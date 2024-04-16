Qué llevar a una fiesta en la piscina: 6 looks de fiesta para cualquier aventura veraniega

Qué llevar a una fiesta en la piscina: 6 looks Nike imprescindibles
Consejos de estilo
Sumérgete en el verano con uno de estos looks (o con todos), ideales para fiestas de piscina. No te olvides la crema solar.
Para muchas personas, el verano es sinónimo de pícnics improvisados en el parque, quedadas en la heladería del barrio y alguna que otra fiesta en la piscina. Si te invitan a pasar el día en la piscina, te recomendamos optar por un look con estilo pero informal.
Decidir qué ponerte para este tipo de ocasiones va más allá de elegir un traje de baño divertido. Tienes que pensar si prefieres combinar prendas con tonos neutros o apostar por patrones tropicales. Además, necesitarás otras prendas para completar el outfit. Por ejemplo, si durante la fiesta en la piscina vais a jugar a algún deporte, como a voleibol o a bádminton, son imprescindibles un pantalón corto deportivo y una parte de arriba de natación con sujeción.
A la hora de elegir los accesorios, apuesta por una bolsa de mano o una mochila en la que quepan todos los básicos, desde la crema solar hasta aperitivos y bebidas. Te recomendamos un modelo que repela ligeramente el agua, ya que no querrás que un salto en bomba épico te lo deje todo perdido.
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Antes de crear tu look para una fiesta en la piscina, echa un vistazo a la aplicación del tiempo. Ten en cuenta cualquier posible bajada de las temperaturas después del atardecer, sobre todo si vas a seguir en la piscina por la noche. Quizás lo más importante a la hora de crear un conjunto es decidir si el bañador va a ser el centro del look o prefieres darle protagonismo a otras prendas, zapatillas o accesorios (mejor si son impermeables).
Para protegerte la cara y los ojos en las horas de sol más intensas, te aconsejamos ponerte un gorro tipo pescador o una gorra de béisbol transpirable y unas gafas de sol oscuras. Es lo único que necesitas para tumbarte en la tumbona y relajarte.
Sigue leyendo para descubrir 6 ideas de looks para fiestas en la piscina, tanto de tarde como de noche, con los que darte un capuzón con estilo.
6 looks Nike para una fiesta en la piscina
1.6 looks Nike para una fiesta en la piscina
¿Vas a pasar más tiempo fuera que dentro del agua? Echa un vistazo a esta combinación deportiva y atrevida: una parte de arriba de baño tipo sujetador deportivo que ofrece compresión y sujeción tanto en la piscina como fuera de ella. Lo último por lo que quieres preocuparte durante un partido de voleibol o de bádminton es de no tener la sujeción adecuada, sobre todo si eres una persona competitiva.
Lleva un pantalón corto holgado sin forro encima de la parte de abajo del bikini para saltar o correr sin la tensión de que se te baje. Si piensas meterte en la piscina entre punto y punto, te recomendamos un pantalón corto con material Dri-FIT de Nike. Estos modelos de secado rápido evitan las distracciones que puede causarte tener la parte de abajo empapada cuando vuelvas a jugar.
En los partidos, ponte unas zapatillas Nike Blazers, que te proporcionan sujeción y estilo.
2.Para un caluroso día de piscina
El estilo socorrista es un acierto seguro cuando el calor aprieta. Un bañador o un bikini rojo con una riñonera y unas gafas de sol polarizadas forman el look retro ideal. Además, es de lo más práctico, porque mientras charlas con colegas tienes los ojos protegidos del sol, y el teléfono y las llaves a buen recaudo. Completa el look con unas chanclas con amortiguación.
3.Para un capuzón de noche
Si tu fiesta en la piscina no empieza hasta el anochecer, echa un vistazo a esta glamurosa propuesta. Como prenda base, apuesta por un sugerente bañador Nike con aberturas asimétricas en el pecho y en la cintura.
Si quieres que estos detalles acaparen todas las miradas mientras socializas junto a la piscina, combínalos con un pantalón ligero con bolsillos en vez de taparlos con una camiseta. Completa el conjunto con unas llamativas zapatillas para el día a día, como unas Dunk en dos tonos o blancas.
Si no te vas a bañar, prueba a subir el nivel de sofisticación. Un collar dorado, unos pendientes de aro o varios anillos grandes realzan el look.
4.Para mañanas en las que refresca
Si la fiesta en la piscina empieza temprano, es importante que elijas un look para el frío o la brisa mañanera. ¿Cómo? Con unos joggers de rizo. Un diseño de rizo de pernera ancha o con ajuste tipo jogger aporta ese toque playero. Lo cierto es que muchas toallas para la playa se fabrican con rizo.
Completa este look cálido y chic con una parte de arriba oversize de manga larga. Si las temperaturas van a subir durante el día, apuesta por una prenda que deje los hombros al descubierto o tenga el cuello amplio para que se vea el bañador que llevas debajo. También puedes optar por una sudadera de cuello redondo con estampado tie-dye.
Además, como unas chanclas no protegen los dedos de los pies del frío, te recomendamos llevarlas con calcetines o ponerte unas mules cálidas y fáciles de poner y quitar.
5.Dale vida a tu bañador
Si buscas las mejores ideas de looks para fiestas en la piscina, es imposible no acertar dándole el protagonismo al bañador.
Un modelo de estilo Color Block o con estampado acapara todas miradas. Haz que tu parte de abajo para la piscina brille combinándola con una camiseta básica. Una camiseta Hydroguard lisa de color blanco, por ejemplo, equilibra el look y te protege de los rayos del sol. Métete en la piscina en segundos con unas chanclas fáciles de quitar.
Por último, necesitas un bolso lo bastante grande como para guardar objetos con los que divertirte en el agua, como un frisbee.
6.Protección completa en la piscina
Si te quemas rápido, quieres proteger un tatuaje o no quieres o puedes enseñar mucha piel, este look de protección completa es justo lo que necesitas.
Ponte una parte superior de natación de protección completa y unos leggings aptos para meter al agua. Este conjunto, tan elegante como recatado, está fabricado con material resistente al cloro y protección FPU 40+. Con él, el sol dejará de ser una preocupación. Completa el look con unas sandalias de suela robusta y unas gafas de sol llamativas.
Texto: Gabrielle Kassel