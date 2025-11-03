ACG Holiday 2020: Lookbook de Smith Rock

All Conditions Gear. Diseñada, probada y confeccionada en el planeta Tierra: Smith Rock (Oregón, EE. UU.)
Seguimos un proceso. Antes de crear algo, buscamos inspiración. Esta temporada, la búsqueda nos ha llevado a Smith Rock, Oregón (EE. UU.). Nuestra nueva colección está inspirada en este lugar, pero también es el sitio donde la hemos probado. Los pantalones, chaquetas, camisetas y zapatillas de esta colección son un reflejo de Smith Rock y el tema de la naturaleza es la base de varios diseños. Hemos rendido homenaje a las rutas de este lugar al ponerle nombre a nuestras chaquetas y hemos utilizado materiales como el tejido GORE-TEX, el PrimaLoft y la goma resistente para imitar los elementos que nos han transmitido su energía. Ahora, cada vez que leas “Diseñada, probada y confeccionada en el planeta Tierra”, sabrás perfectamente a lo que nos referimos.
Capa exterior impermeable: CHAQUETA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX PARA MUJER; capa intermedia cálida: CHAQUETA PLEGABLE CON AISLAMIENTO ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PARA MUJER; parte de abajo: PANTALÓN MILITAR ACG SMITH SUMMIT PARA MUJER; calcetines: CALCETINES LARGOS ACG KELLY RIDGE; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa exterior impermeable: CHAQUETA PLEGABLE CON AISLAMIENTO ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PARA HOMBRE; capa intermedia cálida: SUDADERA DE TEJIDO FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC PARA HOMBRE; parte de abajo: PANTALÓN DE TRAIL ACG PARA HOMBRE; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa base: CAMISETA DE MANGA LARGA ACG GIFT SHOP PERFORMANCE L GIF T; parte de abajo: PANTALÓN ACG TRAIL PARA MUJER; calcetines: CALCETINES LARGOS ACG KELLY RIDGE; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Gorro: GORRO 3 EN 1 ACG; capa exterior impermeable: CHAQUETA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX PARA HOMBRE; capa intermedia cálida: CHAQUETA PLEGABLE CON AISLAMIENTO ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PARA HOMBRE; parte de abajo: PANTALÓN DE TRAIL ACG PARA HOMBRE; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accesorio: BRAGA ACG ULTRAROCK; capas base: CAMISETA DE MANGA LARGA ACG EARTH PERFORMANCE PARA MUJER, CAMISETA BORDADA DE MANGA CORTA ACG ULTRAROCK PARA MUJER; parte de abajo: PANTALÓN MILITAR ACG SMITH SUMMIT PARA MUJER; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa exterior impermeable: CHAQUETA IMPERMEABLE PLEGABLE ACG TUFF NUGGETS PARA HOMBRE; capa base: CAMISETA DE MANGA CORTA ACG MOTHER HUGGER PERFORMANCE; parte de abajo: PANTALÓN DE TRAIL ACG PARA HOMBRE; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Gorra: GORRA ACG TAILWIND SSNL; accesorio: BRAGA ACG ULTRAROCK; capa intermedia cálida: CHAQUETA PLEGABLE CON AISLAMIENTO ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PARA MUJER; parte de abajo: PANTALÓN ACG TRAIL PARA MUJER; calcetines: CALCETINES LARGOS ACG KELLY RIDGE; zapatillas: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Gorro: GORRO ACG 3 EN 1; Capa intermedia cálida: SUDADERA DE TEJIDO FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC PARA HOMBRE; parte de abajo: PANTALÓN DE TEJIDO FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC PARA HOMBRE; zapatillas: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Capa exterior impermeable: CHAQUETA ACOLCHADA ACG 4TH HORSEMAN PARA HOMBRE; capa base: CAMISETA DE MANGA LARGA ACG EARTH PERFORMANCE PARA MUJER; parte de abajo: PANTALÓN MILITAR ACG SMITH SUMMIT PARA HOMBRE, PANTALÓN DE TRAIL ACG PARA HOMBRE; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accesorio: BRAGA ACG ULTRAROCK; capa intermedia cálida: CAMISETA DE MANGA LARGA ACG EARTH PERFORMANCE PARA MUJER; parte de abajo: PANTALÓN MILITAR ACG SMITH SUMMIT PARA HOMBRE; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Gorro: GORRO 3 EN 1 ACG; capa exterior impermeable: CHAQUETA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX PARA HOMBRE; capa intermedia cálida: CHAQUETA PLEGABLE CON AISLAMIENTO ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PARA HOMBRE; parte de abajo: PANTALÓN DE TRAIL ACG PARA HOMBRE; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa exterior impermeable: CHAQUETA ACOLCHADA ACG 4TH HORSEMAN PARA HOMBRE; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa intermedia cálida: SUDADERA ACG WOLF TREE POLARTEC PARA MUJER; parte de abajo: PANTALÓN DE TEJIDO FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC PARA MUJER; accesorio: ACG KARST SMIT; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa exterior impermeable: CHAQUETA ACG MISERY RIDGE GORE-TEX PARA MUJER; capa intermedia cálida: CHAQUETA PLEGABLE CON AISLAMIENTO ACG ROPE DE DOPE ULTRAROCK PARA MUJER; parte de abajo: PANTALÓN MILITAR ACG SMITH SUMMIT PARA MUJER; calcetines: CALCETINES LARGOS ACG KELLY RIDGE; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accesorio: BRAGA ACG ULTRAROCK; capa base: CAMISETA DE MANGA LARGA ACG GIFT SHOP PERFORMANCE; parte de abajo: PANTALÓN MILITAR ACG SMITH SUMMIT PARA HOMBRE; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Accesorio: BRAGA ACG ULTRAROCK; capa intermedia cálida: SUDADERA CON CREMALLERA COMPLETA DE TEJIDO FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK PARA HOMBRE; parte de abajo: PANTALÓN DE TEJIDO FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC ULTRAROCK PARA HOMBRE; zapatillas: NIKE ACG AIR NASU GORE-TEX
Accesorio: BRAGA ACG ULTRAROCK; capa intermedia cálida: SUDADERA DE TEJIDO FLEECE ACG PARA HOMBRE; parte de abajo: PANTALÓN DE TEJIDO FLEECE ACG WOLF TREE POLARTEC PARA HOMBRE, PANTALÓN MILITAR ACG SMITH SUMMIT PARA HOMBRE; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX
Capa base: CAMISETA BORDADA DE MANGA CORTA ACG ULTRAROCK PARA MUJER; parte de abajo: PANTALÓN DE TRAIL ACG PARA MUJER; zapatillas: NIKE ACG AIR MOUNTAIN GORE-TEX