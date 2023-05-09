Greater Goods: la colección Nike Re-Creation. Nike GB

"Nuestro proceso creativo es bastante general, pero cogemos cada pieza como nos llega", nos dice Jaimus, con quien hemos hablado sobre la última colección Nike Re-Creation de Greater Goods, inspirada en su ciudad natal. "La colección que estamos preparando en el estudio tendrá más de 20 piezas únicas. Aunque también tenemos una colección hecha en fábrica que diseñamos de antemano y enviamos a producción". Se compone de dos partes y es una mezcla de ropa de lifestyle y sportware. Jaimus y su equipo han reciclado personalmente las piezas de la colección de ropa para el día a día, mientras que para los tejidos más complejos de las prendas deportivas han trabajado de una forma más estrecha con Nike. "Fabricar a gran escala es un proceso muy nuevo para nosotros, así que hemos diseñado de una forma totalmente diferente. Pero con el apoyo de Nike todo ha sido mucho más fácil", añade.



La ciudad de Londres también desempeña un papel muy importante en cuanto a inspiración. "Diría que el estilo de Londres es muy diverso. Todo encaja", nos dice. "Sea cual sea tu estilo, en Londres siempre encaja". Y eso también queda reflejado en la colección Re-Creation, que se ha diseñado pensando en distintos estilos. De hecho, algunas de las fuentes de inspiración más importantes de Jaimus vienen de la comunidad creativa local. "Siempre evolucionamos y trabajamos en cosas nuevas. Al involucrarnos en estos espacios, hemos encontrado una gran inspiración en nuestros colegas y en otras personas".