Una carta a mi antigua yo: la historia de una chica adolescente

Una carta a mi yo del futuro
Episodio 1: Issey Kyson
¡Hola, Issey del futuro!
¿Cómo estás? ¿Sigues corriendo?
Más te vale estar leyendo esto después de las 10 de la mañana (mi yo del futuro duerme hasta esa hora, ¿verdad?). Espero que te estés preparando para un día lleno de todo lo que te gusta: el running, la ciencia, los baños calentitos o pasar tiempo con la familia.
Tengo muchísimas ganas de ver cómo nos ha ido con nuestro objetivo de cambiar el plan de estudios de la asignatura de Educación Física. ¿Se les enseña más a las niñas lo que significa la pubertad para ellas a la hora de hacer deporte? ¿Estás en el terreno de juego con ellas inspirándolas para seguir moviéndose como Lina y Laviai Nielsen me inspiraron a mí?
Espero que te estés acordando de ser buena contigo misma. Siempre les digo al resto de adolescentes como yo que equivocarse está bien, pero a veces se me olvida aplicármelo a mí.
A veces me estreso y me agobian los estudios y el running y parece que todo se me acumula, y acabo culpándome a mí misma cuando no debería. Espero que en el futuro aprendamos a ir poco a poco. Espero que recordemos que, sean cuales sean los problemas a los que nos enfrentemos (tanto dentro como fuera de la pista), al final siempre llegaremos donde queremos.
Bien. Me tengo que ir. Estoy segura de que nuestro futuro perro te está insistiendo para que lo saques a pasear, o puede que te estén esperando nuestros amigos en la pista. Pero antes de despedirme, te voy a dar unos consejos:
Sigue corriendo, porque amas este deporte.
Sigue caminando por el campo, porque te viene bien para tranquilizarte.
Sigue aprendiendo todo lo que puedas sobre el espacio, porque te genera mucha curiosidad.
Ama tu cuerpo tenga el aspecto que tenga, porque te ha ayudado a llegar muy lejos.
Hemos alcanzado muchos logros, pero aún nos quedan muchos más por superar.
Con cariño,
Issey xx