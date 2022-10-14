Historias seleccionadas por Rebel Girls
Ellen Ramasedi
Ellen Ramasedi lleva una vida ajetreada, y siempre ha sabido que podría lograr todo lo que se propusiera. Descubre cómo su pasión por el salto de longitud, el baile y el netball la motiva a ayudar a niñas de todo el mundo a hacer deporte.
Ellen Ramasedi. Sportstec, Sudáfrica. Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1989. Ilustración: Cecilia Puglesi.
De niña, Ellen no paraba ni un segundo: jugaba al netball, iba a clases de baile y practicaba salto de longitud. Siempre estaba en movimiento y, en la escuela, su clase favorita era la de educación física.
Durante mucho tiempo, Ellen creyó que en algún momento tendría que renunciar a los días en el foso de arena de salto de longitud y cambiar sus rigurosos ensayos de baile por un trabajo más tradicional, como ser contable. Sin embargo, cuando creció pensó en formas de continuar con sus pasiones después del instituto. ¿En qué podía convertirse: atleta profesional, árbitra o periodista deportiva?
"Es tu vida: puedes ser lo que quieras".
Un día, durante un partido de netball, a Ellen se le ocurrió una brillante idea: podía enseñar a otras niñas a amar el deporte tanto como ella.
Ellen sabía que muchas niñas no se sienten cómodas con el deporte y se preocupan porque creen que no son lo bastante buenas para jugar. Creía que podía proporcionarles seguridad a través del deporte, por eso decidió convertirse en entrenadora de netball.
Durante los partidos, Ellen animaba a sus niñas desde la línea de banda.
¡Así se atrapa! ¡Buen pase! Eso le decía Ellen a sus atletas, que seguían las reglas del netball con precisión, corrían por la pista, se ponían nerviosas cuando pillaban el balón y apuntaban con cuidado para marcar el siguiente punto del partido.
Con el paso del tiempo, cada vez más niñas han descubierto que se les puede dar genial el deporte, como a la entrenadora Ellen. No quiso dejar este trabajo tan importante, por eso se unió a Sportstec, una organización benéfica que empodera a las atletas. La entrenadora trabaja con docentes para crear programas de educación física que ayuden a las niñas a prosperar.
Ellen se enorgullece cada día de su trabajo y de sí misma por dedicarse a su verdadera vocación.