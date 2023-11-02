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Última actualización: 2 de noviembre de 2023
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Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

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Eliud Kipchoge

La sabiduría de Eliud

  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    La paciencia te acerca a la meta.

    El running requiere paciencia. Ser constante es difícil y quizás sientas que progresas a un ritmo lento. Para lograr objetivos a largo plazo, quienes corren tienen que cambiar la forma de ver sus avances y alegrarse de cada victoria por pequeña que sea.

  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    Magia en cada kilómetro.

    Para triunfar, es imprescindible que creas en ti. La forma de asumir cada reto de running es clave para llegar a la línea de meta: tu confianza, tus decisiones y tu disciplina.

  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Descansa tanto como corras.

    La mayoría de runners no se toman en serio los descansos. Creen que es algo que no forma parte de sus entrenamientos. Descansar te permite seguir avanzando, cuidar tu salud y, el día de la carrera, ganar velocidad y disfrutar.

Colección exclusiva de Eliud

Eliud Kipchoge, 20 AÑOS DE TRABAJO

Colección exclusiva de Eliud

20 AÑOS DE TRABAJO

Una colección para cualquier runner inspirada en la filosofía de Eliud Kipchoge.

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Más información

  • Eliud Kipchoge, slide 1 of 3
    Corre con Eliud
  • Eliud Kipchoge, slide 2 of 3
    Breaking2: el documental
  • Eliud Kipchoge, slide 3 of 3
    Nuevas victorias

Publicación original: 2 de noviembre de 2023