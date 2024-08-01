B-girl India: Una carta a mi yo del futuro

Una carta a mi yo del futuro
Episodio 1: B-girl India
¡India del futuro! 🫶
¿Qué tal te va?
Hay tantas cosas que quiero preguntarte que no sé por dónde empezar.
Lo que más me interesa es saber cómo te sentiste al representar a Países Bajos. ¿Fue fascinante cada segundo de la competición?
¿Viajas todo lo que siempre he querido? Quizás, mientras lees esto, estás en una competición de breakdance en un destino impresionante.
Independientemente del lugar y el motivo, una cosa es segura: tienes a la familia y a las amistades a tu lado (físicamente o a un mensaje de Instagram).
El breakdance es tu pasión, pero no toda tu vida. Eso me encanta. Estar presente para ti misma y para las personas a las que quieres es también una prioridad. No cambies eso nunca.
Sé que a veces las cosas pueden ser complicadas: mucho trabajo, entrenamientos en los que te sientes enfadada y la demoledora sensación al perder. Cuando todo eso se junta, es mucho.
Te lo digo por si necesitas oírlo: sigue así.
Has superado muchos obstáculos y has aprendido de todos ellos. Cada derrota te ha hecho mejorar en el breakdance porque te has permitido sentir tristeza por muy grande que fuera y te ha impulsado a superarte.
Sé que a veces las cosas pueden ser complicadas: mucho trabajo, entrenamientos en los que te sientes enfadada y la demoledora sensación al perder. Cuando todo eso se junta, es mucho.
Te lo digo por si necesitas oírlo: sigue así.
Has superado muchos obstáculos y has aprendido de todos ellos. Cada derrota te ha hecho mejorar en el breakdance porque te has permitido sentir tristeza por muy grande que fuera y te ha impulsado a superarte.
Recuerda que piensas que las victorias son mucho más que ganar. Proponte objetivos ambiciosos y celebra cada logro que te acerque a ellos por pequeño que sea. Sigue disfrutando en el caos de llegar a lo más alto. Sigue haciéndolo porque es lo que más feliz te hace. ❤️
Céntrate en ganar y no en competir. Así, no pararás de cosechar victorias.
Qué ganas de ver cuál es tu próximo logro.
Tu yo más joven,
B-girl India