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Nike Black Friday-tilbud på fodbold 2026

(176)
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Fodboldstøvler til græs
Nike United Phantom 6 Low Elite
Fodboldstøvler til græs
28% rabat
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
21% rabat
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Low-Top-fodboldstøvler til græs
Nike United Tiempo Maestro Elite
Low-Top-fodboldstøvler til græs
28% rabat
Nike United Phantom 6 Low Academy-fodboldstøvler
Nike United Phantom 6 Low Academy-fodboldstøvler Fodboldstøvler til flere typer underlag
Nike United Phantom 6 Low Academy-fodboldstøvler
Fodboldstøvler til flere typer underlag
28% rabat
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Fodboldstøvler til større børn til flere typer underlag
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Fodboldstøvler til større børn til flere typer underlag
27% rabat
Nike Strike
Nike Strike Kortærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
Genanvendte materialer
Nike Strike
Kortærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
27% rabat
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fodboldstøvler til græs
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Fodboldstøvler til græs
28% rabat
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fodboldstøvler til græs
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Fodboldstøvler til græs
29% rabat
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM Low-top-fodboldsko til større børn (indendørs)
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
Low-top-fodboldsko til større børn (indendørs)
28% rabat
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fodboldstøvler til græs
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Fodboldstøvler til græs
28% rabat
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Fodboldstøvler til græs
Nike United Phantom 6 High Elite
Fodboldstøvler til græs
28% rabat
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Fodboldstøvler til græs
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Fodboldstøvler til græs
28% rabat
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Fodboldstøvler til større børn (kunstgræs)
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Fodboldstøvler til større børn (kunstgræs)
27% rabat
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Fodboldstøvler til kunstgræs
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Fodboldstøvler til kunstgræs
28% rabat
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Fodboldstøvler til større børn til flere typer underlag
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Fodboldstøvler til større børn til flere typer underlag
27% rabat
Inter Milan Academy Pro SE
Inter Milan Academy Pro SE Kortærmet Nike ACG Dri-FIT-opvarmningstrøje til fodbold til mænd
Genanvendte materialer
Inter Milan Academy Pro SE
Kortærmet Nike ACG Dri-FIT-opvarmningstrøje til fodbold til mænd
27% rabat
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Kortærmet Jordan Dri-FIT-fodboldoverdel til mænd
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Kortærmet Jordan Dri-FIT-fodboldoverdel til mænd
29% rabat
Inter Milan Academy Pro Third
Inter Milan Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90-opvarmningstrøje til fodbold til mænd
Genanvendte materialer
Inter Milan Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90-opvarmningstrøje til fodbold til mænd
27% rabat
Nike Academy+
Nike Academy+ Kortærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
Genanvendte materialer
Nike Academy+
Kortærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
25% rabat
Club Atlético de Madrid 2025/26 Stadium Home
Club Atlético de Madrid 2025/26 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Club Atlético de Madrid 2025/26 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
26% rabat
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Fodboldsko til indendørs
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Fodboldsko til indendørs
28% rabat
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT-fodboldtracksuit til større børn
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT-fodboldtracksuit til større børn
29% rabat
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 Low-Top-fodboldstøvler til græs
Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Low-Top-fodboldstøvler til græs
28% rabat
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain Nike Football-T-shirt til kvinder
Paris Saint-Germain
Nike Football-T-shirt til kvinder
24% rabat
Nike Academy+
Nike Academy+ Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Academy+
Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
29% rabat
Nike Total 90
Nike Total 90 Langærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
Genanvendte materialer
Nike Total 90
Langærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
28% rabat
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fodboldsko til kunstgræs
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Fodboldsko til kunstgræs
26% rabat
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Fodboldstøvler til flere typer underlag
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Fodboldstøvler til flere typer underlag
28% rabat
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
26% rabat
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Badesandaler til mænd
Nike ReactX Rejuven8
Badesandaler til mænd
28% rabat
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til større børn
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til større børn
28% rabat
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd
28% rabat
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Fodboldstøvler til græs
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Fodboldstøvler til græs
28% rabat
Air Jordan Ultra
Air Jordan Ultra Sko til mænd
Air Jordan Ultra
Sko til mænd
28% rabat
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fodboldstøvler til kunstgræs
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Fodboldstøvler til kunstgræs
29% rabat
Nike Total 90 Checkered
Nike Total 90 Checkered Sko til mænd
Nike Total 90 Checkered
Sko til mænd
26% rabat
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Nike Dri-FIT-replikafodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Nike Dri-FIT-replikafodboldshorts til mænd
29% rabat
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike
Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
29% rabat
NikeGrip Vapor Strike
NikeGrip Vapor Strike Fodboldstrømper
Genanvendte materialer
NikeGrip Vapor Strike
Fodboldstrømper
29% rabat
Nike United Academy
Nike United Academy Maskinstrikkede Dri-FIT-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike United Academy
Maskinstrikkede Dri-FIT-fodboldshorts til kvinder
21% rabat
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Maskinstrikkede Jordan Dri-FIT-fodboldbukser til mænd
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Maskinstrikkede Jordan Dri-FIT-fodboldbukser til mænd
28% rabat
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
Genanvendte materialer
Nike Total 90
Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
29% rabat
Inter Milan Primary
Inter Milan Primary Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
Inter Milan Primary
Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
25% rabat
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Fodboldsko til kunstgræs
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Fodboldsko til kunstgræs
28% rabat
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fodboldstøvler til større børn til flere typer underlag
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Fodboldstøvler til større børn til flere typer underlag
26% rabat
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low-Top-fodboldstøvler til græs
Nike Tiempo Ligera Pro
Low-Top-fodboldstøvler til græs
29% rabat
Nike Therma-FIT Academy
Nike Therma-FIT Academy Fodboldbukser til større børn
Genanvendte materialer
Nike Therma-FIT Academy
Fodboldbukser til større børn
28% rabat
Air Jordan Ultra
Air Jordan Ultra Sko til større børn
Air Jordan Ultra
Sko til større børn
27% rabat
Nike Academy+
Nike Academy+ Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Academy+
Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
29% rabat
Nike Total 90
Nike Total 90 Langærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
Genanvendte materialer
Nike Total 90
Langærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
28% rabat
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fodboldsko til kunstgræs
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Fodboldsko til kunstgræs
26% rabat
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Fodboldstøvler til flere typer underlag
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Fodboldstøvler til flere typer underlag
28% rabat
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
26% rabat
Nike ReactX Rejuven8
Nike ReactX Rejuven8 Badesandaler til mænd
Nike ReactX Rejuven8
Badesandaler til mænd
28% rabat
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til større børn
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til større børn
28% rabat
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT-fodboldtræningstrøje til mænd
28% rabat
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Fodboldstøvler til græs
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Fodboldstøvler til græs
28% rabat
Air Jordan Ultra
Air Jordan Ultra Sko til mænd
Air Jordan Ultra
Sko til mænd
28% rabat
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fodboldstøvler til kunstgræs
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Fodboldstøvler til kunstgræs
29% rabat
Nike Total 90 Checkered
Nike Total 90 Checkered Sko til mænd
Nike Total 90 Checkered
Sko til mænd
26% rabat
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Nike Dri-FIT-replikafodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Nike Dri-FIT-replikafodboldshorts til mænd
29% rabat
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike
Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
29% rabat
NikeGrip Vapor Strike
NikeGrip Vapor Strike Fodboldstrømper
Genanvendte materialer
NikeGrip Vapor Strike
Fodboldstrømper
29% rabat
Nike United Academy
Nike United Academy Maskinstrikkede Dri-FIT-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike United Academy
Maskinstrikkede Dri-FIT-fodboldshorts til kvinder
21% rabat
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Maskinstrikkede Jordan Dri-FIT-fodboldbukser til mænd
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Maskinstrikkede Jordan Dri-FIT-fodboldbukser til mænd
28% rabat
Nike Total 90
Nike Total 90 Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
Genanvendte materialer
Nike Total 90
Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
29% rabat
Inter Milan Primary
Inter Milan Primary Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
Inter Milan Primary
Kortærmet Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
25% rabat
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Fodboldsko til kunstgræs
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Fodboldsko til kunstgræs
28% rabat
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fodboldstøvler til større børn til flere typer underlag
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Fodboldstøvler til større børn til flere typer underlag
26% rabat
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low-Top-fodboldstøvler til græs
Nike Tiempo Ligera Pro
Low-Top-fodboldstøvler til græs
29% rabat
Nike Therma-FIT Academy
Nike Therma-FIT Academy Fodboldbukser til større børn
Genanvendte materialer
Nike Therma-FIT Academy
Fodboldbukser til større børn
28% rabat
Air Jordan Ultra
Air Jordan Ultra Sko til større børn
Air Jordan Ultra
Sko til større børn
27% rabat