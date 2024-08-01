B-girl India: Una carta a mi yo del futuro

Sé que a veces las cosas pueden ser complicadas: mucho trabajo, entrenamientos en los que te sientes enfadada y la demoledora sensación al perder. Cuando todo eso se junta, es mucho.



Te lo digo por si necesitas oírlo: sigue así.



Has superado muchos obstáculos y has aprendido de todos ellos. Cada derrota te ha hecho mejorar en el breakdance porque te has permitido sentir tristeza por muy grande que fuera y te ha impulsado a superarte.