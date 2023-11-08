Claves de estilo, con Fleur

Aprende los pasos con Fleur
Soy Fleur y tengo 15 años. Bailo y canto, y creo que también tú deberías hacerlo.
La música me inspira muchísimo. Es increíble lo que se siente cuando sales a bailar, te olvidas de todo lo negativo y tu creatividad simplemente fluye.
Creo que todo el mundo debería abrirse a la alegría de la danza sin pensarlo dos veces y dominar la pista de baile. Mi nueva canción "Footwork" va de eso.
Bailemos
Sigue este vídeo paso a paso para aprenderte los pasos de "Footwork".
He apuntado algunos consejos para que sea más fácil aprenderlos. Tanto si quieres bailar en un escenario o en un duelo de baile, como si quieres bailar en tu habitación, estos consejos te ayudarán a bailar con más ganas.
👟 Practica mucho. Lo bueno se hace esperar. ¡Te lo prometo!
🗯️ Pregunta a tus amistades y a tu familia qué les parecen tus pasos.
❤️🔥 Lleva outfits que te den confianza.
🌸 ¡Sé optimista! Disfrutar del proceso es clave en la danza.
Si quieres enseñarle al mundo tus pasos de Footwork, no te olvides de etiquetarme. Soy @fleurforreal en Instagram y en TikTok.
Recuerda: diviértete.
Fleur.
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