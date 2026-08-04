Las Nike Kobe 10 Protro: una nueva versión del diseño de 2015
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Más de una década después de que Kobe Bryant estrenase las 10, las Kobe 10 Protro llegan con una nueva parte superior de malla, más flexible y transpirable, una amortiguación mejorada y un sistema de tracción para el juego actual.
Ya están aquí las Nike Kobe 10 Protro. Lanzadas originalmente en 2015, las Kobe 10 regresan como Protro (modelo técnico retro) con actualizaciones significativas en la parte superior, la amortiguación, la tracción y la suela exterior. No es una reedición. Cada elemento de las zapatillas se ha analizado al detalle, se ha puesto a prueba y se ha mejorado.
Conclusiones rápidas
- Las Nike Kobe 10 Protro presentan una parte superior Engineered Mesh rediseñada con una mayor transpirabilidad y flexibilidad.
- La espuma Cushion 3.0 sustituye a la espuma original de la mediasuela, combinada con una nueva unidad Zoom Strobel de longitud completa para ofrecer un mayor contacto con la cancha y una mayor reactividad.
- El patrón de tracción de la suela exterior se ha rediseñado mediante una técnica de diseño computacional, sin dejar de lado la intención del diseño original.
- El ala de fibra de carbono en el antepié, un detalle icónico de las Kobe 10 que ayuda a la estabilidad, se mantiene intacta.
- En 2027 también se lanzará una versión Flyknit de las Kobe 10 Protro, que ofrecerá un ajuste más dinámico y también incluirá espuma ZoomX en lugar de Cushion 3.0 bajo el pie.
- Halo es la combinación de colores del lanzamiento de las Kobe 10 Protro, y le seguirán muchas más, incluidas algunas combinaciones de colores clásicas.
¿Qué novedades traen las Nike Kobe 10 Protro?
El proceso Protro tiene un objetivo claro. Como dijo el equipo de producto de Kobe:
"Cada vez que lanzamos una versión Protro de un modelo, queremos mejorar cada elemento de las zapatillas. Desde la parte superior hasta la planta del pie, buscamos actualizarlas de forma significativa".
Te contamos qué ha cambiado en las Kobe 10 y por qué.
Parte superior: más transpirable y flexible
Las Kobe 10 originales fueron las primeras zapatillas de la serie Kobe en utilizar una parte superior de tela sin costuras. Las Protro mantienen esa línea, pero van un paso más allá. El tejido Engineered Mesh se ha rediseñado con una estructura de refuerzo contorneada que crea ventanas de malla visibles en el empeine y en el lateral de las zapatillas. Se pueden ver las diferentes capas y se nota la diferencia en cuanto las flexionas.
Como bien explicó el equipo de producto de Kobe, el objetivo era "simplificar el diseño, pero seguir ofreciendo la misma sujeción para que las zapatillas sean más transpirables".
Una banda de ajuste en el antepié mantiene la estabilidad a pesar de haber eliminado material, por lo que no se sacrifica la sujeción a cambio de la transpirabilidad. Además, la horma también se ha ensanchado ligeramente en el antepié para ofrecer más espacio.
Mediasuela: Cushlon 3.0 y unidad Zoom Strobel de longitud completa
Las Kobe 10 originales utilizaban espuma Lunarlon con una unidad Zoom en el talón. En las Protro se ha sustituido por espuma Cushlon 3.0, una formulación más nueva y reactiva protegida por una estructura exterior más blanda. El refuerzo de TPU mantiene unida la espuma bajo presión; sin él, las espumas más blandas tienden a absorber la energía en lugar de retornarla.
La incorporación más importante es la unidad Zoom Strobel de longitud completa, que es una fina capa de amortiguación integrada en la plantilla. Al estar situada más cerca del pie que una unidad Zoom de carga inferior, ofrece una sensación amortiguada y reactiva en toda la plantilla, especialmente en el antepié, que en el modelo original podía parecer demasiado delgada después de un uso prolongado. Es un cambio que ya ha demostrado su éxito en otros modelos de baloncesto Nike y que sitúa a las Kobe 10 Protro a la altura de las tendencias de hoy en día en la construcción de la suela.
Suela exterior: tracción generativa, actualizada para el juego de hoy
Las Kobe 10 se consideraron las mejores de su categoría en cuanto a tracción cuando se lanzaron, pero, como señaló el equipo de producto, eran "las mejores de su categoría en ese momento".
Cuando probaron el patrón original durante el desarrollo de las Protro, las valoraciones no fueron las esperadas. Así que volvieron a los archivos del diseño original.
Lo que descubrieron fue revelador. La suela exterior original se basaba en un patrón de tracción derivado de los datos de movimiento del Nike Sport Research Lab, no en un diseño arbitrario. Las Protro recuperan esa lógica. Las cintas van del talón al antepié para ofrecer sujeción en los laterales y en el centro, mientras que las cintas perpendiculares se encargan de la frenada hacia delante y hacia atrás. Visualmente son diferentes a las originales, pero la ciencia que hay detrás de las zapatillas es la misma.
Las pruebas de desgaste entre la primera y la segunda ronda de desarrollo mostraron un aumento significativo en las valoraciones de tracción.
"Lo hicimos con una intención clara y, además, hay una base científica detrás", afirmó uno de los miembros del equipo de producto de Kobe.
¿Qué se mantiene igual en las zapatillas?
El ala de fibra de carbono en el antepié, situada debajo del borde cerca del meñique para ofrecer sujeción lateral en los cortes, se mantiene sin cambios. Es uno de los detalles estructurales más reconocidos de las Kobe 10 y se mantiene tal cual en las Protro.
También se mantiene el clásico mensaje de Kobe. Se trata del mensaje oculto grabado en relieve que Kobe empezó a incluir en la mediasuela de varias versiones de sus zapatillas exclusivas. El mensaje: "Endure and Conquer" (resiste y vencerás).
Kobe 10 Protro: Engineered Mesh frente a Flyknit
Las Kobe 10 Protro se lanzan con dos estructuras de parte superior diferentes, y elegir las zapatillas adecuadas dependerá de lo que estés buscando.
La versión de malla Engineered Mesh es la que ofrece rendimiento para el día a día. Ofrece amortiguación, reactividad y se ha diseñado para jugar. La historia de la combinación de colores se cuenta a través de los estampados y los tratamientos de la parte superior, por lo que lo que ves en el exterior es una parte importante de lo que te llevas.
La versión Flyknit es, por diseño, el modelo de élite de las zapatillas. La parte superior envuelve el pie con mayor precisión, la amortiguación (ZoomX en lugar de Cushion) es más ligera y más reactiva, y los cables de los cordones regulables permiten personalizar el ajuste.
El equipo de producto remontó la posición de la Flyknit en la línea Kobe a sus orígenes:
"Los modelos de élite solían llegar más o menos cuando empezaban los playoffs", dijo el director de producto de Kobe, Indy Ashford. "Kobe siempre intentaba conseguir esa ventaja, aunque fuera de un segundo, para poder girar más rápido o simplemente ser un poco más reactivo".
Fechas de lanzamiento de las Nike Kobe 10 Protro
Los lanzamientos de las Kobe 10 Protro están llegando de forma escalonada a lo largo de 2026 y 2027. Las versiones de Engineered Mesh se lanzan primero, mientras que los modelos Flyknit llegarán en 2027. Las fechas de lanzamiento se anuncian a través de Nike SNKRS y Nike.com antes de la llegada de cada nuevo modelo.
Nike Kobe 10 Protro: preguntas frecuentes
¿Cuáles son las fechas de lanzamiento de las Kobe 10 Protro?
Los lanzamientos de las Kobe 10 Protro están llegando de forma escalonada a lo largo de 2026 y 2027. Las versiones de Engineered Mesh se lanzan primero, mientras que los modelos Flyknit llegan más tarde en el ciclo. Las fechas específicas se anuncian en Nike SNKRS y Nike.com antes de la llegada de cada nuevo modelo.
¿En qué combinaciones de colores se lanzan las Kobe 10 Protro?
Las combinaciones de colores confirmadas de las Kobe 10 Protro incluyen halo y blue lagoon. Se anunciarán más combinaciones de colores a medida que avance el calendario de lanzamientos.
¿Qué diferencia hay entre las Kobe 10 Protro Engineered Mesh y las Flyknit?
La versión Engineered Mesh utiliza espuma Cushlon 3.0 y una unidad Zoom Strobel de longitud completa. Es la opción con un diseño gráfico más llamativo y tiene un precio más bajo. La versión Flyknit añade espuma ZoomX para una sensación más ligera y reactiva, con una construcción Flyknit específica por zonas para un ajuste dinámico y cables para ajustar la sujeción.
¿En qué consisten los lanzamientos Kobe Protro?
Los lanzamientos Kobe Protro son versiones actualizadas de las zapatillas exclusivas originales de Kobe Bryant. Cada versión Protro aplica una tecnología de rendimiento innovadora, como nuevas espumas, materiales y tracción, a un modelo Kobe existente, sin perder su diseño original. Se han realizado lanzamientos Kobe Protro para las Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 y ahora las 10.
¿Qué dice el mensaje oculto en las Kobe 10?
Este mensaje oculto es algo que Kobe Bryant empezó a incluir en sus zapatillas a partir de las Kobe 5. En las Kobe 10, el mensaje es "Endure and Conquer" (resiste y vencerás). Está en relieve en la mediasuela y se mantiene en las Protro.