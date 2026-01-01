Nike Dri-FIT-sæt med T-shirt og crossover-shorts til mindre børn

Nike
Sæt med Dri-FIT-T-shirt og crossover-shorts til mindre børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Klæd nemt din lille atlet på i dette søde todelte sæt. Den grafiske T-shirt har en firkantet pasform, der skaber et cropped look med en rund hals uden mærke, der gør den nem at have på. De matchende shorts er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde de små kølige og tørre, mens de leger, med en elastisk krydset linning, der giver en behagelig pasform og et moderne look.
- Vist farve: Turf Orange
- Stylenr.: IW1782-838
Nike
Klæd nemt din lille atlet på i dette søde todelte sæt. Den grafiske T-shirt har en firkantet pasform, der skaber et cropped look med en rund hals uden mærke, der gør den nem at have på. De matchende shorts er forbedret med fugttransporterende Dri-FIT-teknologi, der hjælper med at holde de små kølige og tørre, mens de leger, med en elastisk krydset linning, der giver en behagelig pasform og et moderne look.
Produktoplysninger
- T-shirt: 60 % bomuld/40 % polyester. Shorts: 100% polyester. Undershorts: 88% polyester/12% elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Turf Orange
- Stylenr.: IW1782-838
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse 6 på og er 116 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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