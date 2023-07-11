Ada Hegerberg: Nada detiene a Ada

Última actualización: 11 de julio de 2023
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Nada detiene a Ada
Cuando su trenza pisa el terreno de juego, nada detiene a Ada. Ponte al día sobre cómo la noruega Ada Hegerberg intenta llevar de nuevo a su equipo a lo más alto.
"Nuestro país tiene una gran relevancia en la historia del fútbol femenino, y es hora de recuperarla".
Ada Hegerberg
Selección femenina de fútbol de Noruega
Una tradición de grandeza
Las equipaciones de la selección de Noruega tienen fuerza propia. Apoya a Ada y a su país con los icónicos colores rojo y bold blue.
"Al ponerme esta camiseta siento un chute de energía enorme. No solo represento los valores de mi país, sino también a toda una nueva generación".
Ada Hegerberg
Selección femenina de fútbol de Noruega
Ada Hegerberg
Selección femenina de fútbol de Noruega