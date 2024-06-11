Una carta a mi antigua yo: la historia de una chica adolescente

Espero que te estés acordando de ser buena contigo misma. Siempre les digo al resto de adolescentes como yo que equivocarse está bien, pero a veces se me olvida aplicármelo a mí.



A veces me estreso y me agobian los estudios y el running y parece que todo se me acumula, y acabo culpándome a mí misma cuando no debería. Espero que en el futuro aprendamos a ir poco a poco. Espero que recordemos que, sean cuales sean los problemas a los que nos enfrentemos (tanto dentro como fuera de la pista), al final siempre llegaremos donde queremos.