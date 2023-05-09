Greater Goods: la colección Nike Re-Creation. Nike GB

Re-Creation en Londres con Greater Goods
Nike Re-Creation
Re-Creation en Londres con Greater Goods
Nike Re-Creation llega a Londres con una colección limitada de productos reciclados por Greater Goods. Acompáñanos a conocer esta colección de la mano su diseñador, Jaimus.
Conoce al diseñador
El londinense Jaimus siempre ha sentido mucha curiosidad por el funcionamiento de las cosas y por hacer que funcionen. Para cultivar esta pasión, estudió un grado de diseño gráfico y multimedia. Su experiencia con el reciclaje le llegó de forma natural: estaba aprendiendo a coser por su cuenta y empezó a reutilizar telas de prendas que ya tenía. Esa chispa fue la que despertó su interés por el reciclaje y lo llevó a crear su primer producto: una chaqueta convertida en bolso. Ahora, años después, ha fundado Greater Goods, un proyecto de diseño de Londres dedicado a fabricar productos responsables. En lugar de tirar prendas estropeadas, salvan las partes que aún se pueden aprovechar para crear piezas únicas.
Una nueva vida para los productos
"Nuestro proceso creativo es bastante general, pero cogemos cada pieza como nos llega", nos dice Jaimus, con quien hemos hablado sobre la última colección Nike Re-Creation de Greater Goods, inspirada en su ciudad natal. "La colección que estamos preparando en el estudio tendrá más de 20 piezas únicas. Aunque también tenemos una colección hecha en fábrica que diseñamos de antemano y enviamos a producción". Se compone de dos partes y es una mezcla de ropa de lifestyle y sportware. Jaimus y su equipo han reciclado personalmente las piezas de la colección de ropa para el día a día, mientras que para los tejidos más complejos de las prendas deportivas han trabajado de una forma más estrecha con Nike. "Fabricar a gran escala es un proceso muy nuevo para nosotros, así que hemos diseñado de una forma totalmente diferente. Pero con el apoyo de Nike todo ha sido mucho más fácil", añade.
La ciudad de Londres también desempeña un papel muy importante en cuanto a inspiración. "Diría que el estilo de Londres es muy diverso. Todo encaja", nos dice. "Sea cual sea tu estilo, en Londres siempre encaja". Y eso también queda reflejado en la colección Re-Creation, que se ha diseñado pensando en distintos estilos. De hecho, algunas de las fuentes de inspiración más importantes de Jaimus vienen de la comunidad creativa local. "Siempre evolucionamos y trabajamos en cosas nuevas. Al involucrarnos en estos espacios, hemos encontrado una gran inspiración en nuestros colegas y en otras personas".
Descubre las novedades
Nike Re-Creation es un paso más en nuestra aventura Move To Zero hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si no puedes esperar a ver la nueva colección Re-Creation de Jaimus y Greater Goods, puedes encontrarla en exclusiva en Niketown London. Descubre cómo ir a la tienda aquí abajo y visita nike.com/es/sostenibilidad para conocer las últimas innovaciones.
Nike Re-Creation
Re-Creation en Londres con Greater Goods
Nike Re-Creation llega a Londres con una colección limitada de productos reciclados por Greater Goods. Acompáñanos a conocer esta colección de la mano su diseñador, Jaimus.
Conoce al diseñador
El londinense Jaimus siempre ha sentido mucha curiosidad por el funcionamiento de las cosas y por hacer que funcionen. Para cultivar esta pasión, estudió un grado de diseño gráfico y multimedia. Su experiencia con el reciclaje le llegó de forma natural: estaba aprendiendo a coser por su cuenta y empezó a reutilizar telas de prendas que ya tenía. Esa chispa fue la que despertó su interés por el reciclaje y lo llevó a crear su primer producto: una chaqueta convertida en bolso. Ahora, años después, ha fundado Greater Goods, un proyecto de diseño de Londres dedicado a fabricar productos responsables. En lugar de tirar prendas estropeadas, salvan las partes que aún se pueden aprovechar para crear piezas únicas.
Una nueva vida para los productos
"Nuestro proceso creativo es bastante general, pero cogemos cada pieza como nos llega", nos dice Jaimus, con quien hemos hablado sobre la última colección Nike Re-Creation de Greater Goods, inspirada en su ciudad natal. "La colección que estamos preparando en el estudio tendrá más de 20 piezas únicas. Aunque también tenemos una colección hecha en fábrica que diseñamos de antemano y enviamos a producción". Se compone de dos partes y es una mezcla de ropa de lifestyle y sportware. Jaimus y su equipo han reciclado personalmente las piezas de la colección de ropa para el día a día, mientras que para los tejidos más complejos de las prendas deportivas han trabajado de una forma más estrecha con Nike. "Fabricar a gran escala es un proceso muy nuevo para nosotros, así que hemos diseñado de una forma totalmente diferente. Pero con el apoyo de Nike todo ha sido mucho más fácil", añade.
La ciudad de Londres también desempeña un papel muy importante en cuanto a inspiración. "Diría que el estilo de Londres es muy diverso. Todo encaja", nos dice. "Sea cual sea tu estilo, en Londres siempre encaja". Y eso también queda reflejado en la colección Re-Creation, que se ha diseñado pensando en distintos estilos. De hecho, algunas de las fuentes de inspiración más importantes de Jaimus vienen de la comunidad creativa local. "Siempre evolucionamos y trabajamos en cosas nuevas. Al involucrarnos en estos espacios, hemos encontrado una gran inspiración en nuestros colegas y en otras personas".
Descubre las novedades
Nike Re-Creation es un paso más en nuestra aventura Move To Zero hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si no puedes esperar a ver la nueva colección Re-Creation de Jaimus y Greater Goods, puedes encontrarla en exclusiva en Niketown London. Descubre cómo ir a la tienda aquí abajo y visita nike.com/es/sostenibilidad para conocer las últimas innovaciones.