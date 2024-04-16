Qué llevar a una fiesta en la piscina: 6 looks de fiesta para cualquier aventura veraniega

Para muchas personas, el verano es sinónimo de pícnics improvisados en el parque, quedadas en la heladería del barrio y alguna que otra fiesta en la piscina. Si te invitan a pasar el día en la piscina, te recomendamos optar por un look con estilo pero informal.

Decidir qué ponerte para este tipo de ocasiones va más allá de elegir un traje de baño divertido. Tienes que pensar si prefieres combinar prendas con tonos neutros o apostar por patrones tropicales. Además, necesitarás otras prendas para completar el outfit. Por ejemplo, si durante la fiesta en la piscina vais a jugar a algún deporte, como a voleibol o a bádminton, son imprescindibles un pantalón corto deportivo y una parte de arriba de natación con sujeción.

A la hora de elegir los accesorios, apuesta por una bolsa de mano o una mochila en la que quepan todos los básicos, desde la crema solar hasta aperitivos y bebidas. Te recomendamos un modelo que repela ligeramente el agua, ya que no querrás que un salto en bomba épico te lo deje todo perdido.

Contenido relacionado: Las mejores bolsas de mano Nike para todo el día

Antes de crear tu look para una fiesta en la piscina, echa un vistazo a la aplicación del tiempo. Ten en cuenta cualquier posible bajada de las temperaturas después del atardecer, sobre todo si vas a seguir en la piscina por la noche. Quizás lo más importante a la hora de crear un conjunto es decidir si el bañador va a ser el centro del look o prefieres darle protagonismo a otras prendas, zapatillas o accesorios (mejor si son impermeables).

Para protegerte la cara y los ojos en las horas de sol más intensas, te aconsejamos ponerte un gorro tipo pescador o una gorra de béisbol transpirable y unas gafas de sol oscuras. Es lo único que necesitas para tumbarte en la tumbona y relajarte.

Sigue leyendo para descubrir 6 ideas de looks para fiestas en la piscina, tanto de tarde como de noche, con los que darte un capuzón con estilo.