llevaran la marca.
En 1990 y a principios de 1991, Hatfield pensó en varios conceptos (incluido el de arriba) antes de llegar al diseño final de las Huarache. Como cuenta el diseñador, la idea nació en un lago.
"Estaba haciendo esquí acuático y mientras esperaba a arrancar tuve una especie de revelación", nos cuenta. "Estaba sentado en el agua con el traje de neopreno y los pies en línea, uno detrás del otro, sobre el esquí. Justo antes de arrancar me di cuenta de que el neopreno daba mucha sujeción y de que era muy cómodo. Se adaptaba muy bien a los pies y al tobillo". Al final, el diseño de las Huarache llevó neopreno con un exoesqueleto que añadía sujeción.
El salto al baloncesto, que llegó al cabo de un año más o menos, se recibió con cierto escepticismo. Se modificó la correa posterior de las zapatillas para adaptarlas a los movimientos de este deporte, se añadieron un lateral y una suela exterior más firme y se amplió el exoesqueleto hasta el tobillo. Así, las Huarache dieron un enfoque más minimalista a las zapatillas de baloncesto.
El escepticismo inicial se disipó cuando las Air Flight Huarache triunfaron en uno de los equipos universitarios más prometedores del momento: el de la universidad de Míchigan, que jugó con las zapatillas durante el torneo de la NCAA del 92.
Las Air Huarache se han convertido en todo referente también en muchas otras categorías, como las de training, tenis, aeróbic, lacrosse, fútbol y béisbol. Su diseño minimalista también ha sido la inspiración de otros diseños flexibles y ligeros, como los de las Kukini, las Presto y las Nike Free.