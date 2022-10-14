Un día, durante un partido de netball, a Ellen se le ocurrió una brillante idea: podía enseñar a otras niñas a amar el deporte tanto como ella.



Ellen sabía que muchas niñas no se sienten cómodas con el deporte y se preocupan porque creen que no son lo bastante buenas para jugar. Creía que podía proporcionarles seguridad a través del deporte, por eso decidió convertirse en entrenadora de netball.



Durante los partidos, Ellen animaba a sus niñas desde la línea de banda.



¡Así se atrapa! ¡Buen pase! Eso le decía Ellen a sus atletas, que seguían las reglas del netball con precisión, corrían por la pista, se ponían nerviosas cuando pillaban el balón y apuntaban con cuidado para marcar el siguiente punto del partido.