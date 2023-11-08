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Última actualización: 8 de noviembre de 2023
1 min de lectura

Aprende los pasos con Fleur 

Soy Fleur y tengo 15 años. Bailo y canto, y creo que también tú deberías hacerlo.

Claves de estilo, con Fleur

La música me inspira muchísimo. Es increíble lo que se siente cuando sales a bailar, te olvidas de todo lo negativo y tu creatividad simplemente fluye.

Creo que todo el mundo debería abrirse a la alegría de la danza sin pensarlo dos veces y dominar la pista de baile. Mi nueva canción "Footwork" va de eso.

Bailemos

Sigue este vídeo paso a paso para aprenderte los pasos de "Footwork".

He apuntado algunos consejos para que sea más fácil aprenderlos. Tanto si quieres bailar en un escenario o en un duelo de baile, como si quieres bailar en tu habitación, estos consejos te ayudarán a bailar con más ganas.

👟 Practica mucho. Lo bueno se hace esperar. ¡Te lo prometo!

🗯️ Pregunta a tus amistades y a tu familia qué les parecen tus pasos.

❤️‍🔥 Lleva outfits que te den confianza.

🌸 ¡Sé optimista! Disfrutar del proceso es clave en la danza.

Si quieres enseñarle al mundo tus pasos de Footwork, no te olvides de etiquetarme. Soy @fleurforreal en Instagram y en TikTok.

Recuerda: diviértete.

Fleur.

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Publicación original: 8 de noviembre de 2023