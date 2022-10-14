El taekwondo requiere mucha concentración. Chaima forjó una mente de acero que, hasta hoy, le ha permitido adaptarse a cada deporte. Además, le ha enseñado a respetar a sus oponentes. Aunque se pegan puñetazos y patadas, entrenan para no hacer daño nunca a su rival. Chaima aprendió pronto que, aunque los combates de taekwondo parecen peleas, son más bien bailes. Para ganar, cada atleta debe tener disciplina, fuerza y talento.



Chaima aprovecha estas enseñanzas también fuera del tatami como entrenadora en Sports dans la Ville, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las jóvenes a acceder al deporte y a oportunidades de empleo. Chaima cree que el deporte es un punto de unión y que su trabajo ayuda a fomentarlo.



La entrenadora dice que cada coach puede tener un gran impacto en la vida de un niño. Por eso se esfuerza al máximo con sus estudiantes: entrena con ellas, lucha por ellas y se inspira en ellas.