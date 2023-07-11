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Última actualización: 11 de julio de 2023
2 min de lectura

Nada detiene a Ada

Cuando su trenza pisa el terreno de juego, nada detiene a Ada. Ponte al día sobre cómo la noruega Ada Hegerberg intenta llevar de nuevo a su equipo a lo más alto.

"Nuestro país tiene una gran relevancia en la historia del fútbol femenino, y es hora de recuperarla".

Ada Hegerberg: Nada detiene a Ada

Ada Hegerberg
Selección femenina de fútbol de Noruega

Ada Hegerberg: Nada detiene a Ada

Una tradición de grandeza

Las equipaciones de la selección de Noruega tienen fuerza propia. Apoya a Ada y a su país con los icónicos colores rojo y bold blue.

"Al ponerme esta camiseta siento un chute de energía enorme. No solo represento los valores de mi país, sino también a toda una nueva generación".

Ada Hegerberg: Nada detiene a Ada

Ada Hegerberg
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Publicación original: 11 de julio de 2023