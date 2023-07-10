Grace Geyoro: El objetivo perfecto

La maestra del mediocampo
Una guerrera en el campo que marca el ritmo del partido desde el centro. Cuando Grace Geyoro tiene el balón, todo es posible. Sigue leyendo para descubrir más información sobre esta increíble jugadora francesa.
Muévete con la agilidad de Grace
Diseñadas para hacer cortes rápidos y bruscos, las Phantom Luna ayudan a Grace Geyoro a centrarse en el momento y a controlar el centro del campo con su exclusiva combinación de potencia y creatividad. ¿Qué te aportarán a ti?
"Al ser centrocampista, me encanta preparar jugadas para mis compañeras. También me gusta estar lista para marcar, pasar y hacer fluir el juego tanto como pueda".
Grace Geyoro
Selección femenina de fútbol de Francia
Allez Les Bleues!
Es hora de que las Bleues dominen el campo. Anima a Grace y a su equipo con la equipación de la selección de Francia 2023.
Entrena el cuerpo de arriba abajo
Este circuito de fuerza dirigido por Grace Geyoro y la entrenadora Edwige Ahonto te permitirá entrenar todo el cuerpo, sobre todo los brazos. Ya disponible en la Nike Training Club App.