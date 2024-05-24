La historia de las Nike Huarache

El salto al baloncesto, que llegó al cabo de un año más o menos, se recibió con cierto escepticismo. Se modificó la correa posterior de las zapatillas para adaptarlas a los movimientos de este deporte, se añadieron un lateral y una suela exterior más firme y se amplió el exoesqueleto hasta el tobillo. Así, las Huarache dieron un enfoque más minimalista a las zapatillas de baloncesto.

El escepticismo inicial se disipó cuando las Air Flight Huarache triunfaron en uno de los equipos universitarios más prometedores del momento: el de la universidad de Míchigan, que jugó con las zapatillas durante el torneo de la NCAA del 92.

Las Air Huarache se han convertido en todo referente también en muchas otras categorías, como las de training, tenis, aeróbic, lacrosse, fútbol y béisbol. Su diseño minimalista también ha sido la inspiración de otros diseños flexibles y ligeros, como los de las Kukini, las Presto y las Nike Free.