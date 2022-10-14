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Chaima Amara
Chaima Amara creció en Francia. Al principio, no tuvo muchas oportunidades, pero creía que cualquier atleta necesitaba disciplina, fuerza y talento para destacar en su deporte. Descubre cómo su vida llena de retos la ayudó a triunfar en su profesión: el taekwondo.
Chaima Amara. Sports Dans La Ville, Francia. Fecha de nacimiento: 9 de septiembre de 1993. Ilustración: Shirley Hottier.
Había una vez una niña llamada Chaima que acompañó a su hermano mayor a clase de taekwondo. Aunque solo había niños, el instructor la animó a unirse. No le resultó fácil: en el taekwondo hay puñetazos y patadas y los niños mayores y mucho más grandes que Chaima, que tenía 9 años, la derribaban con facilidad en el tatami. Aquel día volvió a casa con moratones y la determinación de aprender a defenderse.
Chaima era tímida. Creció en un suburbio aislado y pobre del norte de Francia, por lo que pasó mucho tiempo sola en su habitación. Sin embargo, cuando descubrió el taekwondo, empezó a probar otros deportes como el balonmano, la gimnasia y el fútbol. Entonces descubrió que podría ser fuerte y competitiva: le gustaba ganar.
"Cuando era pequeña, era tímida, pero gracias al deporte, soy mucho más valiente".
El taekwondo requiere mucha concentración. Chaima forjó una mente de acero que, hasta hoy, le ha permitido adaptarse a cada deporte. Además, le ha enseñado a respetar a sus oponentes. Aunque se pegan puñetazos y patadas, entrenan para no hacer daño nunca a su rival. Chaima aprendió pronto que, aunque los combates de taekwondo parecen peleas, son más bien bailes. Para ganar, cada atleta debe tener disciplina, fuerza y talento.
Chaima aprovecha estas enseñanzas también fuera del tatami como entrenadora en Sports dans la Ville, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las jóvenes a acceder al deporte y a oportunidades de empleo. Chaima cree que el deporte es un punto de unión y que su trabajo ayuda a fomentarlo.
La entrenadora dice que cada coach puede tener un gran impacto en la vida de un niño. Por eso se esfuerza al máximo con sus estudiantes: entrena con ellas, lucha por ellas y se inspira en ellas.