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Una carta a mi yo del futuro

Episodio 1: B-girl India
Última actualización: 1 de agosto de 2024
3 min de lectura
B-girl India: Una carta a mi yo del futuro

¡India del futuro! 🫶

¿Qué tal te va?

Hay tantas cosas que quiero preguntarte que no sé por dónde empezar.

Lo que más me interesa es saber cómo te sentiste al representar a Países Bajos. ¿Fue fascinante cada segundo de la competición?

¿Viajas todo lo que siempre he querido? Quizás, mientras lees esto, estás en una competición de breakdance en un destino impresionante.

B-girl India: Una carta a mi yo del futuro

Independientemente del lugar y el motivo, una cosa es segura: tienes a la familia y a las amistades a tu lado (físicamente o a un mensaje de Instagram).

El breakdance es tu pasión, pero no toda tu vida. Eso me encanta. Estar presente para ti misma y para las personas a las que quieres es también una prioridad. No cambies eso nunca.

B-girl India: Una carta a mi yo del futuro
B-girl India: Una carta a mi yo del futuro, "Proponte objetivos ambiciosos y celebra cada logro que te acerque a ellos por pequeño que sea. Sigue disfrutando en el caos de llegar a lo más alto. Sigue haciéndolo porque es lo que más feliz te hace ❤️".

"Proponte objetivos ambiciosos y celebra cada logro que te acerque a ellos por pequeño que sea. Sigue disfrutando en el caos de llegar a lo más alto. Sigue haciéndolo porque es lo que más feliz te hace ❤️".

Sé que a veces las cosas pueden ser complicadas: mucho trabajo, entrenamientos en los que te sientes enfadada y la demoledora sensación al perder. Cuando todo eso se junta, es mucho.

Te lo digo por si necesitas oírlo: sigue así.

Has superado muchos obstáculos y has aprendido de todos ellos. Cada derrota te ha hecho mejorar en el breakdance porque te has permitido sentir tristeza por muy grande que fuera y te ha impulsado a superarte.

B-girl India: Una carta a mi yo del futuro

Sé que a veces las cosas pueden ser complicadas: mucho trabajo, entrenamientos en los que te sientes enfadada y la demoledora sensación al perder. Cuando todo eso se junta, es mucho.

Te lo digo por si necesitas oírlo: sigue así.

Has superado muchos obstáculos y has aprendido de todos ellos. Cada derrota te ha hecho mejorar en el breakdance porque te has permitido sentir tristeza por muy grande que fuera y te ha impulsado a superarte.

B-girl India: Una carta a mi yo del futuro

Recuerda que piensas que las victorias son mucho más que ganar. Proponte objetivos ambiciosos y celebra cada logro que te acerque a ellos por pequeño que sea. Sigue disfrutando en el caos de llegar a lo más alto. Sigue haciéndolo porque es lo que más feliz te hace. ❤️

Céntrate en ganar y no en competir. Así, no pararás de cosechar victorias.

Qué ganas de ver cuál es tu próximo logro.

Tu yo más joven,
B-girl India

Descubrir danza

Publicación original: 1 de agosto de 2024