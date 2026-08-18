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Nike Black Friday – Løbesko 2026

Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Løbesko til vej til mænd
Nike Pegasus Plus
Løbesko til vej til mænd
29% rabat
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Vandtæt trailløbesko til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Vandtæt trailløbesko til mænd
29% rabat
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Konkurrenceløbesko til vej til mænd
Nike Zoom Fly 6
Konkurrenceløbesko til vej til mænd
29% rabat
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Løbesko til vej til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pegasus Plus
Løbesko til vej til kvinder
29% rabat
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Vandtætte trailløbesko til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Vandtætte trailløbesko til kvinder
29% rabat
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Vandtætte løbesko til vej til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Vandtætte løbesko til vej til kvinder
29% rabat
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Vandtætte løbesko til vej til mænd
Genanvendte materialer
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Vandtætte løbesko til vej til mænd
29% rabat
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Løbesko til større børn
Nike Stellar Ride
Løbesko til større børn
28% rabat
Nike Zoom Fly 6 SE
Nike Zoom Fly 6 SE Konkurrenceløbesko til vej til kvinder
Nike Zoom Fly 6 SE
Konkurrenceløbesko til vej til kvinder
29% rabat
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Løbesko til vej til mænd
Genanvendte materialer
Nike Vomero 18
Løbesko til vej til mænd
29% rabat
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Sko til større børn (indendørs/bane)
Bestseller
Nike Omni Multi-Court
Sko til større børn (indendørs/bane)
25% rabat
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Løbesko til vej til mænd
Nike Pegasus Plus
Løbesko til vej til mænd
29% rabat
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Konkurrenceløbesko til vej til mænd
Nike Vaporfly 4
Konkurrenceløbesko til vej til mænd
28% rabat
Nike Zoom Rival Jump Glam
Nike Zoom Rival Jump Glam Track & Field-pigsko til spring
Nike Zoom Rival Jump Glam
Track & Field-pigsko til spring
28% rabat
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Løbesko til større børn
Nike Star Runner 5
Løbesko til større børn
25% rabat
Nike Alphafly 3 Glam
Nike Alphafly 3 Glam Konkurrenceløbesko til vej til kvinder
Nike Alphafly 3 Glam
Konkurrenceløbesko til vej til kvinder
29% rabat
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Løbesko til vej til mænd
Nike Pegasus Premium
Løbesko til vej til mænd
29% rabat
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Løbesko til større børn
Nike Stellar Ride
Løbesko til større børn
28% rabat
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Trail-løbesko
Nike Kiger 10
Trail-løbesko
29% rabat
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Trail-konkurrenceløbesko
Nike ACG Ultrafly Trail
Trail-konkurrenceløbesko
29% rabat
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Konkurrenceløbesko til vej til mænd
Nike Alphafly 3
Konkurrenceløbesko til vej til mænd
28% rabat
Nike Streakfly 2
Nike Streakfly 2 Konkurrenceløbesko til vej
Nike Streakfly 2
Konkurrenceløbesko til vej
29% rabat
Nike Zoom Rival Waffle 6
Nike Zoom Rival Waffle 6 Konkurrenceløbesko til vej og crossløb
Nike Zoom Rival Waffle 6
Konkurrenceløbesko til vej og crossløb
26% rabat
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Pigsko til bane og sprint
Nike Maxfly 2
Pigsko til bane og sprint
27% rabat