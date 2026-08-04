Las Nike Kobe 10 Protro: una nueva versión del diseño de 2015

Las Kobe 10 se consideraron las mejores de su categoría en cuanto a tracción cuando se lanzaron, pero, como señaló el equipo de producto, eran "las mejores de su categoría en ese momento".

Cuando probaron el patrón original durante el desarrollo de las Protro, las valoraciones no fueron las esperadas. Así que volvieron a los archivos del diseño original.

Lo que descubrieron fue revelador. La suela exterior original se basaba en un patrón de tracción derivado de los datos de movimiento del Nike Sport Research Lab, no en un diseño arbitrario. Las Protro recuperan esa lógica. Las cintas van del talón al antepié para ofrecer sujeción en los laterales y en el centro, mientras que las cintas perpendiculares se encargan de la frenada hacia delante y hacia atrás. Visualmente son diferentes a las originales, pero la ciencia que hay detrás de las zapatillas es la misma.

Las pruebas de desgaste entre la primera y la segunda ronda de desarrollo mostraron un aumento significativo en las valoraciones de tracción.

"Lo hicimos con una intención clara y, además, hay una base científica detrás", afirmó uno de los miembros del equipo de producto de Kobe.