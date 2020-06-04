3 formas de que los niños se diviertan con el fitness

Ya sabemos que para entusiasmar a los pequeños, la actividad en cuestión (las tareas de casa, las visitas al médico, los viajes largos en coche) tiene que ser divertida. Con el ejercicio ocurre lo mismo. "Si no relacionas la actividad física con cierto grado de entretenimiento, lo más probable es que no capte el interés de los niños", afirma Karen Santesson, supervisora del Child Development Center de Nike, que dirige el programa de actividades Everybody Moves siguiendo las directrices de la Sociedad de Educadores de la Salud y la Educación Física (SHAPE America, por sus siglas en inglés). ¿No sabes por dónde empezar? Pues pon en práctica estas ideas.



01. Conviértelo en un juego.

La manera más fácil (y seguramente la más evidente) de hacer del ejercicio más entretenido es convertirlo en un juego. Así transformamos el esfuerzo físico en diversión. "Los juegos más básicos como el pilla pilla, el escondite inglés y el fútbol suelen gustar a los más pequeños (entre tres y cinco años); mientras que los niños mayores y los preadolescentes suelen preferir los circuitos de obstáculos, que resultan más dinámicos para su capacidad de concentración, relativamente baja", afirma Santesson. Para crear vuestro propio circuito, distribuye cinco o seis "obstáculos" por la terraza o la casa: saltar por encima de un montón de almohadas o cruzar entre dos paredes haciendo el cangrejo. Prepara un cronómetro y desafíalos a completar el circuito en un tiempo determinado. ¡No te olvides de animar!



02. Déjales tomar el control, hasta cierto punto.

"En general, a los niños les gusta sentir que toman decisiones propias; que tienen el control", afirma Santesson. Prueba a asignar tareas a los más pequeños (entre tres y seis años). Diles que son tus compañeros de entrenamiento y que su misión consiste en seguir el ritmo de tu rutina de yoga o lanzarte un balón medicinal ligero mientras haces abdominales. Los niños mayores pueden elegir un entrenamiento o crear el suyo propio para hacerlo todos juntos, combinando cinco o seis ejercicios que les parezcan interesantes. "Les encanta dar órdenes a sus padres, para variar. Si además ven que disfrutas haciendo ejercicio, es más probable que quieran participar", añade Santesson. Ayúdalos a encontrar nuevas rutinas y ejercicios en las colecciones "Para toda la familia" o "Aprende los ejercicios básicos" de la NTC App.